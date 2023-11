Se avecina un nuevo oleaje en el Manchester United

Parece mentira que en los últimos tres años del Manchester United, hayan pasado por el banquillo cuatro entrenadores y con la incertidumbre de que si las cosas siguen así en el Teatro de los Sueños, todo vaya encaminado a una quinta persona que se haga cargo del club en otro año que parece estar perdido, una vez más.

El espejismo de Solskjaer

Parecía que con Ole Gunnar Solskjaer la idiosincrasia del club había vuelto a lo que era antes el conjunto de los ‘Red Devils’, sin embargo, regresó un icono del club, como fue Cristiano Ronaldo, pero como ya sabemos, la Premier League es de lo más inesperada posible, y un cúmulo de malos resultados, hizo que uno de los clubes más exigentes del mundo tuviese que prescindir de una leyenda como era Ole. Los cambios empezaron a llegar y tras unas semanas de interinidad por parte de Michael Carrick, llegó Ralf Ragnick, también como modelo de interino, que en caso de producir buenos resultados, existía la esperanza de entregarle las llaves del club.

Ralf Ragnick en su andadura en el club de Manchester. Fuente: Manchester United

Los resultados no llegaron e incluso hubo mucha polémica entre vestuario y entrenador, por lo que el experimento, que tan bien salió en Leipzig, tampoco se dio forma en Manchester y tras muchos problemas, parecía que una nueva era, de nuevo, iba a asolar en Old Trafford. El elegido fue Erik Ten Hag, quien venía de un Ajax prometedor, apostador por la clase joven y que consiguió llegar a unas semifinales de la Champions League, algo que no ha llegado a repetir desde la temporada 2010/11 y que explica el complicado tramo por el que pasa el club dirigido por los Glazer.

Los desencuentros con las estrellas

La era Ten Hag comenzó, y tras un desencuentro con la leyenda del club, Cristiano Ronaldo, antes de la celebración del Mundial de Catar, el jugador portugués salió por la puerta de atrás dirección Arabia Saudí. La temporada siguió, y un primer año se resolvió con una tercera plaza y el título de la Carabao Cup. A pesar de que el proyecto parecía que seguía su curso, esta temporada no ha empezado como se esperaba. Son octavos en la Premier League, acumulan cinco derrotas, son terceros en un grupo de Champions que conforman con Bayern de Múnich, Galatasaray y Copenhague y este miércoles fueron eliminados de la Carabao Cup por el Newcastle perdiendo 0-3 en su casa. Con otro espejismo de desencuentro con jugadores, esta vez con dos y muy populares en la escena mediática, como lo son Jadon Sancho y Mason Mount, quienes llegaron por 100 millones y 64,20 millones respectivamente, según Transfermarkt.

Cristiano Ronaldo en su útlima temporada en Old Trafford. Fuente: Manchester United

La derrota en copa de la liga viene en consecución de otra derrota en Old Trafford en la anterior jornada de liga, en la que también perdieron por 0-3 ante el máximo rival de la ciudad, el Manchester City. Es la primera vez en 61 años que el club ‘Red Devil’ pierde por tres goles o más desde octubre de 1962. El entrenador holandés pide paciencia, pero sus puestos europeos se alejan y la posibilidad de títulos disminuye. No obstante, otro récord en contra que posee el club está relacionado con las estadísticas, de los 15 partidos que han disputado, ocho han terminado en derrota.

Sir Alex en la memoria de todos

Los gloriosos años de Sir Alex Ferguson siguen perviviendo en la historia del club, y de momento, nadie ha hecho un amago por acercarse. Los aficionados siguen en contra de la directiva, después de que este pasado octubre Jassim bin Hamad Al Thani retirara la puja de Catar a los Glazer para la adquisición de uno de los clubes más valorados del mundo.

Erik Ten Hag está en la cuerda floja y las apuestas por el próximo entrenador del Manchester United ya están abiertas, se prevén nuevos cambios, una vez más, al mando del club de Old Trafford, que lleva una década sin pasar por su mejor momento.