Si pestañeas te lo pierdes

El Manchester United está al borde del abismo, los diablos rojos se encuentran últimos en el grupo A de la Champions y están casi eliminados de esta competición, ya no dependen de sí mismo, ni una victoria contra el Bayern de Múnich les clasificaría de manera directa a octavos, los "reds" dependen del otro partido del grupo entre el Kobenhavn vs Galatasaray. El único escenario que clasificaría a los ingleses sería una victoria contra los alemanes y un supuesto empate en el otro encuentro.

El conjunto de Ten Hag volvió a ser remontado en otra jornada de la Champions, en esta ocasión fue en el Turk Telekom Arena contra el Galatasaray. Los ingleses llegada la hora de encuentro se encontraban con un favorable 1-3 en el marcador, pero en menos de diez minutos los locales fueron capaces de igualar el partido, está siendo un problema recurrente, ya les ocurrió en la jornada anterior contra el Kobenhavn, donde el conjunto danés fue capaz de darle la vuelta al marcador con una gran remontada en los últimos compases de encuentro, el partido terminó 4-3 para los daneses. Para colmo de los diablos rojos también el conjunto turco fue capaz de remontar en Old Trafford otro partido que se preveía triunfo para los locales.

Ten Hag, en la cuerda floja

El entrenador holandés está pasando por el peor momento desde que aterrizó en Manchester, su equipo no está dando los resultados de la anterior campaña, no solo se encuentran en una mala posición en la Champions League, sino que tampoco se encuentran en una buena situación en la Premier League. Después de terminar en la tercera posición en la temporada 2022-2023 se le exigía a este United pelear por arrebatarle la liga a su vecino el City, pero ni cerca de la realidad, se encuentran sextos y las sensaciones no podrían ser peores.

El cuadro de Ten Hag está teniendo graves problemas de puntería, su delantero estrella Marcus Rashford está teniendo una campaña muy discreta, únicamente aporta 2 goles y 3 asistencias en 17 partidos, números muy pobres para lo que se espera del delantero inglés.

Bruno Fernandes es el único jugador que está manteniendo el nivel respecto a la temporada pasada, y está siendo el jugador estrella de este equipo sin ningún tipo de duda. Ya ha aportado 5 tantos y otros 5 pases de gol. Además de dar puntos importantísimos, como el gol que anotó en el 90+1 contra el Fulham en la jornada 11 de Premier League para dar el triunfo a los de Manchester.

Ten Hag dando instrucciones | Fuente: Getty Images

Una plaga de lesiones

Erik Ten Hag no tiene fácil elegir que 11 alinear, tiene hasta 7 jugadores con los que no puede contar, entre estos se destaca que ninguno de sus mediocentros titulares puede jugar. Mason Mount, Casemiro y Eriksen están lesionados, a esto le sumas la baja de Lisandro Martínez, uno de sus mejores defensas. Por suerte para el holandés esta plaga está llegando a su fin, exceptuando Casemiro y Lisandro el resto de bajas estarán listos para jugar antes de que finalice el año.

Durante el mes de noviembre son varios jugadores los que se han recuperado de sus molestias, resaltando a su estrella Marcus Rashford o jugadores fijos para el entrenador como Varane o el nuevo fichaje Hojlund, el que todavía no se ha estrenado en competición liguera pero ya ha anotado 5 goles en la Champions League. El internacional de Dinamarca se desata cuando escucha el himno de la Champions, y nos deja pinceladas del delantero que fue la campaña anterior en el Atalanta. Ten Hag ya ha mostrado en repetidas ocasiones la confianza que deposita en el joven delantero.