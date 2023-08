Previa Brighton- West Ham: Choque de estilos

Tras un inicio liguero soñado, el Brighton pretende conseguir de nuevo una victoria que le permita mantenerse en el liderato. Enfrente, tendrá a un West Ham que llega eufórico al encuentro después de vencer con autoridad al Chelsea en la pasada jornada.​​​​​​

Las cosas les están yendo fenomenal a los de Roberto de Zerbi, que, ajenos a las pérdidas de activos importantes como Moisés Caicedo o Alexis Mac Allister, marchan primeros en la clasificación.

El West Ham, en cambio, llega al choque como 7º en la tabla, pero con sensaciones encontradas. El conjunto londinense consiguió una victoria clave el pasado domingo, aunque en la última semana se ha visto salpicado por la investigación que la federación inglesa está realizando sobre Lucas Paquetá, envuelto en un caso de apuestas deportivas.

El conjunto del sur de Inglaterra ha demostrado que lo de la temporada pasada no fue un espejismo. Su asalto al liderato queda más que justificado tras una brillante actuación en estas dos primeras jornadas, con una línea ofensiva letal que dispone de numerosas variantes.

El pasado sábado, los Seaguls visitaron el Molineux Stadium para vapulear a los Wolves en un auténtico partidazo de los de De Zerbi. Kaoru Mitoma abrió el marcador para los suyos tras un gran eslalon por el costado izquierdo que le permitió marcharse de medio equipo contrario y plantarse en un mano a mano frente a José Sá. El japonés definió a la perfección y anotó un tanto claramente candidato a gol de la temporada en Premier.

En el segundo tiempo, el Brighton sentenció el encuentro con tres goles en apenas 10 minutos. Solly March fue el autor de dos de ellos, gracias a dos magníficas asistencias de Julio Enciso. El paraguayo realizó un partido memorable, aunque, para desgracia de las gaviotas, se lesionó del menisco de la rodilla, lo que le mantendrá apartado de los terrenos de juego durante varios meses.

El otro gran protagonista en el cuadro visitante fue Pervis Estupiñán. El ecuatoriano fue un puñal en el carril zurdo y anotó el segundo gol de los suyos, servido en bandeja por Mitoma. Ambos futbolistas se entienden cada vez mejor y su asociación en el campo empieza a ser la principal amenaza para la zaga contraria.

Aunque otro nombre a subrayar es Billy Gilmour. Ante la pérdida en el centro del campo de Caicedo y Mac Allister, el escocés demostró que esta puede ser su temporada firmando un encuentro sobresaliente. El canterano del Chelsea realizó un 98% de pases acertados y fue vital en la recuperación y distribución del esférico, en ese rol que llevaba a cabo Moisés Caicedo el curso pasado. No sería para nada extraño que Gilmour fuese el nuevo gran futbolista que explota en el Brighton, que, una vez más, saca a la luz su gran capacidad para potenciar el talento joven.

Con todo ello, los muchachos de Roberto de Zerbi cerraron otra goleada por 1-4 y llegan a la tercera jornada deseosos de conseguir ese 9/9 que les mantenga en la pole.

El equipo dirigido por David Moyes consiguió una victoria de mucho mérito ante el Chelsea, de nuevo demostrando que, si hay un equipo al que tienes que disparar en la cabeza para asegurarte de que está muerto, es el West Ham United.

Ante unos Blues muy dubitativos e ineficaces de cara a portería, los Hammers hicieron valer su puntería para vencer por 3-1 a los de Pochettino. Pese a empezar ganando pronto con un poderoso remate de cabeza de Nayef Aguerd a la salida de un córner botado por James Ward-Prowse, los locales se encerraron en su área. Esto supuso un dominio absoluto del balón por parte del Chelsea, que encontró el gol en el 28' tras una gran maniobra de Carney Chukwuemeka, que acabó lesionado.

A continuación, los visitantes no dejarían de rondar los dominios de Aréola y, pese al buen partido de Nico Jackson y Raheem Sterling, los Blues no volverían a anotar. Ni siquiera con un penalti pitado a favor tras una caída de Sterling en el área, que Enzo Fernández no supo transformar. El argentino completó una notable actuación, colgando varios balones al área que no encontraron rematador, pero lo cierto es que el lanzamiento de la pena máxima cumplió con todo lo que un portero pediría para detenerlo.

Ya en la segunda mitad, a los de Moyes les bastó con un balón largo para que Michail Antonio volviera a ser autosuficiente y generara el 2-1 local, con un gran disparo desde la frontal. Poco después, Aguerd, el autor del primer tanto Hammer, sería expulsado por una entrada criminal a Jackson que le supuso la segunda cartulina amarilla.

Sin embargo, el West Ham supo aguantar con un hombre menos y, ya en el descuento, se topó con un penalti a favor cometido por Moisés Caicedo, quien no tuvo precisamente su debut soñado. Paquetá lo efectuó a la perfección, colocando la pelota a la izquierda de Robert Sánchez, para poner el 3-1 definitivo.

Los Hammers llegan a esta jornada con la sensible baja de Aguerd, que debilita una zaga que ha mostrado mucha seguridad en lo que va de temporada, lo cual podría ser aprovechado por el Brighton. Además, el club sigue peleando por cerrar el fichaje de Mohammed Kudus. El ghanés anotó un hat-trick este jueves en el partido de Europa League con el Ajax, y es la prioridad de un West Ham que podría desembolsar hasta 45 millones de euros por el futbolista de 23 años.

Mohammed Kudus to West Ham, here we go! Verbal agreement sealed with Ajax on €45m total package add-ons included plus sell-on clause 🚨⚒️🇬🇭



Player’s five year deal also agreed and medical booked on Saturday.



Huge work by new director Tim Steidten, waiting to sign docs in 48h. pic.twitter.com/AOHMSkvr6E