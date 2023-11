Análisis del 'Klassiker': El Bayern arrasa en Dortmund

Lo dijo Thomas Tuchel, pero era muy difícil creerle después de que un Tercera División apeara al Bayern de la DFB Pokal: “Vamos a Dortmund a ganar”. A priori, puede parecer el mensaje que cualquier técnico esboza en cualquiera rueda de prensa previa a un choque importante, pero aquellas cinco palabras del técnico alemán recuperaron la veracidad en la tarde del sábado, cuando el cuadro bávaro conquistó la ciudad de Dortmund. Consiguieron los de Manuel Neuer endosarle cuatro goles al eterno rival y sumar tres puntos importantes que no solo sirvieron para que se acercasen más a un intratable Leverkusen, sino que también devolvieron la confianza a un Bayern que, a pesar de vencer, no convencía.

Así superan los bávaros una crisis. Le tocó al Borussia de Dortmund pagar los platos rotos, pagar la ira de un Bayern que tiró a la basura en la segunda ronda la oportunidad de pelear por sumar un título esta temporada. Fue el Saarbrücken el que aprovechó las debilidades que habían evidenciado los muniqueses en los últimos partidos. A la poca verticalidad que mostraba el conjunto de Tuchel, al poco ritmo de partido, a la poca capacidad de creación de oportunidades, se le sumó la decisión del técnico de prescindir de su goleador: Harry Kane. Y en el estado de forma en el que está el inglés se notó. Y mucho.

Pero en Dortmund nada fue lo mismo. El equipo mostró una enorme verticalidad con un Sané envuelto su mejor momento. El alemán repartió dos asistencias en los primeros nueve minutos y condujo la mayor parte de los ataques del cuadro bávaro. Al menos, el Bayern consiguió crear un peligro constante, aprovechando una de sus mejores armas: el ataque. Los muniqueses pasaron de repudiar la bola en Turquía frente al Galtasaray y en la primera parte en el Allianz frente al Darmstadt, a crear un maravilloso juego combinativo con gran llegada al área. Por eso este resultado es convincente.

Un ataque imparable

Una de las claves de la aplastante victoria del Bayern en Dortmund fue la creación de juego. A diferencia del partido de la copa alemana frente al Saarbrüken, los de Tuchel consiguieron hilar jugadas peligrosas hasta el área de Köbel. El cuadro amarillo lo puso fácil, porque los bávaros encontraban demasiados espacios en el último tercio de campo. Siempre buscando a un Sané en un estado de forma estratosférico y, en el área, al huracán Harry Kane, que lo enchufa todo. El inglés volvió a brillar en Dortmund y lo hizo con otro hat-trick. Se convirtió en el primer jugador de la Bundesliga en anotar tres goles en el primer clásico. De hecho, el ex del Tottenham aguantó todo el partido sobre el césped y se llevó el MVP a casa.

Harry Kane celebrando con sus compañeros el 0-1 a favor del Bayern || Bernd Thissen

Además, la vuelta de Leon Goretzka le sentó muy bien al Bayern para aportar verticalidad. El centrocampista, que se ha perdido los últimos duelos por lesión, estuvo muy activo en el juego ofensivo del equipo. De hecho, participó en la jugada del segundo gol del Bayern filtrando un balón a Sané para que se la dejase en bandeja a Harry Kane.

La ausencia de Kimmich pasó desapercibida

Tras la tarjeta roja la pasada jornada, Kimmich se despidió frente al Darmstadt del Klassiker. Tuchel dijo que sería difícil cubrir esa baja porque Joshua es un jugador imprescindible en el pivote del conjunto bávaro, pero lo cierto es que Konrad Laimer cuajó un buen partido. El ex del RB Leipzig tuvo que asumir el papel de Kimmich en el centro del campo y, aunque no es un jugador tan participativo en la creación de juego como Joshua, también se ofrecía para ayudar a sacar el balón jugado. Es cierto que en este sentido pasó algo más desapercibido, porque cuando el Bayern conseguía contactar con los extremos, Laimer adoptaba posturas más defensivas y apenas llegaba al área rival. Lo importante era que el Bayern olvidó la baja sensible de su centrocampista estrella. Y para ello, Laimer cumplió.

Otra portería a cero

Después de las numerosas dudas en defensa del Bayern estas últimas semanas, los de Tuchel consiguieron la sexta portería a cero de esta temporada. Es la segunda desde que Manuel Neuer volviese al once tras la lesión que le dejó fuera de los terrenos de juegos casi un año. Ayer, el Borussia de Terzić no consiguió ni generar la sensación de peligro. Un gran Kim Min-Jae se volvió a postular como uno de los mejores centrales de la liga alemana, y Neuer intervino con una gran parada a un disparo de Reus desde la media vuelta. El tiro, aunque iba algo centrado, sirvió para que el guardameta volviera a recuperar la confianza.

Manuel Neuer mantuvo la segunda portería a cero en los dos partidos que ha disputado en la Bundesliga || Getty Images

Con la victoria ante los amarillos, el conjunto de Tuchel se posiciona como segundo clasificado, al rebufo de un Leverkusen que también venció esta jornada. Ahora, con la clasificación casi en el bolsillo, al Bayern le espera un delicioso duelo en casa frente a un Galatasaray que busca el pase directo a los octavos de la Champions League. Pero, eso sí, con tres puntos más en el bolsillo en la Bundesliga, y con otra crisis superada.