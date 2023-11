La explosión de Grimaldo

El Bayer Leverkusen dirigido por Xabi Alonso está siendo uno de los equipos más destacados de lo que va de temporada en Europa, de hecho, es el único equipo de las cinco grandes ligas junto al OGC Nice, que aún no ha perdido ningún partido (incluyendo todas las competiciones). Todo ello, no se podría explicar sin la importancia que tienen en el conjunto alemán los laterales/carrileros, Jeremie Frimpong y Alejandro Grimaldo en este caso, ya que ambos están sumando numerosas cifras en el ámbito ofensivo. El primero de ellos, hasta el momento ha participado en 11 goles (5 Goles y 6 Asistencias) en lo que llevamos de temporada y Grimaldo por su parte en 13 dianas (8 Goles y 5 Asistencias), siendo el segundo español con mayor participación goleadora en el panorama europeo, tan solo por detrás de Álvaro Morata, quien suma 16 goles y 2 asistencias durante este curso.

El ex-canterano del Fútbol Club Barcelona recaló este último verano en el Bayer Leverkusen, una vez finalizado su contrato con el Benfica tras haber jugado ocho temporadas en el club lisboeta. Durante su trayectoria en la liga portuguesa, siempre ha estado en las agendas de los directores deportivos de los grandes clubes del panorama europeo, pero, nunca se ha concretado nada. Además de sonar como candidato a ocupar el lateral izquierdo de la selección española, una llamada que le ha llegado por primera vez en su carrera este mes de noviembre.

Máster en Portugal

Antes de dar el paso a un equipo de las cinco grandes ligas y tras salir rebotado de ‘la Masía’, Alejandro Grimaldo estuvo desde el invierno de 2015 siendo un habitual en las alineaciones del Benfica, lo que le ha hecho consagrarse en el panorama internacional del fútbol europeo. No hay más que ver sus números con la camiseta de Os Encarnados, siendo el tercer jugador extranjero con más partidos en la historia del club con 303 encuentros disputados. Durante ese periodo, ganó cuatro ligas portuguesas, una copa, una copa de la liga y tres Portugiesicher Superpokalsieger. Además de grandes participaciones en competiciones europeas, como alcanzar en tres ocasiones los Cuartos de Final de la Champions League.

Sin embargo, su salida del Benfica tampoco fue la mejor. Su ex-entrenador Roger Schmidt declaró respecto a su salida:“Fue innecesario. Podía anunciar su salida, pero no de esta manera. No fue bueno para nosotros porque hubo mucho ruido y tampoco para él, porque lo que ha hecho hasta ahora por el Benfica no se corresponde con esta situación. Tampoco fue bueno para su nuevo club”.

Por otro lado, el lateral valenciano en sus últimas temporadas en el club lisboeta ha destacado por sus grandes números a nivel ofensivo jugando en una demarcación defensiva, pero, este curso está evolucionando un paso más allá, siendo hasta el momento el defensa de las cinco grandes ligas que más goles ha marcado entre todas las competiciones (8). Pero, no solo de cara a puerta, sino que también asistiendo ya que suma 5 asistencias, siendo superado únicamente por su compañero de equipo Jeremie Frimpong. Pero viendo sus estadísticas desde la temporada 2018/19, se está convirtiendo en habitual para él sumar dobles dígitos en participaciones goleadoras:

Temporada 2018/19 (S.L Benfica): 7 Goles y 13 Asistencias en 54 partidos

Temporada 2019/20 (S.L Benfica): 1 Gol y 8 Asistencias en 41 partidos

Temporada 2020/21 (S.L Benfica): 2 Goles y 9 Asistencias en 43 partidos

Temporada 2021/22 (S.L Benfica): 6 Goles y 9 Asistencias en 48 partidos

Temporada 2022/23 (S.L Benfica): 8 Goles y 13 Asistencias en 54 partidos

TEMPORADA 2023/24 (BAYER LEVERKUSEN): 8 GOLES Y 5 ASISTENCIAS EN 17 PARTIDOS (HASTA EL MOMENTO)

El papel de Xabi Alonso

Desde que llegó a Alemania le ha venido todo de cara, empezando por su entrenador, Xabi Alonso. De hecho, se pronunció ante medios de la selección sobre el ex-entrenador del filial de la Real Sociedad: "Xabi Alonso es un entrenador increíble, está sacando lo mejor de mí". El técnico vasco desde su llegada al Bayer Leverkusen estaba buscando un puñal desde el costado izquierdo, llegando a tantear también al madridista Fran García. Pero, la opción de recompra ejecutiva por el Real Madrid sobre el ex lateral-rayista, hizo ver al tolosarra que tenía que apostar todo por Alejandro Grimaldo.

En un primer lugar, hablaron en varias ocasiones, donde Xabi Alonso insistió en que se trataba de un proyecto estable a largo plazo y que el modelo de juego le venía como anillo al dedo al jugador valenciano. El poder sentirse importante, el mantener a las piezas claves del equipo como a Florian Wirtz o Piero Hincapié y las aspiraciones que le mostro el entrenador guipuzcoano, hicieron a Grimaldo por decantarse por mudarse a Leverkusen.

En lo que respecta al juego, el sistema con el juego de 1-3-4-3, con la capacidad ofensiva que tiene ‘El Peque’ le permite ser un jugador de ida y vuelta muy útil para Xabi Alonso. Junto a ello, no solo por el costado, también aporta jugando por dentro a la hora de sacar el balón y da mayor libertad a sus compañeros (similar al caso de Joao Cancelo). Además de la capacidad que tiene para golpear de largas distancias y a balón parado, algo que hoy en día en un lateral es una joya.

La llamada de la selección

Como recompensa a su gran trayectoria hasta el momento, recordemos que tiene 28 años, el pasado 10 de noviembre el seleccionador Luis de la Fuente, le incluyó en la quinta convocatoria que ha hecho hasta el momento el técnico riojano, abriéndole las puertas de par en par de la próxima Eurocopa. Entre el mal momento que arrastra Alejandro Balde y su temporada espectacular en Alemania, está ganando papeletas para estar en la convocatoria final del próximo europeo.

Solo le faltaba la llamada de la absoluta, ya que en su etapa de formación había pasado por todas las categorías inferiores de la selección nacional. De hecho, en 2012 conquistó el europeo sub-19 bajo los mandos de Julen Lopetegui, en una generación que la conformaban jugadores como Kepa Arrizabalaga, Óliver Torres o Paco Alcácer. Este premio a su momentánea gran temporada lo ha catalogado en una entrevista que ha concedido a OKDIARIO como un “sueño hecho realidad”. Junto a ello ha resaltado: “Voy a disfrutar estos días al máximo porque es mi primera vez aquí. Quiero aprender, conocer a los compañeros, pasar tiempo con ellos, aprender de lo que necesita el equipo y el míster. Hay que ir paso a paso y tener más confianza para ir a la Eurocopa y estar en Alemania jugando”.