El leeds destinado al descenso

Pese a la renovación de la plantilla debido a la salida de piezas importantes como la de Kalvin Philips o Raphinha, a falta de cuatro partidos para el término de la Premier League el Leeds United se encuentra en un cierre muy similar al sufrido durante la temporada 2021/22, aunque con números peores que hacen creer que la permanencia será muy complicada sobre todo al calendario de partidos que tienen por enfrentar.

Un comienzo alentador que se desplomo de forma inmediata

Tras lograr la permanencia de forma agónica en la temporada 2021/22, en sus primeros tres encuentros dieron la sensación de que podrían ser un equipo que luchará por estar en la zona media de la tabla al sumar dos victorias y un empate. Sin embargo, durante los meses de octubre y noviembre no lograron mantener la solidez en cuanto resultados implantando dudas dentro del plantel.

Con el regreso del fútbol inglés luego del mundial, el Leeds mostró una mayor confianza en los encuentros de la FA Cup donde llegó hasta la quinta ronda hasta ser eliminado por el Fulham. Pese a esto en la Premier se mantuvo la inconsistencia provocando el cese de Marsch

Javi Gracia no ha encontrado la llave a la mejora del equipo

Desde la salida de Marsch como entrenador a principios del mes de febrero, el técnico español ha dirigido 12 enfrentamientos donde no ha logrado modificar la dinámica de resultados sumando solo 11 unidades de 36 posibles, algo que ha comenzado a dejar dudas en la directiva white sobre si debería permanecer o no para los últimos encuentros de la temporada, principalmente por la gran cantidad de goles recibida frente a rivales del big six como directos en la lucha por la permanencia.

El calendario restante para el Leeds

Con cuatro enfrentamientos para finalizar la temporada, de acuerdo con el portal FiveThrirtyEight los whites cuentan con un 60% de probabilidad de descender por el complicado calendario donde se enfrentarán a Manchester City, Newcastle, West Ham y al Tottenham.