Guía VAVEL Tottenham: Toca volver a Europa

Tras catorce años jugandó competiciones europeas el Tottenham no competirá en Europa, la temporada pasada fueron muy irregulares, especialmente muy flojos en defensa y siendo superados por Brighton y Aston Villa.

Esta temporada deben centrarse en volver a competiciones Europeas y convertirse en un equipo mucho más solido en defensa y más regular sino será imposible volver porque ahí mucha competencia

Empezando con muy buen pie

Los Spurs empezaron con goleada ante el Southampton, ganaron 5 de los 7 primeros partidos y tan solo empataron ante West Ham y Chelsea con un estelar Harry Kane con 6 goles y 1 asistencia. Su primera derrota fue ante el que era líder en esa jornada, el Arsenal de Mikel Arteta. Pero el Tottenham de principio de temporada no defendía mal, hizo 4 porterías a cero en 11 partidos

A partir de la jornada 12, empiezan los problemas

En Premier League encadenaron 3 derrotas en 5 partidos, además de encajar 11 goles en 5 partidos. En Champions conseguían pasar como primeros de grupo superando al Eintracht de Frankfurt, Sporting de Lisboa y Olympique de Marsella. En la Efl Cup fueron eliminados por el Nottingham Forest

El Tottenham post mundial seguía con muchos problemas, sumando 4 de 15 puntos, en la FA Cup avanzaron la primera ronda por la mínima. Volvían a la senda de la victoria sumando 3 victorias consecutivas y lo que es muy importante, tres porterías a cero ante Fulham, Preston en FA Cup y ante el campeón del triplete, el Manchester City.

Los problemas seguían

Tras encadenar tres victorias consecutivas y recuperar sensaciones el Tottenham seria goleado 4-1 por el Leicester con un gran James Maddison que acabaría jugando en el Tottenham la siguiente campaña, perdió la ida de Champions en San Siro con gol de Brahim y en la vuelta trataron de intentarlo pero Maignan dio el paso al equipo rossoneri, en la FA Cup lo eliminó el Sheffield Utd.

En Premier League consiguieron encadenar dos triunfos consecutivos con porterías a cero, pero de nuevo todo se torció consiguiendo tan solo una victoria en los cuatro próximos partidos. Todavía estaban en puestos Europeos pero una racha de 1 punto de 12 los dejó fuera de plazas Europeas falta de cuatro jornadas.

Cuatro partidos, cuatro finales

La primera final ante el Crystal Palace donde harían los deberes y ganarían por la mínima. La segunda era la más importante ante el Aston Villa, donde perderían 2-1 con goles de Jacob Ramsey y Douglas Luiz, recortaría distancias Harry Kane de penalti pero no serviría de nada. Ya no dependían de si mismos, pero había opciones, jugaban ante un Brentford que si les ganaba tenia opciones de plaza de Conference League, se adelantarían con un tanto de Kane, pero una estelar segunda parte del Brentford y de Bryan Mbeumo que marcó dos goles y dio una asistencia remontaron el encuentro. En el último encuentro ante el Leeds dependían de que Aston Villa perdiese o empatase y si el Tottenham empataba que el Brentford no ganaba. El Aston Villa venció al Brighton y el Brentford venció al City.

Altas y Bajas

Salida de Lucas Moura al Sao Paulo por coste 0, Harry Winks al Leicester por once millones, Lenglet vuelve al Barca tras su cesión. Alejo Viñez llega por 15 millones desde Rosario Central, 2.30 millones por Ashley Phillips desde el BlackBurn Rovers, llega a coste cero Solomon desde el Shaktar, Guglielmo Vicario llega por 20 millones desde el Empoli, Kulusevski, Pedro Porro y James Maddison por 45 millones. Vuelven de cesión Reguilón, Bryan Gil. Ndombélé, Lo Celso, Joe Rodon, Harvey White, Djed Spence, Troy Parrot y Destiny Udogie.

Posible once del Tottenham

Lo más normal es que el Tottenham salga con un 4-3-3 con Vicario en portería, lateral izquierdo para Destiny Udogie, los centrales para Ben Davies y el Cuti Romero, lateral derecho para Pedro Porro, Lo Celso y Bissouma en el centro del campo y James Maddison como mediocentro ofensivo, banda izquierda para Son, derecha para Kulusevski, en punta Harry Kane

La próxima temporada, toca volver a Europa

Con los nuevos fichajes y sin jugar competición Europea, podrán centrarse en volver al máximo nivel Europeo, se estrenan este domingo a las 15:00 ante el Brentford, y en las últimas tres jornadas donde se decide todo, jugaran ante Liverpool y dos recién ascendidos, Burnley y Sheffield Utd.