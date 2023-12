¡Victoria en los penaltis del Chelsea!

El Chelsea logró sobreponerse al Newcastle United desde los once metros alcanzando las semi-finales de la Carabao Cup, en un partido bastante plano por parte de los dos equipos. El partido, por parte de los locales, lo podemos resumir con una cadena, bastante larga, de posesión y de intentos para alcanzar el área de los magpies

Primera parte

La primera parte fue bastante plana por parte de los dos equipos. El Chelsea tuvo un dominio casi total de la posesión con un 76% de esta, pero no logró generar ocasiones significativas de peligro, excepto un disparo desde fuera del área de Conor Gallagher. Sorprendentemente en el minuto 31 del encuentro Enzo Fernández fue destituido por Armando Broja sin ningún motivo aparante, dándonos que pensar que fuera un posible pulso entre Pochettino y el centrocampsita argentino, pero finalmente se logro ver como se dirigió directamente al túnel de vestuarios, acompañado de un miembro del staff y de un médico del club, por lo que seguramente su sustitución fue por motivos físicos. Por su parte el Newcastle United pese a su tan baja posesión no jugó un mal partido, se mantuvieron con una defensa ordenada, sumando una presión, no muy intensa, pero constante y efectiva, logrando robar el balón en diversas ocasiones.

Cabe mencionar la lesión del lateral derecho del Newcastle Krafth, que se suma a la larga lista de la enfermería de las hurracas.

Gol de Callum Wilson

Un espeso ataque del Chelsea acabó con un mal pase atrás que pescó Callum Wilson. El británico recorre el campo rival sin ninguna oposición, al llegar al área una blandita defensa blu es incapaz de quitarle el balón y un rebote y un error gravísimo de Badiashile dejaron solo a Callum frente a la portería, este define con el exterior, adelantando así a las hurracas.

Fuente: cuenta de X del Newcastle United

Segunda parte

En la segunda parte ha sido una serie enorme de intentos ofensivos del Chelsea que no llegaron a convertirse en gol gracias a la muy sólida defensa de los magpies, donde a cada pase interior respondían con un despeje cortando la jugada y obligando a los blues a volver a empezar. Eso si, hasta el gol de Mykhailo Mudryk, para que el partido se fuese a la tanda de penaltis.

Gol de Mykhailo Mudryk

Un nuevo, de los tantos, ataques del Chelsea resultó un centro sin un destinatario claro que llegó al capitán del Newcastle, Kieran Trippier, el inglés controló fatal con la cabeza y el ucraniano aprovechó para mandar el balón al fondo de la portería y enviar el partido a la tanda del miedo.

Fuente: cuenta de X del Chelsea FC

Tanda de Penaltis

Desde los once metros todos los lanzadores del Chelsea acertaron con grandeza y calidad sus lanzamientos pero, en el bando perdedor Kieran Trippier y Matt Richie fallaron, catapultando a los londinenses a las semi-finales de la Carabao Cup.

Los destacados

Destacamos a Conor Gallagher que no se vio afectados por los rumores sobre su posible venta, el inglés no dejó un trozo de césped sin pisar, participando tanto en los robos como en las jugadas ofensivas de su equipo.

En un segundo escalón mencionamos a jugadores como Cole Palmer, siendo el eje en el último tercio para los londinenses, y a Martin Dúbravka manteniéndose sólido durante todo el partido.