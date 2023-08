El paraíso de Karim Benzema se nubla

Uno de los principales factores para haber fichado por el campeón vigente de la liga profesional de Arabia Saudí ha sido el colchón financiero que está recibiendo por jugar con el equipo. El aumento de las estrellas ha ido en aumento tras la llegada de Cristiano Ronaldo. La liga se configura comouna de las más importantes tras la llegada de nuevas estrellas.

Para Karim Benzema no está siendo un paseo de rosas. A pesar de su impactante inicio con un golazo por la escuadra no está pasando por su mejor momento en el aspecto deportivo. El medio local 'Al-Sharq Al-Awsat' detalla la crisis interna que se ha producido entre Nuno el técnico luso y el delantero francés en los últimos días.

Motivos

Uno de los principales motivos del choque entre ambos se ha visto producido por la negativa del entrenador de entregar la capitanía al jugador francés. Es más, según apuntan las fuentes el entrenador negó la petición del francés y se la entregó a Romarinho y después a Ahmed Sharahili.

Fuente: Al Ittihad

No solo eso, el propio Nuno ha dejado claro en público que no había pedido el fichaje de Karim Benzema durante este verano porque choca con su estilo de juego. Una situación que desconcertaba al propio Karim Benzema antes de su llegada a la Saudi Pro League. Así como el trato recibido que ha producido una situación de tensión entre ambos.

Ya suma desde su llegada un total de siete partidos con los que ha anotado 4 goles y 3 asistencias que son una buena muestra del nivel competitivo que mantiene. Si no mejora la situación con el entrenador podría desencadenar un incendio dentro del vestuario. Algo que desde Arabia Saudí se quiere evitar al querer convertirse en uno de los mayores referentes del fútbol mundial.

El tiempo dirá si la situación mejora. El jugador francés pudo anotar en el último partido de liga después de estar las dos primeras jornadas sin anotar. Además, Karim Benzema no goza de los privilegios del conjunto blanco al tirar los penaltis. Una situación a la que deberá acostumbrarse si quiere respetar el contrato.

En alguno de los vídeos publicados en redes sociales por parte del Al Ittihad no se ve a Karim Benzema sonriente. Se ve a un jugador que mantiene el mentón serio y que se siente algo incómodo. Quizás no es lo que esperaba al llegar a Arabia Saudí. Una decisión que no podía darse marcha atrás y deberá aceptar hasta que decida retirarse o fichar por otro equipo.