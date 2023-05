Así esta el descenso, a falta de una jornada en Alemania

En esta emocionante eliminatoria, el equipo de segunda división tiene derecho de local en el partido de vuelta porque su temporada termina el 28 de mayo, más tarde que la del equipo de la Bundesliga el 27 de mayo. El Schalke 04 con 31 puntos es el peor posicionado para salvarse necesita: ganar en campo del Leipzig y que Stuttgart y Bochum no ganen, también empatar y que Bochum o Stuttgart pierdan, pero habría un triple empate que les llevaría a jugar play-off, puede empatar a puntos al Augsburgo, pero al tener el goal average perdido no puede superarle. El Bochum necesita: ganar en casa contra el Leverkusen, adelantarían al Hoffenheim si pierde y a Stuttgart y Augsburgo si no ganan, también le vale empatar si el Stuttgart pierde y el Schalke 04 no gana.

Foto: Stuttgart

El Stuttgart depende de sí mismo, es decir, le vale ganar ante el Hoffenheim, empatar si Bochum o Schalke no ganan y perder si Bochum pierde y Schalke 04 empata. El Augsburgo debe ganar en campo de Borussia M'Gladbach, si empatan y Bochum y Stuttgart ganan, habrá un triple empate en el que el Stuttgart saldría ganando y jugaría la eliminatoria el Bochum.

Estos son los partidos de la última jornada

FC Köln-Bayern München

Borussia Dortmund-Mainz 05

Borussia M'Gladbach-FC Augsburg

Eintracht Frankfurt-SC Freiburg

RB Leipzig-Schalke 04

Union Berlin-Werder Bremen

VfB Stuttgart-TSG Hoffenheim

VfL Bochum-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Hertha BSC

Todos disputados el sábado 27 de mayo a la misma hora

Foto: Damstadt

En la segunda división Alemana el líder, el SV Darmstadt, ya es matemáticamente equipo de la Bundesliga, el que juegue la eliminatoria se lo juegan entre el FC Heidenheim y el Hamburger SV, el FC Heidenheim depende de sí mismo para ser equipo de la Bundesliga, los datos no hablan bien de este play-off para los equipos que parten de la segunda categoría Alemana, solo tres han ganado la eliminatoria ante el antepenúltimo de la Bundesliga, en cambio, el decimosexto ha ganado 11 veces este play-off. Lo que está claro es que se espera un fin de semana muy 'movidito' en lo que respecta al fútbol Alemán. Estos son los horarios de este play-off

1 de junio de 2023, 20:15 horas:

5 de junio de 2023, 20:15 horas