Harry Kane y su futuro incierto

Mucho se está hablando estos días acerca del futuro de Harry Kane y todo apunta que será el gran culebrón de este mercado estival. Aunque todo apunta al Manchester United como próximo destino del delantero inglés, equipos de primer nivel europeo como Real Madrid y Bayern Múnich se han interesado por el futbolista realizando suculentas ofertas.

Estrella de la Premier

Kane es de las pocas figuras del Tottenham Hotspur que se salva de la pésima actuación del equipo esta temporada. Sus 30 tantos en Premier, lo colocan como segundo máximo goleador de la competición, solo por detrás del superlativo Haaland. Todos estos goles, sumado al gran juego mostrado esta campaña, hace que sea uno de los delanteros más atractivos del mercado este verano. El hecho de que el equipo londinense no se haya clasificado para competiciones europeas es un aliciente más para que el internacional británico busque un nuevo destino para la temporada 2023-2024.

El Manchester United como primera opción

Por ahora el equipo que encabeza la carrera para hacerse con el futbolista es el Manchester United. Según medios ingleses, Harry Kane querría seguir jugando en la Premier, ya que tiene entre ceja y ceja, el objetivo de conseguir los 48 goles que le quedan para superar las 260 dianas de Alan Shearer en la primera división inglesa y erigirse como máximo goleador histórico de la Premier League. Esta temporada ya ha conseguido la hazaña de convertirse en el futbolista con más goles en la historia del conjunto spurs y en la Selección inglesa.

Tanto es el interés de Kane por jugar en Old Trafford en el futuro, que fuentes de la capital británica han publicado que el delantero habría confesado no importarle esperar a la finalización de su contrato (junio de 2024) con tal de irse gratis al equipo de Manchester, si el Tottenham no le deja salir en la siguiente ventana de traspasos.

Harry Kane es actualmente el máximo goleador histórico de la Selección inglesa. Fuente: Twitter oficial Federación inglesa de fútbol.

Bayern Múnich y Real Madrid muy interesados

A pesar de la insistencia del inglés por vestir la camiseta de los red devils, su club preferiría venderlo a otro equipo europeo y de esta forma no tenerlo como rival en liga. Entre los más interesados en el fichaje del delantero se encuentran el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Curiosa es la oferta realizada por los merengues, en la que para rebajar el gran coste de su fichaje (más de cien millones piden los spurs) habrían incluido a dos jugadores de la plantilla en el traspaso, concretamente al extremo Eden Hazard y al lateral francés Ferland Mendy.

Menuda telenovela nos espera este verano con el caso Kane, el tiempo nos dirá si finalmente se une al combinado de Erik ten Hag o, por el contrario, se queda en el Tottenham u opta por un destino lejos del Reino Unido.