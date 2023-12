El ‘Boxing Day’, la felicidad navideña hecha fútbol

Las fechas navideñas son sinónimo de regalos, reuniones familiares y felicidad, pero, en Inglaterra llevan décadas uniéndolo al fútbol mediante el Boxing Day. Esta tradición legendaria se celebra cada 26 de diciembre y surgió a raíz de 1860, donde los británicos se reunían con sus más allegados para entregarse los diferentes presentes y deslumbrarse con el fútbol inglés. El primer partido de la historia de esta fecha tan señalada fue un derbi local que enfrentó al Shefflied FC contra el Hallam FC. Sin embargo, tardó 28 años en consagrase en la liga profesional inglesa y comenzó a arraigarse en el campeonato en la temporada 1888-89 con un 5-0 entre Preston North End y Derby Country. Hasta el año 1957, se disputaba la jornada cada día de Navidad, pero tras un fallo en las comunicaciones, se aconsejó mover los partidos a cada 26 de diciembre y así ha durado hasta ahora.

A la hora de sacar el fútbol inglés al mercado, el 'Boxing Day' es un factor diferencial sobre el resto de las ligas, ya que prácticamente solo en el país británico se juega durante estas fechas. De hecho, el resto de las competiciones importantes se encuentran paralizadas hasta el comienzo del nuevo año. Además de ello, en el aspecto económico es una fecha marcada en rojo para la Premier League, ya que al ser día festivo nacional los estadios atraen mucho más público y a nivel de televisión las audiencias incrementan. Cierto es, que este ámbito no preocupa mucho a los dirigentes del fútbol inglés, al tener la mayoría de las ocasiones los estadios llenos y unos grandes números televisivos, pero, si es a tener en cuenta.

A pesar de todo ello, no todo son elogios hacia esta jornada navideña, ya que existen quejas constantes por parte de los profesionales, bien futbolistas, entrenadores o árbitros. Durante su etapa en el Manchester United, el técnico neerlandés Louis Van Gaal se mostró crítico ante el ‘Boxing Day’: “No hay descanso en invierno y esa es la peor cosa que se puede decir sobre esta cultura. No es bueno para los equipos ni para la selección. ¿Hace cuánto que Inglaterra no gana nada? Es porque sus jugadores llegan exhaustos a final de temporada”. Pep Guardiola, también llegó a quejarse sobra la excesiva carga de partidos durante estas jornadas: “El problema son los partidos, el calendario, los equipos inmersos en grandes competiciones y muchos partidos... Los jugadores tienen dos o tres semanas de vacaciones en el verano y luego la temporada empieza de nuevo. Es demasiado”.

Partidos históricos

A lo largo de esta tradición legendaria en el campeonato inglés se han jugado encuentros que han quedado para la historia, pero vamos a destacar unos pocos. El primero de ellos, se trata del Fulham-Ipswich Town de 1963, que finalizó con la victoria por 10-1 de locales. El ‘Boxing Day’ de aquella temporada fue el más goleador de todos los tiempos y este choque trajo consigo una actuación sublime de Graham Leggat, quien anotó el hat-trick más rápido jamás visto en la primera división inglesa, sin embargo, en 2015 Sadio Mané cuando jugaba en las filas del Southampton le quitó el récord. En 1978, se jugó otro partido muy destacado de esta jornada navideña, pero, no por la amplitud del resultado, sino por todo lo que había detrás de aquel encuentro. Fue un 0-3 entre Manchester United y Liverpool, los reds, dirigidos por Bob Pairsley, se tomaron la venganza de la temporada anterior, ya que el conjunto mancuniano les dejo sin triplete tras birlarles la FA Cup.

En el 2000, en el primer ‘Boxing Day’ de este siglo XXI, quedó una goleada para el recuerdo, el Arsenal le endosó un 6-1 al Leicester City con un Thierry Henry espectacular anotando tres goles en una de las últimas tardes de Highbury. Siete años más tarde, se vieron las caras en Stamford Bridge, Chelsea y Aston Villa. Los blues y el conjunto de Birmingham dejaron un partido para la historia tras finalizar el encuentro 4-4. Fue un duelo que se caracterizó por las constantes alternancias en el marcador y la emoción, ya que los villanos empataron el partido con una pena máxima en el descuento.

Por último, destacamos uno de los últimos encuentros de la era de Sir. Alex Ferguson. El técnico escocés, ídolo en Old Trafford, llegó a pedir en algún momento el parón de la competición durante estas fechas, pero, era innegociable. En el año 2012, cerraban esta fecha Manchester United y Newcastle United y el partido al igual que el que hemos destacado anteriormente, tuvo remontadas e inquietud hasta los últimos instantes. En el 68’, Papiss Cissé puso el 2-3 en el electrónico, pero, 20 minutos en el Teatro de los Sueños eran, son y serán muy largos, es especial en la era Ferguson. Y tirando de épica en los últimos minutos entre Robin Van Persie y Javier ‘Chicharito’ Hernández pusieron el 4-3 final, dando los tres puntos a los locales. Tras ello, también ha habido encuentros más recientes con resultados históricos como un 3-3 entre AFC Bournemouth y West Ham en 2017 o el 6-3 del Manchester City - Leicester City del año 2021.

Momentos para el recuerdo

El fútbol siempre ha sido y será un espectáculo fabuloso para los amantes de este, pero, cuando los protagonistas ponen el máximo aún más y nos dejan anécdotas maravillosas. Una fecha tan señalada como el ‘Boxing Day’, no se iba a quedar atrás en este aspecto y dejando de lado, partidos que dejaron huella, ha habido momentos para el recuerdo.

En 1996, en un Manchester United - Sunderland, Eric Cantona dejo un golazo que muy pocos aficionados de los red devils y de la Premier League han olvidado. Tras una conducción vertiginosa desde el centro del campo, con pared incluida con Brian Mcclair, disparo desde fuera del área de vaselina, haciendo imposible la estirada del guardameta visitante tras colocar el balón en la escuadra tras pegar en el poste. Además de ello, dejó una celebración icónica, la cual se denomina ‘The King Celebration’, ya que extendió los brazos bajo una mirada desafiante tras la obra de arte que había realizado.

Otro gran momento que destacar fue la exhibición de Didier Drogba ante el West Brom en 2010, donde anotó un hat-trick y uno fue de un cabezazo tremendo tras un salto muy poco ortodoxo, pero tremendamente efectivo. Sin embargo, no es el único tanto de cabeza del costamarfileño que ha dejado huella en el ‘Boxing Day. En 2007 ante el Reading marcó tras superar en el salto al portero, en la imagen sorprende de manera notoria la capacidad de de elevarse del jugador africano ante el arquero.