Victoria con sabor a título liguero

Manchester City y Leeds se han enfrentado en la jornada número 35 de la Premier League en el Etihad Stadium, en un partido cómodo para el conjunto citizen que no ha tenido problema en llevarse el enfrentamiento, salvo alguna tensión en los minutos finales, con un 2-1 en el marcador final.

El Manchester City llegaba liderando la tabla clasificatoria un punto por encima del Arsenal, y con un partido menos, por lo que esperaba aumentar su ventaja con respeto al conjunto gunner en su lucha por el título liguero.

Por otro lado, el Leeds United, 17º en la clasificación empatado a puntos con el Nottingham Forest, equipo que marca el descenso, pretendía dar la sorpresa y romper su mala racha de cinco partidos sin ganar, en el que sería el debut de Sam Allardyce en el banquillo de los Peacocks tras la destitución de Javi Gracia.

Alineaciones

Pep Guardiola decidió dar descanso a varios jugadores claves, tal vez con la cabeza puesta en la ida de las semifinales de la Champions League, que disputará el próximo martes contra el vigente campeón, el Real Madrid. Por lo tanto sacó un once inicial combinando a jugadores habitualmente titulares con suplentes en su recurrente 4-2-3-1 con los siguientes futbolistas: Ederson Moraes; Rico Lewis, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Nathan Aké; Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan; Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Phil Foden; y Erling Haaland.

Sam Allardyce, en su primera alineación como entrenador del Leeds, se decidió por un 4-2-3-1, con cambios significativos de jugadores en varias posiciones con respecto a la última alineación del antiguo técnico Javi Gracia. Sobre todo lo que más ha sorprendido ha sido el cambio en la portería, haciendo titular a Joel y sentando al arquero francés Meslier. Los futbolistas que han empezado el partido en el conjunto blanco han sido los siguientes: Joel Robles; Luke Ayling, Rasmus Nissen Kristensen, Maximilian Wöber, Junior Firpo, Jack Harrison; Marc Roca, Weston McKennie, Adam Forshaw; Wilfried Gnonto y Patrick Bamford.

Gündogan marca por partida doble

Desde el comienzo del partido el equipo local estuvo dominando de forma clara, arrasando en la posesión del balón y buscando la profundidad de los extremos, Foden y Mahrez. Aunque la primera ocasión clara de gol no llegaría hasta el cuarto de hora de partido, cuando Haaland conectó dentro del área un pase del joven Rico Lewis, que paró sensacionalmente Joel Robles con la rodilla.

Esta ocasión sería un aviso de lo que llegó tres minutos después. Una jugada iniciada por Kevin de Bruyne que abrió el juego a la banda derecha hacia Mahrez, el cual regateó a la defensa rival para dejarle un balón muerto a Gündogan en la frontal del área, que el alemán envió al fondo de la red con un tiro potente y raso a la izquierda del portero visitante.

Tras una ocasión fallida de Haaland, en la que su tiro salió desviado a la izquierda de Joel, en el 26’ Gündogan marcaría su segundo gol de la tarde, una réplica casi exacta del primer tanto. Esta vez sería Haaland quien pasaría a la banda para Mahrez y este le daría la bola otra vez a Gündogan que perforaría el lado derecho de la portería contraria con un tiro raso muy parecido al del primer tanto.

El único disparo a puerta del Leeds en la primera mitad lo protagonizaría el defensa Wöber, a centro de Marc Roca en un saque de esquina en el 28’. Ederson Moraes solventaría el cabezazo con una vistosa parada. El resto de la primera parte fue un asedio del conjunto local, con repetidos centros desde las bandas de Foden y Mahrez al área contraria intentando conectar con el androide Haaland, pero encontrándose una y otra vez con un bloque sólido en defensa del equipo de Allardyce.

Asedio continuo del City y hat-trick fallido

La segunda parte del encuentro empezó tal y como terminaron los primeros 45 minutos, con un control total del juego por parte del equipo de Manchester que acechaba la portería contraria constantemente. Un par de cabezazos de Haaland en el 48’ y 52’ que terminaron en el travesaño y en las manos de Joel respectivamente, metieron el miedo en el cuerpo a los aficionados Whites. Sin embargo, a los 10 minutos de reanudar el juego, saltaron las alarmas en el conjunto skyblue, ya que Aké tuvo que ser sustituido por Walker debido a unas molestias físicas.

A pesar de los cambios ofensivos de Allardyce en el 58’ (Gnonto – Rodrigo, Marc Roca – Greenwood), la dinámica del partido no cambiaría. De hecho, a los pocos minutos de las sustituciones, el astro noruego del City tuvo una ocasión clara en la frontal del área que envió fuera por poco, a pase de Rico Lewis, el joven centrocampista inglés que estuvo muy activo durante los 90 minutos, dejando pases y detalles de mucha calidad.

Al Manchester City se le pondría todavía más a favor la contienda, cuando en la recta final, el recién salido Pascal Struijk derribó a Foden dentro del área cuando intentaba llegar a la línea de fondo para centrar. Haaland, tirador de penaltis habitual del equipo, le cedió el balón a Gündogan para que consiguiese su hat-trick. Sin embargo, el germano erró en su intento de realizar su tercer gol, ya que mandó el balón directo a la parte inferior del palo izquierdo de la portería.

Reacción tardía del Leeds

Parece que el fallo desde los once metros de Gündogan le dio ánimos al equipo visitante, que revivió tras haber estado muerto durante todo el duelo. Los jugadores se vinieron arriba de tal forma que Rodrigo aprovechó un despeje fallido de Akanji, a un balón aéreo, para poner el 2-1 en el marcador con un disparo ajustado al palo derecho de Ederson, dándole emoción a los últimos minutos. No obstante, ya era tarde y aunque los aficionados skyblue se pusieron nerviosos por momentos, el Leeds no llegó a tirar al arco en los instantes finales.