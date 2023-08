Union repite marcador en Darmstadt

En un ansiado regreso de la Temporada 2023/24 en la competencia alemana es claro quiénes son los nuevos favoritos. Entre ellos está la alta expectativa para los clubes recién ascendidos como el campeón Darmstadt, en su primer encuentro como local en primera división. Por otro lado se encuentra Union Berlin, que en la presente temporada jugará en Champions League después de haber debutado en primera división hace cuatro años.

En una segunda fecha llena de emoción e incertidumbre para la elección de los nuevos favoritos de la temporada, Darmstadt recibe a Union Berlin en el Merck-Stadion am Böllenfalltor.

Union marcando territorio

No había pasado más de cinco minutos cuando el único equipo de Berlín presente en primera división anota su primer tanto. En el minuto 4', Robin Gosens, proveniente del Inter de Milan en una transferencia de 15 millones de Euros, celebra su primer gol con la Unión de Hierro. El alemán lo logra gracias a un disparo con la zurda desde fuera del área hasta el arco de Marcel Schuhen, quien no alcanzó a detener la esférica. El tunecino Aissa Laïdouni se encargó de asistir a Gosens en su primera anotación. Era la primera vez en que el aleman de 29 años jugaba de titular, y no fue su única participación en el encuentro.

Darmstadt veía que esto era sólo el inicio y estaba más vivo que nunca. En los minutos posteriores a la primer anotación del encuentro, Braydon Manu se acercó al arco de Frederik Rønnow, el portero de los visitantes. Por desgracia su acercamiento se convirtió en un disparo desviado, al igual que su posterior acercamiento minutos después.

La esperanza de Darmstadt

Como oportunidad caída del cielo, en menos de treinta minutos entre cada tarjeta amarilla, Union Berlin se quedó con diez hombres en el campo. Brenden Aaronson recibió su primer cartón al minuto 5 por una falta, y posteriormente fue expulsado al minuto 21, dejando a su equipo a la deriva.

Darmstadt aprovechó la oportunidad, y es por ello que tres minutos después de la expulsión, exactamente al minuto 24, Marvin Mahlem anotó el tanto del empate con un certero disparo con la zurda desde el centro del área, encajando el balón en la esquina izquierda del arco de Rønnow.

Foto: @sv98

Este suceso le dio un atisbo de esperanza a los locales, que se enfocaron en dejar en claro quién mandaba en Darmstadt. Por esto mismo Clemens Riedel no quiso perder su oportunidad para remontar, pero por desgracia su cabezazo no fue suficiente para que la defensa berlinera bloqueara su disparo.

El visitante aplastando al local

Union encontró más oportunidades que amenazas contra su rival, y por ello al minuto 34 Gosens vuelve a celebrar en el campo contrario. Gracias a la intervención y asistencia de Josip Juranović, su cabezazo terminó en la red de Schuhen.

Los locales no podían encontrar oportunidades para frenar a sus contrincantes, y por esa serie de errores el equipo de Köpenick vuelve y anota, esta vez, el tercer gol del encuentro. Después del eufórico doblete de Gosens, esta vez fue la oportunidad de Kevin Behrens con otro fuerte cabezazo después de un tiro de esquina concedido al minuto 39.

Foto: @sv98

Al regreso del entretiempo, Union no dejaba de atacar. Si bien la oportunidad de Sheraldo Becker fue bloqueada por la defensa, es de resaltar su participación con un disparo de su pie derecho a la portería de Rønnow. Laïdouni hizo acto de presencia con otro disparo que esta vez salió desviado.

Aunque Darmstadt con Mehlem, Pfeiffer, Maglica y Manu buscaban el descuento, fue más cercana la cuarta anotación de los visitantes. Al minuto 65 Danilho Doekhi, gracias a otra asistencia de Josip Juranović, anota otro tanto de cabezazo desde el centro del área y de nuevo termina en la esquina izquierda del arco.

Foto: @sv98

Para la fecha 3 Darmstadt tendrá que armarse para visitar a Leverkusen en el BayArena. El equipo ha sido uno de los favoritos desde sus grandes resultados con Xabi Alonso, y espera no bajar la cabeza.

Por otro lado, Union Berlin recibirá en el Stadion An der Alten Försterei a Leipzig, otro candidato ideal para ganar la liga en un impresionante encuentro de dos grandes en Champions League.