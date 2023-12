El Tottenham no levanta cabeza

Tottenham Hotspur y West ham United se veían las caras en el Tottenham Stadium en la correspondiente jornada 15 de Premier League. Los de Ange Postecoglou necesitaban urgentemente volver a sumar de tres en tres, acumulaban 5 partidos seguidos sin conocer la victoria, y hoy con su afición y después del partido contra el City era el escenario perfecto. Por el otro lado se encontraba el West Ham, que venía con una dinámica opuesta, habían logrado 7 de sus últimos 9 puntos posibles.

Una vez más el Tottenham salió a arrasar a sus rivales, recuperaciones en campo contrario protagonizaron toda la primera parte, el conjunto del norte de Londres embotelló al West Ham en su campo. Y no tardaría mucho en dar resultado, un gran centro de córner del extremeño Pedro Porro conectó con la cabeza del Cuti Romero, que con un gran testarazo abrió la lata en el partido. Los locales no se conformaban con la ligera ventaja y seguían acechando la portería custodiada por Fabianski. El argentino Gio Lo Celso fue el que buscó constantemente crear peligro, estaba encontrando los espacios que dejaba la defensa visitante, pero un mal partido de cara a puerta de sus compañeros impidió que aumentaran la ventaja. El cuadro de Moyes aguantó a las mil maravillas las embestidas del Tottenham y se fueron perdiendo por la mínima al descanso.

En la segunda parte el guion era completamente distinto, a pesar de ser los spurs los que seguían teniendo el balón eran los locales los que llevaban el peligro, eran capaces con muy poco de generar inseguridad en la defensa del Tottenham, hasta que en el 52´ un rebote favoreció a Jarrod Bowen para que a placer venciera al guardameta italiano Vicario y poner la igualdad en el marcador. El partido estaba más abierto que nunca, ambos equipos buscaban el empate, y un grave error en la salida de balón del lateral Destiny Udogie decantaría la balanza, un pase arriesgado a Vicario se le quedaría corto y Bowen lucharía hasta sacar oro, consiguió que el italiano despejase de mala manera y el rechace se le quedara en una posición inmejorable a Ward-Prowse, que de primeras su chut impactaría el el poste, pero el rebote por suerte para él le volvería a los pies, y esta vez sin portero pusiera el definitivo 1-2.

Los de Postecoglou buscarían a la desesperada anotar el gol que les serviría para empatar el encuentro, pero más por fe que por fútbol. La defensa del West Ham anuló por completo los ataques de sus rivales, ni Son fue capaz de generar peligro, fue tal el esfuerzo que hasta llegó a salir lesionado del encuentro.

Paquetá y porro luchando por el esférico | Fuente: Getty Images

Un bowen de récord

Jarrod Bowen con el gol de hoy ha logrado marcar 7 goles de visitante en la presente campaña de Premier League, y esto le sitúa a únicamente 1 tanto de ser el máximo goleador como visitante de la historia del West Ham en esta competición. Todo hace indicar a que el extremo inglés va a romper este récord, estamos en la jornada 15 y ya ha igualado este registro goleador, solo le queda pendiente el trabajo de anotar más cerca de su afición. El buen momento de su equipo se debe en gran parte a que Jarrod está asumiendo el papel de estrella que dejó vacante Declan Rice.

En cuanto a la temporada anterior va por el camino de dejarlas en ridículo, está a solo 2 goles de igualar ese registro,. Si nos fijamos en las mejores marcas de Bowen tenemos que echar la vista atrás hasta la temporada 2021-2022 en la que logró anotar 18 tantos entre todas las competiciones y repartir 11 pases de gol, estadísticas que parecen estar a su alcance esta temporada histórica para el inglés.

Bowen celebrando el gol | Fuente: Getty Images

Más problemas para el Tottenham

Los de Postecoglou no ven la luz al final a este túnel, a la innumerables cantidad de problemas que está teniendo este Tottenham hay que sumarle la reciente lesión de su estrella Heung Min Son, que salió cojeando del encuentro, al que se le realizarán pruebas en los próximos días para ver el alcance de su lesión. El coreando se suma al listado de jugadores con los que no podrá contar el austriaco Ange Postecoglou. Entre ellos grandes estrellas del conjunto de Londres como el gran fichaje James Madisson que se espera que no volverá a pisar los terrenos de juego hasta enero-febrero o uno de los centrales titulares de este equipo, Van de Ven, el inglés y el holandés son piezas fundamentales en el esquema del equipo, y desde que no pueden contar con ellos su equipo no ha logrado conocer la victoria.

Fue impresionante el inicio de campaña de los spurs, y su caída desde el trágico partido contra el Chelsea es indudable no ganan desde el 27 de octubre, en este momento están a 9 puntos del Arsenal. Hace poco más de 1 mes el Tottenham era el equipo revelación de la liga, y su entrenador Ange Postecoglou ganó el premio a mejor mánager del mes durante 3 meses consecutivos, a día de hoy ni el aficionado más optimista creería en poder luchar por el campeonato.

Son retirándose del campo lesionado | Fuente: Getty Images

Ficha técnica

1- Tottenham (4-2-3-1): POR: Vicario, Li: Udogie, Def: Ben Davies y Cuti Romero, Ld: Pedro Porro, Mcd: Bissouma y Hojberg, Mco : Gio Lo Celso, Mi: Brennan Johnson, Md: Kukusevski y Dc: Heung Min Son

2- West Ham (4-3-3): POR: Fabianski, Li: Emerson, Def: Aguerd y Zouma, Ld: Coufal, Mcd: Edson Álvarez, Mc: Wars Prowse y Soucek, Ei: Paquetá, Ed: Jarrod Bowen y Dc: Kudus

Cambios: Hojberg por Richarlison (Spurs), Lo Celso por Skipp (Spurs) en el 67´ Bissouma por Sarr (Spurs), Brennan por Bryan Gil (Spurs) en el 84´ Kudus por Fornals (WST) en el 87´ y Son por Alejo Véliz (Spurs) en el 88´.

Tarjetas: Emerson 57´, Pedro Porro 59´, Ward-Prowse 80´, Cristian "Cuti" Romero 89´, Edson Álvarez 90+2´ y Kulusevski 90+6´

Goles: 1-0, m. 10: Cuti Romero. 1-1, m. 52: Jarrod Bowen.1-2,m. 75: Ward-Prowse.