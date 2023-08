Guía Manchester United: Recuperar la gloria

Hay clubes que son historia pura en el fútbol europeo, y uno de ellos es, sin duda alguna, el Manchester United. Sin embargo, a la vista está que los ‘Red Devils’ sufrieron como nadie la etapa post Sir Alex Ferguson, que ya lleva 10 años, una década completa en la que el United ha perdido mucho territorio no solo a nivel local, sino internacional.

Basta con recordar que, desde que se fue la leyenda, los de Old Trafford nunca más lucharon por la Premier League, teniendo además que ver al Manchester City y al Liverpool convirtiéndose en los animadores principales de la máxima categoría inglesa. No solo eso, se sucedieron nombres como David Moyes, Louis Van Gaal y José Mourinho, además de Ole Gunnar Solskjaer, pero ninguno de ellos estuvo a la altura de lo que se esperaba, más allá de ganar algún que otro título suelto.

Es por eso que, en medio de un clima de crisis y con fuertes rumores de venta del club, decidieron ir en busca de alguien que encabezara un proyecto de reconstrucción total, y el elegido fue Erik Ten Hag, entrenador neerlandés que llevó a la cima del fútbol al Ajax y que busca hacer lo mismo con el United.

Erik Ten Hag, el líder del nuevo proyecto | Foto: Manchester United

Tras un año al mando, con una Carabao Cup ganada, tercero en la Premier League y eliminado en cuartos de final de la UEFA Europa League, tras haber eliminado al Barcelona y al Betis, Ten Hag sabe que es el momento de que el United dé un golpe en la mesa y recupere su lugar en el olimpo europeo.

Altas y bajas

Se sabía, y se esperaba, que el Manchester United tuviera un protagonismo muy especial en este mercado de fichajes, aunque la incertidumbre sobre la posible venta del club alteraba la planificación para esta temporada.

Finalmente, tras muchos rumores, los actuales dueños del club de Old Trafford, la familia Glazer, no se pusieron de acuerdo en el valor de venta y, en esa tira y afloje, se vio perjudicado un Manchester United cuyo departamento futbolístico tuvo que hacer malabares para poder fichar y seguir una línea dentro de lo que pretendía Erik Ten Hag para mejorar la plantilla.

En cuanto a las salidas, tal vez la mayor sorpresa fue la de David De Gea, portero español que se marchó en condición de libre tras 12 años en el club y ocho títulos. Si bien llegó a final de temporada sin haber renovado su vínculo, era un secreto a voces que las diferencias eran mínimas y que bastaba una reunión para solucionarlas. Sin embargo, desde la directiva acabaron por romper las negociaciones, dejar libre al guardameta e ir en busca de su reemplazo.

Para tamaña tarea, fueron en busca de alguien con la experiencia necesaria, y el elegido fue ni más ni menos que otro conocido por Ten Hag: André Onana. El portero camerunés ya había sido dirigido por el neerlandés en aquel inolvidable Ajax que alcanzó las semifinales de UEFA Champions League, y venía de ser importante para el Inter que fue subcampeón de Europa.

En busca de un nuevo desafío, y tras solo un año en Milan luego de que el Internazionale lo fuera a buscar tras su suspensión de casi un año por dopaje, Onana llega para ser el dueño absoluto de la portería del Manchester United. Por supuesto, su principal tarea será aportar esa seguridad que De Gea ya no daba en los partidos importantes, donde cometía casi siempre graves errores, pero además puede ayudar con las salidas desde el fondo, ya que tiene un buen juego de pies, otra falencia del ahora ex guardameta del United.

¿Será Hojlund el goleador que necesitaba el United? | Foto: Manchester United

Pero no quedó ahí el mercado para los ‘Red Devils’, ya que el objetivo de Ten Hag era reformular completa la columna del equipo y tener las variantes que no disfrutó en la última temporada. El deseo era claro y noble, pero el contexto de incertidumbre en las oficinas no ayudó para que se dieran grandes desembolsos de dinero, aunque sí aprovecharon jugadores en el mercado y ahí apareció otro club que atraviesa un delicado momento institucional y prácticamente ha estado de remate con su plantilla: Chelsea.

Los nuevos dueños de los ‘Blues’ buscaron una renovación casi total del equipo y le dejaron salir a varios futbolistas que ya llevaban un tiempo allí. En esa bolsa de nombres apareció el de Mason Mount, por el que en Old Trafford no dudaron en ofrecer lo que esperaba el Chelsea y, gracias también a la presión del atacante inglés, acabó pasando de Londres a Manchester para aportar juventud y experiencia en partes iguales.

Por último, pero no menos importante, el máximo objetivo era un delantero centro. Luego de la salida tumultuosa de Cristiano Ronaldo y el fiasco que fue Wout Weghorst, se esperaba que el United fuera en busca de un delantero que capitalizara esas chances que le iban a generar sus compañeros, especialmente teniendo en cuenta que Martial pasa más tiempo en la enfermería que en el campo y Rashford en ese sector del campo es desperdiciar su talento y velocidad.

