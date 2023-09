Previa PSG vs Borussia Dortmund: el partidazo de la jornada

Vuelve la competición más bonita de todas, vuelve a rodar el balón en el viejo continente, vuelve la Champions League. Y no podía plantearse un mejor partido para esta primera fecha del Grupo F, el grupo de la muerte, entre el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund, este martes a las 21 horas, en el Parque de los Príncipes.

Los de Luis Enrique llegan como máximos favoritos de este grupo donde están con un histórico como el AC Milán y el resurgido Newcastle. A priori, el PSG debería estar entre los clasificados, sin embargo en La Liga de Campeones, nada está escrito.

¿Cómo llegan?

Los franceses no llegan en su mejor momento a esta primera jornada de UEFA Champions League, en la Ligue 1, acumulan tan solo ocho puntos de 15 posibles y están en el quinto puesto de la clasificación, a tres unidades del líder, el Mónaco. Los chicos de Luis Enrique vienen de caer en casa ante el Niza en la quinta jornada de la liga francesa en un muy ajustado 2-3. Dos goles de Mbappé no bastaron para evitar la derrota de los capitalinos.

La actualidad del Dortmund no está muy distante de la de los parisinos, con ocho puntos en la Bundesliga de 12 posibles, se encuentran en la séptima posición, a dos puntos de los líderes, Bayern Munich y Bayer Leverkusen.

Jugadores claves

No es difícil dilucidar quién es el jugador más importante del PSG, no por nada, los jeques, verano tras verano se han esforzado por mantener en sus filas a Kylian Mbappé, el francés es el líder indiscutible de este equipo. Por mucho que hayan querido apartarlo del equipo en la primera fecha del campeonato galo, Kylian lleva siete goles de los diez que ha marcado el equipo en la reciente temporada. El 70% de los goles vienen desde los pies de Mbappé. ¿Qué sería de este equipo si el delantero se hubiese ido o si de verdad lo hubiesen apartado?, probablemente un gran desastre. De momento el capitán cumple con creces con el rol de única superestrella del equipo, tras la salida de Messi y Neymar.

Otros de los jugadores que se han asentado en el once de Luis Enrique son los mediocampistas Zaire-Emery y Ugarte, quienes en poco tiempo se han ganado la confianza del técnico español a base de grandísimas actuaciones.

Por parte de los negriamarillos, no se puede hablar de su figura sin mencionar a Marco Reus, quien prácticamente ya es un emblema de este club y su presencia, ya acarrea peligro en el área rival. Otro de los jugadores que ha tenido un buen inicio de temporada, es el neerlandés Donnyel Malen quien con tres goles en cuatro partidos, se postula a ser el jugador más peligroso del ataque de las abejas.

Otro de los jugadores a tener en cuenta por parte de Luis Enrique es Julian Brandt, el alemán es uno de los jugadores más talentosos y con más futuro en el conjunto negriamarillo. En este inicio de temporada, lleva los cuatro partidos jugados como titular, anotando un gol y repartiendo dos asistencias.

¿Dónde se jugará el partido?

En este partido de la jornada número 1 de la UEFA Champions League del Grupo F, el PSG será el local en su Estadio Parque de los Principes, en recinto que tiene una capacidad máxima de 48000 espectadores.

Foto; PSG

Antecedentes

Entre ambos equipos existen otros cuatro partidos, dos de ellos celebrados en la UEFA Europa League de la 2010 - 2011, partidos correspondientes al grupo J. Los dos encuentros se saldaron con empates. En Francia 0-0 y en Alemania 1-1. Los goleadores de ese partido fueron Nuri Sahin y Clément Chantóme. Esto, antes de la llegada de los jeques a París, donde los nombres más reconocibles de aquella plantilla eran Makelélé y Nené.

El siguiente y último antecedente fue en la temporada 2019-2020, pero esta vez en UEFA Champions League en los Octavos de Final. El encuentro en París se lo llevaron los locales por 2-0 con goles de Neymar y Bernat, mientras que en Alemania se impuso el Dortmund 2-1, con dos goles de Haaland y el descuento de Neymar.

Declaraciones previas

Al técnico español le preguntaron sobre la obsesión que tienen los jeques por ser campeones de la UEFA Champions League: "Cuando un club está obsesionado con algo no es buena señal. Hay que tener ilusión, esperanza y ambición, pero no obsesión. Estamos muy ilusionados y con ganas de que empiece la competición. El objetivo del club es ganar todas las competiciones, ambicioso, por supuesto, pero creo que es el necesario", comentó Lucho.

Foto: @PSG_espanol

Al ex seleccionador español le preguntaron sobre el mal inicio de temporada: "No sé lo que se respira por fuera, no es un gran comienzo, pero nunca lo ha sido en los clubes en lo que empiezo, hay mucha información que dar a los jugadores, pero me encuentro un equipo muy receptivo y estoy encantando", aseguró Luis.

Por su parte, Terzic también atendió a los medios de comunicación: "Se trata de hacer una actuación realmente buena. Lo haremos mañana. Tenemos la confianza suficiente para decir que asumiremos esta tarea contra uno de los favoritos a ganar la Liga de Campeones. Hemos demostrado que podemos sorprender a equipos que juegan por el título".

Arbitro y dónde ver

El árbitro principal designado para impartir justicia en este partido, será el español Jesús Gil Manzano, acompañado de sus asistentes Diego Barbero Sevilla y Ángel Nevado Rodríguez. Mientras que José Luis Munuera Montero estará como cuarto árbitro.

El partido lo podrás disfrutar a través de Movistar Liga de Campeones a las 21h.

Bajas

Para este partido, Luis Enrique no podrá contar con Asensio, Fabián, Mukiele, Kang in Lee y Nuno Mendes

Mientras que Terzic podrá contar con todos sus efectivos para este partido.

Posibles onces

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández, Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Kolo Muani y Mbappé

Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Sule, Bensebaini, Sabitzer, Can, Malen, Reus, Brandt y Adeyemi