Ollie Watkins destroza a un Brighton irreconocible

Unai Emery salía con Emiliano Martínez en portería. Defensa de cuatro para Matthew Cash, Konsa, Pau Torres y Digne. Douglas Luiz y Kamara en el doble pivote. Diaby en la banda derecha, Zaniolo en la izquierda, McGinn en la media punta y Ollie Watkins de nueve.

Roberto De Zerbi salía con Jason Steele en portería. Estupiñan en el lateral izquierdo, Joël Veltman en el lateral derecho, Adam Webster y Lewis Dunk como pareja de centrales. Jack Hinshelwood y Billy Gilmour en el doble pivote. En la delantera, Kaoru Mitoma en la banda izquierda, Solly March en la derecha. Como delanteros centros Welbeck y Evan Ferguson.

El partido que abría la jornada siete de la Premier league enfrentaba a entre Aston Villa y Brighton el sábado a las 13:30.

El vendaval del Aston Villa no tardó en llegar.

Pese a que en los primeros minutos el Brighton estaba saliendo bien desde atrás, la primera ocasión fue para los de Roberto de Zerbi en un pase de Billy Gilmour para Estupiñan a la espalda de la defensa del Aston Villa que chutó a las manos de Emiliano Martínez. Aunque el Aston Villa combinaba sin problemas en campo rival con un Diaby muy protagonista. Llegó el primero del Aston Villa en un pase de McGinn a Matthew Cash que le gana la espalda a Mitoma, pone el pase atrás por el área chica, están cerca de llegar tanto los defensores del Brighton como el arquero pero no lo logran, el balón llega a los pies de Watkins que abre el marcador. El Aston Villa se volcaba en ataque, mientras que el Brighton estaba tocado, casi marca un golazo Watkins desde fuera del área. En la siguiente acción, un error en salida del Brighton que aprovechó Watkins que condujo la pelota hasta el área donde recortó a Veltman y saca un disparo pegado al palo corto donde sorprende a Jason Steele y pone el segundo en el marcador.

El autor de los dos primeros goles/ Fuente: Getty Images

No tardó en llegar el tercero, el Brighton presionaba arriba pero la presión no era efectiva para robar, los de Unai Emery salían con facilidad y llegaban al área cada dos por tres. El tercero llegó de nuevo con protagonismo de Watkins que pone el pase atrás para Diaby que chuta a las manos del portero que no logra blocar, el rechace cae de nuevo para el francés que dispara, da en el pie de Estupiñan y se marcha al fondo de las mallas. Tuvo su doblete Diaby en una jugada ensayada en una falta en la que le dan el balón y le gana la espalda a la defensa del Brighton, cuando va a llegar al balón, choca con Jason Steele y salen mal parados ambos.

El Brighton metía el miedo en el cuerpo al Aston Villa.

El Brighton metió en la segunda mitad a João Pedro, Ansu Fati y Tariq Lamptey ayudaron mucho al juego ofensivo, recortó distancias el Brighton en balón a João Pedro por la banda que recorta sobre la línea de fondo dejando por los suelos a Digne, pone el pase atrás, despeja un defensor del Aston Villa, el balón vuelve al brasileño que la pone al segundo donde la empuja Ansu Fati. El Brighton llevaba todo el peso del partido, teniendo el balón en campo rival pero sin peligro alguno, se defendía bien el Aston Villa. De nuevo Ollie Watkins aprovechó el mínimo error del Brighton que la pierde en medio campo, repliega bien el Brighton, se la da McGinn a Watkins que recibe dentro del área, se la orienta hacia su pierna izquierda, dispara toca en la pierna de Adam Webster y entra por la escuadra. El partido seguía igual, el Aston Villa en campo propio sin recibir ocasiones y el Brighton intentando generarlas con el balón. Pasaban los minutos y seguían sin llegar las ocasiones. Andy Madley le perdono la expulsión a Konsa en una trifulca con Ansu Fati.Y de nuevo el Aston Villa aprovechó un error del Brighton en el medio del campo, cae en los pies de Watkins, se la pasa a Jacob Ramsey que se orienta hacia su pierna diestra, dispara, toca en el palo largo y entra en la meta de los visitantes. Llegó el sexto del Aston Villa en un mano a mano de Watkins con Jason Steele que para el guardameta inglés, el rechace fue para Douglas Luiz que dispara pegado al palo y cierra el partido con broche de oro.