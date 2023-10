El Bayern no consigue rematar la remontada

Marco Rose salía con Janis Blaswich en portería. David Raum, Castello Lukeba, Mohamed Simakan y Benjamin Henrichs en defensa. En el centro del campo Forsberg, Kampl, Xaver Schlager y Xavi Simons. Y los dos delanteros, Poulsen y Openda.

Thomas Tuchel salía con Ulreich en la meta. Laimer en el lateral derecho, Davies de lateral izquierdo y Kim Min Jae y Upamecano como pareja de centrales. Goretzka y Kimmich en el doble pivote. Sané en la banda derecha, Coman en la izquierda, Musiala en la media punta y Harry Kane de nueve.

El partido que enfrentaba a Leipzig y Bayern Munchen en la jornada seis de la Bundesliga, el sábado 30 de septiembre a las 18:30

Perdonó Musiala el primero

La presión del Leipzig era altísima, de primeras no lograba salir el cuadro bávaro, tuvo Musiala el mano a mano con Janis Blaswich pero lo paró el guardameta del Leipzig. Ambos equipos estaban muy imprecisos con los pases, debido a la fuerte presión de los dos equipos. La tuvo también Forsberg en un error de Ulreich, el pase a su central se le queda corto y lo intercepta Forsberg que casi lo aprovecha. No perdonó dos veces el Leipzig en un balón al espacio para Openda que gana la carrera a Kim Min Jae y bate a Ulreich. No tardó en llegar el segundo, en un córner en el que Ulreich hace una salida en falso en la que no le toca el balón, el balón va al segundo palo para Openda que no se la espera, pone el balón al centro del área donde Lukeba pilla mal colocado a Sven Ulreich y pone el segundo en el luminoso.

Fuente: Getty Images

El trencilla señaló un penalti a favor del Leipzig que hizo Ulreich pero se anuló por fuera de juego previo. El Bayern acabó la primera parte frustrado, con mucha posesión de balón pero sin ningún tipo de peligro. Lo más potable fue una gran jugada de Sané que acabó en un disparo que se marchó alto.

El Bayern con otra cara en la segunda mitad

No tardó en recortar distancias el cuadro bávaro en un libre directo sacado por Sané que fue al codo de Benjamin Henrichs que se giró estando en la barrera, lo llamaron del VAR, lo revisó y señaló la pena máxima. Lo lanzó Harry Kane a la derecha, lo adivinó Janis Blaswich que tocó el balón pero no lo consiguió parar. Empezó el asedio del cuadro de Thomas Tuchel que se volcó en campo rival, el Leipzig no salía ni siquiera al contraataque. Tuvo un acercamiento con un centro de Sané que despejó con problemas el guardameta del Leipzig. Pese a que el Leipzig estaba encerrado en el área, el empate del cuadro bávaro llegó en un contraataque en el que Musiala hace una brutal conducción, mide perfecto los tiempos, le da el pase a Sané que se queda mano a mano con el portero, dispara pegado al palo con la pierna derecha y pone el empate en el luminoso. Pocos minutos después el colegiado le perdonó la segunda tarjeta a Upamecano en una falta peligrosa para el Leipzig. El Bayern no paraba de intentarlo, especialmente por la banda de Laimer que puso varios centros al área. A punto estuvo de marcar el tercero Tel en un excelente centro de Sané. También un disparo de Tel que paró sin problemas el meta del Leipzig. Sesko también pudo declinar la balanza para el otro lado, a punto estuvo de llegar al centro en el 90. Un brutal pase de exterior de Xavi Simons para Sesko que logra ganar la espalda a Upamecano en el 94, sale Ulreich y logra evitar el regate del delantero del Leipzig