El apellido que más fuerte sonaba era el de Kane, más cuando el delantero del Tottenham pidió salir de los ‘Spurs’ para ir en busca de nuevos objetivos en su carrera. En un momento, parecía que el Manchester United ganaba la competencia entre los muchos interesados que hubo por el goleador, pero el alto precio de salida que le puso la directiva del Tottenham acabó por desilusionar a la afición de los ‘Red Devils’.

Un precio de casi 150 millones de euros, más su edad y las frecuentes lesiones, acabaron decantando la balanza en contra de Harry Kane, por lo que el United debió recurrir a un ‘Plan B’ en la delantera. Allí surgió el nombre de Rasmus Hojlund, delantero danés del Atalanta y que había sorprendido al fútbol italiano con solo 20 años.

En la última campaña, marcó 16 goles en 42 apariciones, además de siete asistencias. Las comparaciones apuntan a que sea el Haaland del United, obviamente aún no ha mostrado las cualidades que tiene el noruego, pero sí tiene un físico similar, con 1,91 metros de altura, sumado a un potente remate de media distancia y un buen posicionamiento cada vez que pisa el área, especialmente para construirse espacios.

Una plantilla casi renovada para la nueva campaña | Foto: Manchester United

Con un gasto estimado de 191,70 millones de euros en fichajes, contra apenas 25,50 millones por ventas, el balance arroja un monto negativo de 166,20 millones para el United, algo que se viene repitiendo y que seguramente sea otro de los muchos aspectos a tener en cuenta cuando se defina la venta del club.

El proyecto Ten Hag

Desde su llegada hace un año, Erik Ten Hag sabe que no es una tarea fácil la que tiene en Manchester United. Si bien la confianza por parte de la afición está, lo cierto es que tiene una plantilla con elementos de casi todos los entrenadores que llegaron después de Sir Alex Ferguson, sumado a un total desinterés por parte de los dueños, hace que los ‘Red Devils' estén rodeados por un aura de incertidumbre.

Sin embargo, no se puede decir que Ten Hag no ha mostrado coraje cuando la situación se lo pidió. El neerlandés no dudó en sentar en el banquillo a Cristiano Ronaldo, dejarlo sin jugar si el partido así lo requería y, cuando el portugués hizo público su descontento, no le tembló la mano para mostrarle la puerta de salida.

El debut fue caída por 2-1 ante Brighton, en Old Trafford. Ese día, Ten Hag planteó un ambicioso 4-3-3 con Eriksen como falso 9 por delante de Rashford y Sancho, quienes se ubicaron en los extremos. Bruno Fernandes, por su parte, se ubicó junto a McTominay en el mediocampo, mientras que Fred hizo las veces de pivote defensivo.

Llegó Casemiro para aportar todo su orden y experiencia, pero los resultados no acompañaron, por lo que el esquema acabó mutando a un 4-2-3-1 más equilibrado, menos ambicioso, pero construyendo desde el centro para poder resguardar más a una defensa muy expuesta, especialmente luego de la lesión de Lisandro Martínez.

Con ese dibujo táctico, lo normal sería que Onana ocupe la portería y, en caso de estar todos en plenitud física, la defensa quedaría conformada con Luke Shaw, Lisandro Martínez, Raphael Varane y Aaron Wan-Bissaka. Por delante de ellos, Casemiro y muy posiblemente Christian Eriksen, aunque depende de cómo conformará Ten Hag su ofensiva.

Justamente, es en el ataque del United donde están las mayores incógnitas del equipo. Lo que es bastante claro es que Hojlund será titular y Rashford estará por banda izquierda, pero luego queda definir el mediapunta y un atacante por derecha. En el centro, el puesto se debatirá entre Bruno Fernandes y Mason Mount, mientras que en el costado tendrán que definir Jadon Sancho y Antony.

No conforme con esto, los partidos que esté disponible Martial es una opción a tener en cuenta, además que Alejandro Garnacho hace tiempo que pide más minutos a base de muy buenos rendimientos, y puede ser otro dolor de cabeza para el entrenador. Por último, aún resta definir qué pasará con Mason Greenwood, quien tras su situación judicial ya se entrena nuevamente y está en condiciones de regresar a las convocatorias, aunque es de público conocimiento que no muchos están de acuerdo con su regreso y esto podría motivar que el delantero inglés busque salir del United.

La temporada del Manchester United

Los ‘Red Devils’ darán inicio a la nueva campaña de Premier League recibiendo al Wolverhampton, el próximo lunes 14 de agosto, mientras que en la siguiente jornada ya tendrán la primera gran prueba, visitando al Tottenham.

La 10ª jornada será la fecha marcada en el calendario por los fanáticos de Manchester, ya que tendrá lugar el primer derby de la temporada, en Old Trafford. Además, el United se ganó su lugar en la próxima UEFA Champions League, donde buscará llegar lo más lejos posible.