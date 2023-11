El AC Milan se impone al PSG y logra una vida extra en la Champions

Triunfo vital el que ha logrado el AC Milán en casa para derrotar al Paris Saint Germain. El cuadro italiano ha logrado su primera victoria en la Champions League en este curso para mantenerse con opciones de lograr el pase a los octavos de final y apretar más aún el grupo F.

Los de Pioli llegaban a este encuentro como una final anticipada, ya que una derrota le alejaba mucho de los parisinos y el Borussia Dortmund. Además buscaban su triunfo y que mejor escenario que con el PSG enfrente. Mientras que el equipo francés sumaba cinco encuentros seguidos ganando y querían allanar el pase a los octavos de final.

Intercambios de golpes y 1-1

Antes de que el balón rodará, el guardameta del PSG y ex del Milán, Donnarumma tuvo un recibimiento hostil. El balón echó a rodar y la primera ocasión fue para el equipo visitante tras un centro de Dembélé, que no alcanzó a rematar Kolo Muani. Un minuto después, llegó la primera ocasión para los italianos con el chut de Loftus-Cheek, que mandó el esférico por encima de la portería. A balón parado y tras un saque de esquina, los de Luis Enrique se pusieron por delante en el marcador. El tanto lo anotó Skriniar, ex del Inter de Milán.

Poco tardó, Rafael Leao en igualar la contienda tras inventarse una chilena imparable para el guardameta rival. Tras el empate, Mbappé pudo anotar el segundo, pero apareció el guardameta Maignan. El Paris Saint Germain volvió a la carga con una vaselina de Mbappé, que no le salió bien y un chut al larguero de Dembléle. Los 'rossonneros' también se pudieron poner por delante, pero Rafael Leoa, tras bailar dentro del área con el balón, mandó el balón rozando el poste. Antes Tomori lo intentó con un remate muy lejano que blocó el guardameta Donnarumma. Con el 1-1 en el marcador se fueron los protagonistas a vestuarios.

Skriniar celebrando el gol con el que ponía al Paris Saint Germain por delante en el marcador. Foto: Getty Images

Un cabezazo que vale tres puntos

Tras la pausa, volvieron al campo de San Siro, los 22 protagonistas. El AC Milán salió algo mejor y primero avisó Reijnders con un remate que se fue por poco fuera tras una pared con Giroud. Precisamente el delantero francés puso a su equipo por delante tras un cabezazo después del centro que puso Theo Hernández.

Tras el segundo gol de los de Pioli, el entrenador Luis Enrique movió el banquillo realizando un triple cambio en las filas del PSG. Sin embargo, el equipo italiano pudo marcar el tercero tras un lanzamiento de falta de Theo Hernández que desvió a córner el guardameta internacional con la Selección de Italia tras una buena estirada.

En la recta final del encuentro, era un querer y no poder para el equipo de París que vio el encuentro perdido tras el chut de Okafor, pero tras una parada milagrosa Donnarumma evitó el tercero de los locales. Incluso, en sus últimas opciones del empate, Kan In Lee pudo lograrlo, pero su disparo dentro del área se fue contra el palo. En los siete minutos de descuento, sobrevivió el cuadro italiano.

Giroud celebrando el gol con el que ponía al AC Milán por delante en el marcador. Foto: Getty Images

Con esta victoria del AC Milán se aprieta el grupo y desde el primero y último sólo hay tres puntos de diferencia. Los de Pioli en su próximo encuentro de la competición europea recibirán en casa al que actualmente es el líder del grupo, el Borussia Dortmund. Antes de eso, parón entre medio y dos encuentros de la Serie A, primero Lecce y después en San Siro a la Fiorentina.