Dominio del Manchester United ante un espeso Chelsea

Menudo partidazo entre estos dos equipos del big six. Un encuentro muy divertido y el que ha podido ser uno de los mejores partidos del Manchester United en esta temporada. Los locales dominaron y, pese ha haber ganado por un gol, estuvieron muy correctos tanto en la parcela ofensiva, como en la defensiva. En el lado visitante el Chelsea no estuvo acertado en la salida de balón por lo que no llegó con tranquilidad al último tercio y jugadores como Cole Palmer o Sterling no marcaron la diferencia, pese al gol del primero

Primera Parte

En la primera parte de este gran partido destacó el vendaval ofensivo del Manchester United, los reds presionaron contantemente la salida de balón del Chelsea, robando el cuero para generar peligro y ocasiones que la mayoría fueron frenadas por el gran Robert Sánchez.

Las numerosas ocasiones desde el principio del partido fueron recompensadas con un penalti pitado por un pisotón de Enzo Fernández al extremo brasileño Antony, tras un nuevo error en la salida de balón blue. El especialista desde los once metros Bruno Fernández falló ante un muy inteligente Robert Sánchez que esperó hasta el final para parar el blandito tiro del portugués.

Gol de McTominay

Pese al penalti fallado los locales siguieron con su intensa presión ante la desatinada defensa del conjunto de Pochetino. Así llegó el primer gol del partido. Un nuevo error fue una nueva oportunidad, y tras un rebote el escocés Scott McTominay controló un balón y sin que este tocase el suelo lo mandó al fondo de la portería de Robert Sánchez. Con este gol McTominay se ha convertido en el máximo goleador del Manchester United en la Premier League.

Remate de Scott McTominay. Fuente: Cuenta de X del Manchester United

Gol de Cole Palmer

El Chelsea por fin consiguió sacar el balón limpio y logró controlarlo y poner un orden a la jugada para conseguir generar una jugada de gol, y así fue. Con tan sólo tres pases consiguieron enviar el balón desde su campo hasta el área de André Onana, allí Cole Palmer regateó y marcó con la sangre fría que acostumbra el jugador Inglés, para así poner el empate justo antes del partido.

Segunda Parte

El Manchester United elevó a otro nivel la superioridad y el dominio del partido. Cada intento de llegar al área por parte del Chelsea era erradicada por la zaga mancuniana, no dejando tiempo para marcar a los blues. Estos pese en alguna ocasión solitaria, no hizo trabajar a ¡l portero camerunés André Onana.

El segundo gol de McTominay

El dominio de los locales del teatro de los sueños, se efectuaron de nuevo con Scott McTominay como protagonista. Harry Maguire abrió el esférico a Sergio Reguilón, quien pasó a Garnacho. El argentino centró al segundo palo y asistió a McTominay quien logró su doblete con un gran cabezazo.

Los destacados

En el Manchester United destaca su goleador, el escocés Scott McTominay dio la victoria a su equipo con un doblete y se convirtió en el máximo goleador del equipo. En un segundo plano es honorable mencionar a Garnacho y a Bruno Fernandes, que estuvieron soberbios.

Por parte del Chelsea destacamos a su portero, Robert Sánchez, el español resulto un muro para el ataque red, estuvo inmejorable e incluso atajó un penalti.