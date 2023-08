Guía VAVEL Brighton: a maravillar a Europa

El Brighton & Hove Albion llevan siendo durante varias temporadas, uno de los equipos más entretenidos de la Premier League. Su estilo ofensivo y jugadores jóvenes, han enamorado a todos los seguidores del fútbol inglés, pero no ha sido hasta el curso pasado que han podido colarse entre los grandes, pese a contar con un presupuesto infinitamente inferior, clasificar como sextos a la Europa League por primera vez en su historia y llegar a las semifinales de la FA Cup. Uno de los mayores artífices de este éxito es su entrenador italiano Roberto de Zerbi, quien tuvo que ocupar la vacante de Graham Potter con la liga comenzada y el mercado estival cerrado. De todos modos, pudo inculcar suficientemente rápido sus ideas a los jugadores y convertirse en el equipo revelación de la Premier, realizando la mejor temporada en la historia de los seagulls.

El Brighton celebrando un gol de Mitoma contra el Liverpool | Foto: Getty Images

Bajas

En esta nueva campaña 2023-2024, tratarán de repetir el éxito en la Premier y transportarlo también a la Europa League. Para ello, no contarán con su estrella en estos últimos años, Alexis Mac Allister. El centrocampista argentino se ha marchado al Liverpool por 42 millones de euros, un precio no tan elevado debido a una cláusula de liberación que estaba incluida en su contrato. La otra baja destacada es la del portero español Robert Sánchez, quien ha recalado en el Chelsea por 23M€ tras haber perdido la titularidad en beneficio de Jason Steele. También han hecho algo de caja con jugadores que no habían podido hacerse un hueco en el primer equipo como Michal Karbownik, Reda Khadra y Aaron Connolly. Por último, han cedido a su fichaje fallido de nueve, Deniz Undav, y a varios jóvenes prometedores, como Jeremy Sarmiento, Abdallah Sima y Kjell Scherpen.

Mac Allister firmando su contrato con el Liverpool | Foto: Liverpool FC

Altas

En cuanto a los fichajes, se han reforzado en todas las zonas del campo mayoritariamente a base de jóvenes con gran potencial, como es habitual en ellos. El delantero centro brasileño de 21 años, João Pedro, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Brighton al llegar por 34 millones de euros, con el objetivo de solucionar la falta de un nueve goleador tras haber anotado 11 tantos con el Watford en Championship la temporada pasada. El portero holandés de 20 años, Bart Verbruggen, se ha incorporado por 20 M €, procedente del Anderlecht, para suplir la salida de Robert Sánchez. En defensa, se han reforzado con el central brasileño de 25 años de la Fiorentina, Igor, por 17 M €. En el centro del campo es donde han dado un plus de experiencia, incorporando como agentes libres al legendario James Milner del Liverpool a sus 37 años y al talentoso alemán de 27 años del Borussia Dortmund, Mahmoud Dahoud. Por último, hay que destacar el fichaje del desconocido extremo rumano de 18 años, Adrian Mazilu, por 3 M € y los regresos de cesión del extremo Simon Adingra y del mediocentro Steven Alzate. Todas estas operaciones dan un balance en fichajes de -2,75 millones de euros, a falta de posibles bombazos como la salida del centrocampista ecuatoriano, Moisés Caicedo, al Chelsea por hasta 100 M € o la llegada del mediocentro ofensivo ghanés del Ajax, Mohamed Kudus, por unos 40 M €.

João Pedro en su presentación con el Brighton | Foto: Brighton & Hove Alvion

Jugadores destacados

Kaoru Mitoma: El extremo izquierdo japonés de 26 años fue una de las mayores revelaciones de la temporada pasada marcando diez goles y repartiendo ocho asistencias en su primer año en Inglaterra. En esta campaña tratará de mejorar todavía más su rendimiento y erigirse definitivamente como la estrella de los seagulls.

Lewis Dunk: El defensa central inglés de 31 años es el gran capitán del Brighton y su pilar defensivo. Este año afrontará su 13ª temporada en el club del sur y liderará su zaga defensiva en su primera experiencia en Europa.

Solly March: Siendo uno de los pocos ‘one club man’ en la actualidad, el extremo inglés de 29 años tuvo la mejor temporada de su carrera anotando ocho tantos y dando otras ocho asistencias. Este curso, con la titularidad ya ganada, tratará de rendir al mismo nivel.

Pervis Estupiñán: El lateral izquierdo ecuatoriano de 25 años tuvo una campaña de debut espectacular, repartiendo ocho asistencias y siendo uno de los mejores jugadores de la Premier en su puesto. Este año volverá a ser indiscutible en ese carril izquierdo.

Julio Enciso: El mediapunta ecuatoriano de 19 años solo disputó 20 encuentros en la Premier el curso pasado, pero en ellos ofreció un rendimiento muy destacado. Esta temporada, con la salida de Mac Allister, tendrá la oportunidad de ser titular y se espera que pueda ser su año de explosión. Su compatriota Moisés Caicedo seguramente es el jugador con más nivel de la plantilla, pero su marcha parece inevitable.

Mitoma y Enciso celebrando un gol | Foto: Getty Images

Posible 11 titular

Con la continuidad de su técnico Roberto de Zerbi, los seagulls seguirán manteniendo su esquema 4-2-3-1 y su estilo ofensivo y de posesión, pero con varios cambios en el “11 tipo”. En portería, Jason Steele competirá el puesto con el flamante fichaje Bart Verbruggen. En defensa, los centrales deberían ser el capitán Lewis Dunk y el refuerzo Igor, mientras que en los laterales, el izquierdo está claro con Pervis Estupiñán y el derecho lo competirán Tariq Lamptey, Joël Veltman y Pascal Groß, que terminó jugando ahí la temporada pasada. En el doble pivote, Moisés Caicedo será un fijo si se queda, pero, si finalmente se marcha, lo ocuparán los recién llegados Mahmoud Dahoud y James Milner. En la línea de mediapuntas, habrá tres huecos para Kaoru Mitoma, Julio Enciso y Solly March. También podrían jugar ahí Facundo Buonanotte, Adam Lallana y Simon Adingra. Por último, el puesto de delantero centro se lo disputarán entre su joven promesa Evan Ferguson y João Pedro, su mayor apuesta en cuanto a fichajes.

11 tipo de Brighton | La Pizarra del Míster

El Brighton cuenta con una plantilla muy ilusionante y prometedora, que no se pone techo y que tratará de seguir haciendo historia en la Premier League, intentando volver a clasificar a competiciones europeas, y de hacerla por primera vez en Europa, donde tratarán de llegar lo más lejos posible a base de un fútbol valiente y atractivo.