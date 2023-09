Previa Leipzig - Bayern Múnich: el que gane, da un golpe sobre la mesa

Un Leipzig - Bayern Múnich no es cualquier encuentro. Desde la incursión del equipo de la bebida energética en la primera división alemana, los partidos entre estos equipos, suelen ser muy muy parejos y muy electrizantes, tanto para los fanáticos de ambos equipos como para los seguidores del buen fútbol.

Este sábado, la cita será en el Red Bull Arena de Leizig, ante los casi 50 mil espectadores. El encuentro es correspondiente a la fecha 6 de la Bundesliga 2023 - 2024 a las 18:30 horas. El resultado podrá determinar quién será el líder de la liga de cara a la próxima fecha.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Es difícil hablar de un Bayern que no llegue de líder a una jornada de la Bundesliga. Luego de una "dictadura" de 11 años, los bávaros son siempre los favoritos al comienzo de una nueva campaña. De momento, el equipo de Múnich, es el inquilino de la primera posición de la clasificación con 13 puntos, luego de cuatro victorias y un empate en las primeras cinco fechas, con 18 goles a favor y tan solo cuatro en contra.

Por su parte, el Leipzig ocupa la cuarta posición del campeonato, apenas un punto por debajo del Bayern Munich y el Bayer Leverkusen quienes encabezan la liga con 13 puntos. El único encuentro que perdieron los locales de este partido, fue precisamente ante el equipo de la aspirina por 3-2 en la primera fecha de la presente temporada. Tras ese traspiés, han tenido un camino impoluto, incluso luego del debut de Champions donde derrotaron al Young Boys por 1-3.

Antecedentes

Debido a que el Leipzig tiene poco tiempo en el fútbol élite alemán, el historial entre ambos equipos es corto. Tienen un total de 18 enfrentamientos entre sí, con balance positivo para los bávaros con nueve victorias y seis empates con tres victorias para el Red Bull Leipzig. El Bayern tiene a su favor un total de 35 goles, mientras que el Leipzig ha marcado un total de 24 goles.

Foto: FC Bayern oficial

Los partidos entre ambos suelen ser partidos muy igualados y de muchos goles. En el histórico puedes conseguir encuentros de 5-4, 3-3, 3-2 y 5-3. Así como también 0-0, 1-0 y 1-1.

Lewandowski, es el máximo goleador de esta serie con un total de nueve anotaciones, mientras que por parte del Leipzig, ese puesto lo tienen compartidos Nkunku y Olmo con cuatro anotaciones cada uno.

Jugadores claves

En la plantilla actual del Leipzig, el jugador que más destaca es Xavi Simons, el neerlandés cedido por el PSG está cuajando un buen inicio de temporada en la Bundesliga donde ha anotado tres goles y ha repartido cuatro asistencias, confirmando el gran nivel que ya demostró la temporada pasada en el PSV donde marcó 22 goles y repartió 11 asistencias.

Por parte del equipo bávaro es complicado solo resaltar la actuación de un solo jugador. Porque sería muy fácil solo nombrar a Harry Kane, ya que el ciudadano lleva siete goles y tres asistencias. Pero también hay que resaltar el gran inicio goleador que ha tenido Leroy Sané con cuatro goles. Y lo que ya no es una sorpresa para nadie, Alphonso Davies y Joshua Kimmich destacando en el apartado de asistencias con tres cada uno.

Declaraciones

Ambos técnicos acudieron a rueda de prensa a dar sus impresiones de cara al partido. Thomas Tuchel por su parte indicó: "Hemos estado muy concentrados y con confianza en los últimos partidos. Ahora tenemos que seguir rindiendo a un gran nivel. Sabemos que es una misión complicada. Pero tenemos la confianza suficiente para decir que vamos a Leipzig con la intención de ganar”.

Foto: FC Bayern oficial

En cuanto al rival de turno, Tuchel comentó: "Leipzig tiene mucha profundidad de banquillo y talento en su plantilla y ha hecho bien en reforzar su equipo. Nos ganaron la última vez y no estamos contentos. se trata de reaccionar y de seguir mejorando. Sabemos que mañana no será fácil. Pero tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos como para decir que vamos a Leipzig con la intención de ganar".

Mientras que Marco Rose dijo: Es un partido importante. El Bayern vuelve a tener más ritmo y precisión en su juego. Será una tarea difícil, pero la afrontamos con ilusión. Queremos ganar el partido, así es como nos vemos".

Simons está siendo muy importante en este inicio de temporada para Rose y el Leipzig, a lo que el técnico indicó: "Xavi es un jugador extremadamente importante para nosotros y para nuestro juego. Es un líder, y tiene una gran actitud y un deseo real de ganar. Por supuesto, he también tiene calidad para vencer defensas, llevar el balón hacia adelante, asistir y marcar goles, pero también hace un poco en defensa, además de eso, no tengo la sensación de que se le suba a la cabeza, es una cualidad muy poco común, y es por eso que lo elogio mucho".

Foto: RB Leipzig oficial

Bajas

El Bayern aun no podrá contar con Manuel Neuer, quien ya se entrenó con el resto de sus compañeros, pero no está listo para volver al once. Matthijs de Ligt (golpe en la rodilla) y Serge Gnabry (fractura en el antebrazo) siguen de baja para este encuentro. Hasta última hora no se sabe si Tuchel podrá contar con Upamecano, Minjae Kim ni Thomas Muller.

Por parte del Leipzig, Willi Orban (rotura del ligamento lateral de la rodilla), Dani Olmo (lesión de rodilla) siguen estando de baja. Mientras que Timo Werner (problemas de espalda) sigue al margen hasta lograr la recuperación total.

Convocatorias

Hasta ahora ninguno de los dos equipos ha hecho oficial su convocatoria para este encuentro.

Posibles onces

RB Leipzig: Blaswich, Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum, Simons, Schlager, Kampl, Forsberg, Openda y Poulsen

Bayern Múnich: Ulreich, Laimer, Upamecano, Minjae Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman y Kane