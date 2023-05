Manchester City vs Real Madrid CF: puntuaciones del Manchester City, semifinal de la Champions League, partido de ida

Como sucedió en la temporada 2021/22, el conjunto citizen se enfrentó al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League. Los dirigidos por Pep Guardiola rescataron el empate a uno en condición de visitante tras el gol de Kevin De Bruyne.

El encuentro fue bastante disputado entre ambas escuadras con un dominio del city en la primera mitad en base a la posesión y ritmo mientras que, en la segunda mitad con el marcador a su favor el conjunto merengue a través de la pizarra de Ancelotti fue a más, aunque el visitante se repuso al momento para dejar la eliminatoria abierta como menciono Pep en la conferencia post partido.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

7. Seguro. Para este encuentro mantuvo su parado de 3-2-4-1 y su mejor XI solo modificando a Aké con Walker debido a una lesión. Durante el partido no realizo ninguna modificación pese a que se vieron superados en el segundo tiempo. Ante el cuestionamiento de la prensa solo menciono "Hoy no me interesaba mover al equipo. Sobre todo, porque la segunda parte fue de mucha ida y vuelta por lo que sentí que era más un partido de centrocampistas que de atacantes".

6. Bien. El arquero brasileño recibió 1 gol donde poco podía hacer para evitarlo, pero a pesar de ello, tuvo una noche con poca acción gracias a la defensa que evito que el rival generará peligro constante en su arco.

9. Activo. Fue el jugador del City que más duelos, entradas y despejes realizo durante el partido al igual que, no fue regateado en ningún momento. En ataque logro dar más amplitud a los ataques del equipo inglés.

8.5. Salvador. Logro mantener fuera del área a Benzema y cuando hubo errores de los compañeros el corregía para reducir el peligro en su zona. De igual manera, sus pases fueron con claridad logrando romper las líneas de presión del local y generar ventajas en fase ofensiva.

Rúben Dias agradeciendo el apoyo | Imagen: @ManCityEsp

Manuel Akanji

5.5. Bien. Continua su adaptación a la nueva posición impuesta por Guardiola donde ha mostrado gran mejoría y se complementó bien con el resto de la zaga defensiva para anular a los atacantes del Madrid.

John Stones

6. Polivalente. Pese a ser superado en algunas ocasiones del encuentro, mostro su capacidad para ejercer como pivote y realizar sacrificios defensivos lo que dio permitió un mayor dominio del City en diversos momentos del partido.

Rodri

8. Clave. Fue agresivo al momento de hacer faltas lo que le pudo costar ser apercibido para la vuelta, aunque tuvo el mejor porcentaje de pases completados por lo que fue pieza clave para encontrar espacios que permitieran crear oportunidades.

Bernardo Silva

4.5. Desesperado. Se mostró deficiente en ataque tras no poder generar ventajas en el duelo ante Camavinga cayendo en provocaciones que pudieron costar que su equipo se quedará con 10.

Kevin De Bruyne

10. MVP. Fue el autor del empate y quien más peligro género con tres remates a portería además de aportar por las bandas moviéndose de forma muy libre lo que hizo que fuera difícil de marcar.

De Bruyne celebrando la anotación| Imagen: @ManCityES

Ikay Gundogan

6. Asistente. Contribuyó con el pase para que De Bruyne pudiera marcar el empate. Fue uno de los cuatro jugadores que recibieron tarjeta amarilla en el encuentro.

Jack Grealish

6. Contribuyente. El extremo ingles puso en aprietos a Carvajal durante los 90 minutos del partido. Género seis pases clave siendo el que más tuvo de ambos equipos y recibió tres faltas.

Erling Haaland

4. Sin oportunidad. Tras tres partidos anotando de forma consecutiva, el noruego no logró encontrar espacios en el área debido a la intensa marca de Rudiger como de Alaba ocasionando que fuera el jugador que dio menos toques al balón de ambos conjuntos.