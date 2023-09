Jannik Vestergaard: de descartado a destacado

Hace un par de meses, los seguidores de los Foxes gruñían ante la idea de que Jannik Vestergaard volviera a vestir la camiseta del Leicester City, pero el danés se está ganando poco a poco a la afición con grandes actuaciones en la Championship.

Pocos hinchas del Leicester habrían previsto este desenlace para el internacional danés cuando suplicaban al club que lo vendiera en verano, pero mientras el Leicester City lucha por el ascenso de nuevo a la Premier League, Vestergaard se ha convertido en una pieza importante para la defensa del Leicester de Enzo Maresca, que juega con el balón.

Su llegada a East Midlands

Brendan Rodgers fichó al central procedente del Southampton en el verano de 2021 por una cantidad cercana a los 15 millones de libras. En su momento, el Leicester lo consideró un negocio inteligente. Pero le costó entrar en una defensa del Leicester City formada por Jonny Evans, Wesley Fofana y Caglar Soyuncu, y Rodgers optó a menudo por Daniel Amartey si alguno de los tres no estaba disponible.

En su primera temporada en el King Power Stadium, Vestergaard sólo disputó diez partidos en la Premier League y otros diez en competiciones de copa. Pero si Vestergaard estaba descontento por su falta de minutos en su primera temporada, se llevaría una fuerte sorpresa en la segunda.

El internacional danés cayó aún más en desgracia con Rodgers al no disputar ni un solo partido de la Premier League. Pero lo que hizo que su ausencia fuera tan cuestionable fue que en ese momento la defensa del Leicester era pésima. Esta fue la temporada en la que el Leicester descendió de la Premier League, en la que encajó 68 goles, sólo superado por el Leeds United, el Southampton y el Bournemouth.

Vestergaard se quedó fuera de la convocatoria y jugó con el equipo reserva del Leicester City, mientras los seguidores de los Foxes se preguntaban qué le había ido mal.

Una entrevista explosiva

Todas las habladurías sobre su ausencia llegaron a su punto álgido en marzo de 2023, cuando fue entrevistado por el diario danés EkstraBladet.

El jugador de 31 años declaró: "Me sentí muy querido por Brendan Rodgers , cuando estaba en el Southampton, él me convenció de que debía cambiar al Leicester".

"Brendan Rodgers y el club sabían exactamente qué jugador estaban comprando, tanto con mis puntos fuertes como con mis debilidades, y es difícil entender que de un momento a otro de repente esté inservible. Me siento extraño, debo admitirlo".

Esta entrevista provocó que Rodgers, el presionado entrenador del Leicester, lo desterrara de los entrenamientos del primer equipo, en una medida que sería una de sus últimas en las East Midlands, ya que fue despedido ese mismo mes.

Rodgers dijo: "No he hablado demasiado sobre ello porque fue una entrevista no autorizada", dijo Rodgers.

"He hablado con Jannik y tenía que asegurarme de que estaba hablando con él, ya que había visto en su declaración que no sabía por qué (no estaba jugando). Tenía que asegurarme de que no estaba hablando con su hermano gemelo durante los últimos 14-15 meses.

"Le hemos respetado cuando ha decidido quedarse y esa comunicación siempre ha estado ahí. La comunicación entre él y el club siempre ha estado ahí, sobre su postura. Me sorprendió cuando lo vi.

"Cualquier cosa que haya ocurrido la trataremos internamente y seguiremos adelante a partir de ahí. Todo el éxito que hemos tenido ha sido gracias a la solidaridad dentro y fuera del campo, y eso es algo que siempre intentaré proteger".

Un nuevo amanecer para el danés

ElLeicester City descendió de la Premier League... bla, bla, bla. Ya sabemos cómo va la historia.

Llega Enzo Maresca. Un producto de la academia de Pep Guardiola. Un hombre que buscaba instalar una identidad completamente nueva en un Leicester que se tambaleaba por la desesperación del descenso. Pero lo que también llegó con el italiano fue el deseo de jugar con el balón, de controlar la posesión, de jugar a través de su propia área de seis metros.

¿A quién le convenía este estilo de juego? Jannik Vestergaard.

En sus escasas apariciones en el Leicester, se vislumbraba a un jugador con una gran capacidad de pase. Alguien capaz de abrir a los equipos con un pase por el centro del campo. Alguien que no tenía miedo de pisar el centro del campo.

Maresca le dio una oportunidad en pretemporada, donde muchos no lo hicieron, pero los aficionados de los Foxes seguían esperando que se marchara este verano.

No lo hizo. Y Vestergaard ha empezado a dar muestras del jugador que el Leicester creyó adquirir hace dos años. Resistente en defensa. Fuerte presencia aérea. Buen golpeo de balón.

En estas seis primeras semanas de la temporada, el internacional danés ha disputado el doble de partidos que en los últimos 20 meses en el Leicester.

Su porcentaje de acierto en el pase, del 93%, es uno de los mejores de la categoría.

Ha jugado todos los minutos de todos los partidos en el mejor inicio de liga de la historia del Leicester.

Tiene el segundo mejor porcentaje de pases precisos por 90 del club, con 77, sólo superado por Harry Winks.

De los jugadores que han disputado más de 180 minutos esta temporada, encabeza las listas de intercepciones, bloqueos y despejes por 90 del club, con 1,3 intercepciones, 0,9 bloqueos y 5,9 despejes.

¿Se benefició de la lesión de Conor Coady en pretemporada? Tal vez. Pero la Championship es una temporada larga y no puedes tener 13 ó 14 buenos jugadores, necesitas 25. Maresca lo demostró contra el Norwich al rotar su plantilla y realizar cinco cambios con respecto al equipo que venció al Southampton.

Pero ahora que Coady vuelve a estar en plena forma, el italiano tiene que tomar una decisión difícil. En cualquier caso, Vestergaard es ahora un activo importante para el Leicester por primera vez desde su llegada.

¿Qué ha fallado para Vestergaard? Todo esto no puede haber cambiado de la noche a la mañana.

Bueno, podrían haber sido varias razones, o probablemente una mezcla. Llegó a un equipo que acababa de levantar la primera Copa de la FA de su historia y de terminar quinto en la liga, con la misión de romper la zaga. Tenía que sustituir al experimentado Evans y a la juventud de Fofana.

Pero la caída inicial de Vestergaard se reduce a la trágica mala gestión de Rodgers, de la que él -y otros jugadores como Soyuncu- fueron desafortunadas víctimas.

Pero con Maresca, el danés está escribiendo un nuevo capítulo en su carrera en el Leicester y se está ganando de nuevo el apoyo de los fieles del Leicester con actuaciones estelares.

Si consigue devolver a los Foxes a la Premier League, todo quedará olvidado, ¿verdad?