La sombra del balón de oro sigue presente en Karim Benzema

El jugador francés, actual jugador del Al Ittihad no está viviendo su mejor momento en el aspecto futbolístico. Su bajón con respecto a su rendimiento físico se ha hecho evidente nada más llegar a la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Su llegada al actual campeón de la liga era visto como una gran noticia para liderar un proyecto al que se unían otros jugadores de la talla de Ngolo Kante. A pesar de ello, su proyecto se ha ido frustrando con el paso de los meses.

Un momento de inestabilidad

Su conflicto personal con el entrenador Nuno Mendes no ha sido lo mejor para el galo que ve como no tiene la misma confianza que en la entidad blanca. Su salida fue abrupta e inesperada para muchos de los fanáticos. Ahora que está integrado en una plantilla totalmente diferente no tiene el respaldo de todos sus compañeros.

Le denegaron la capitanía y la capacidad para tirar penaltis y faltas. Romarinho es el hombre del equipo y Karim Benzema se ve como uno más que se tiene que ganar el puesto en el campo. Su entrenador dijo publicamente que no lo había pedido y son palabras que han dolido personalmente al jugador.

Ataques desde Francia

El ministro de interior Gérald Darmanin, ha revelado que Karim Benzema podría tener "vínculos notorios" con una banda terrorista llamada 'Los Hermanos Musulmanes'. Un hecho que ha trascendido como una noticia de relevancia mundial.

Unas insinuaciones que han hecho reflexionar al jugador si decide denunciar ante tales afirmaciones que atentan contra su persona. Ante esto y mucho más, el actual balón de oro está viviendo un momento muy convulso. No está en su mejor momento profesional. 4 goles y 2 asistencias en 8 partidos que no responden a las expectativas del contrato firmado por el equipo saudí.

🚨 ¡Volvió la Liga de Arabia Saudita 🇸🇦 y fue con el empate 1-1 entre el sorprendente Al-Taawoun y Al-Ittihad!



¿La curiosidad? Karim Benzema marcó los 2 goles del encuentro, y ambos de cabeza



Aquí les dejamos el tanto que abrió la cuentapic.twitter.com/H7B269HNzj — Gol Saudí 🇸🇦 ⚽ - Fútbol de Arabia Saudita (@GolSaudi) October 20, 2023

En su último partido frente al Al-Taawoun ha sido verdugo y ángel al anotar el único gol de su equipo antes de meterse en propia por un error sin precedentes. Sin duda, los problemas extradeportivos están afectando en los deportivos del jugador.