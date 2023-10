Crónica general de la jornada 9 de la Premier League

Tras las dos semanas de parón por los compromisos internacionales, por fin volvió la Premier League. La competición doméstica inglesa volvía a disputarse, en una jornada donde hubo sorpresas y muchos goles.

Tras haberse jugado ocho encuentros el sábado, tan solo uno tuvo lugar el domingo y otro el lunes. El horario de las 16 del sábado copó por completo el calendario de partidos, cuando se disputaron hasta cinco encuentros al mismo tiempo.

Liverpool 2-0 Everton

El partido que abrió el telón de la jornada fue, ni más ni menos, que el derbi del Merseyside, que enfrenta a los dos conjuntos de Liverpool, el propio Liverpool y el Everton. Como viene siendo habitual en los últimos años fue el cuadro de Jurgen Klopp el que se alzó con el triunfo. Pese a no anotar ni asistir, el gran protagonista fue Luis Díaz, quien provocó la tarjeta roja de Ashley Young en el primer acto y el penalti con el que Salah abriría el marcador en el 73'.

Salah anotó un doblete. Fuente: Getty Images

El egipcio completó su doblete con un gol en el descuento, tras un gran contraataque comandado por Darwin, quien cada vez toma mejores decisiones en los metros finales de la portería contraria.

Dos puntos de oro se le escaparon al equipo de Steve Cooper en el City Ground. Tras iniciarse el segundo acto con un doblete del delantero neozelandés Chris Wood (ambos goles asistidos por Anthony Elanga,), parecía que los locales lo tenían todo de cara para sumar su tercera victoria de la temporada. Sin embargo, Ogbene recortó diferencias en el tramo final del choque y, Adebayo en el descuento hizo que el Luton cosechara un épico punto en un partido que se les había puesto muy cuesta arriba.

Chris Wood anotando uno de sus goles. Fuente: Getty Images

Bournemouth 1-2 Wolverhampton

El proyecto de Andoni Iraola en Bournemouth no arranca. El español, que está probando suerte de la mano de un equipo que ha invertido una buena suma de dinero este verano para satisfacer sus gustos, no está respondiendo las expectativas del club. Fue el debut del prometedor Alex Scott con los cherries. Y eso que Solanke adelantó a los locales en el marcador, pero la ventaja se esfumó con el empate de Matheus Cunha a la salida de los vestuarios. A eso se le sumó la mala decisión de Cook, quien dejaría con 10 al cuadro de Iraola.

Andoni Iraola, en la cuerda floja. Fuente: Getty Images

En los últimos minutos, el Bournemouth recibió el hachazo definitivo con el gol de Kalajdžić a dos minutos de finalizar el encuentro.

Brentford 3-0 Burnley

El cuadro de Thomas Frank volvió a sumar un sólido triunfo en casa, esta vez ante un recién ascendido que no acaba de aposentarse en la Primera División. Wissa abría la lata en la primera parte. En la segunda, Mbeumo y Ghoddos certificaron el triunfo de las abejas sobre el cuadro de Vincent Kompany.

Wissa anotando su gol. Fuente: Getty Images

Newcastle 4-0 Crystal Palace

Nueva goleada del equipo de Eddie Howe,, que esta temporada continúa de dulce. Y una vez más, cabe destacar, con todos los goleadores diferentes. En la primera parte ya encarriló el encuentro con los goles de Murphy (posterior a una revisión de VAR), Gordon y Longstaff, estos dos últimos en los últimos respiros de la primera parte. En la segunda, Wilson anotó el definitivo cuarto gol.

Jugadores del Newcastle tras la victoria. Fuente: Getty Images

Manchester City 2-1 Brighton

Uno de los que era de los partidos de la jornada no defraudó. El cuadro de Pep Guardiola venció al que es su supuesto "alumno" Roberto de Zerbi. El primer gol vino tras una galopada de Doku en los metros finales y una dejada del belga para que Julián tan solo la definiera. Haaland, que llevaba dos encuentros sin 'mojar', anotó un gran y potente gol que ampliaba la diferencia en el electrónico en el 19'. Ansu Fati recortó diferencias tras una gran jugada de Mitoma en el 73'. Manuel Akanji fue expulsado en el descuento, lo que le hará perderse el derbi de Manchester frente al United la próxima jornada.

Manuel Akanji y Ansu Fati. Fuente: Getty Images

Chelsea 2-2 Arsenal

El gran partido de la jornada finalizó en empate. El choque, protagonizado por un Chelsea que cada vez encuentra más su juego, no defraudó y fue un sube y baja de emociones constante. Palmer adelantó desde los once metros a los blue, que ampliaron su diferencia con un gol de Mudryk donde no se sabe bien si buscaba el centro o la portería. Pero, los gunners, abonados como el pasado año a la épica, no se dieron por vencidos y Declan Rice recortó diferencias tras un error de comunicación entre Robert Sánchez, Enzo y Gallagher. Trossard aprovechó un balón colgado al segundo palo por Saka y empató el choque. Resultado que no es suficiente ni para uno ni para el otro.

Palmer y Raya en una acción del partido. Fuente: Getty Images

El equipo de Erik ten Hag volvió a la senda de la victoria y lo hizo de nuevo encabezado por McTominay. El escocés abrió la lata para los visitantes, pero él mismo cometió un penalti minutos después que provocaría el empate de McBurnie. En la segunda mitad, Diogo Dalot, con un derechazo a la escuadra anotó el gol, después de rozar en la manopla de Foderingham de los tres puntos para los red devils.

Dalot celebrando el gol de la victoria ante el Sheffield United. Fuente: Getty Images

Undécima victoria consecutiva del equipo de Unai Emery en su feudo. Esta vez, ante un gran rival que no le puso las cosas nada fáciles. Douglas Luiz adelantaba a los villanos, y ampliaba la diferencia con un tanto desde los 11 metros, ya en el segundo acto. Los hammers recortaron diferencias vía Jarrod Bowen, pero cuando más insistía el equipo de David Moyes, Ollie Watkins puso el tercero del partido en un contraataque mortal. Leon Bailey cerró la goleada de un equipo que quiere meter miedo a los de arriba.

Los jugadores del Aston Villa festejando. Fuente: Getty Images

Tottenham 2-0 Fulham

El choque que daba cierre a la jornada era un derbi de Londres. El Tottenham aferró su liderato con una victoria con goles de Son en el 36' y de Maddison en el 54'. Los spurs encabezan la tabla con dos puntos de diferencia ante Manchester City y Arsenal.