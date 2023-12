Marcus Rashford: la irregular trayectoria que desafía a las expectativas

Marcus Rashford siempre ha jugado para el Manchester United. El jugador inglés es de la cantera y lleva ya 6 años a las filas de los red devils, que se dice pronto.

Un 25 de febrero de 2016...

Rashford debutó con el primer equipo en la temporada 2015-16 en la Europa League. El partido fue la vuelta de dieciseisavos de final ante el Midtjylland. Tras la inesperada lesión de Martial, Lois Van Gaal, entonces entrenador del United, decidió apostar por el canterano, y el bueno de Marcus respondió de forma inmejorable: con un doblete en su estreno, Rashford ayudó a su equipo a endosarle un 5-1 a los daneses que hicieran pasar a los mancunians a la siguiente ronda.

Su primera temporada a las filas del primer plantel de los mancunians fue impecable: con cinco goles y dos asistencias en once partidos de Premier League, el inglés se volvería una parte inamovible del primer equipo de cara a próximas temporadas. El club inglés vio la calidad que atesoraba su muchacho de la cantera, y con solo 18 años ya tenía ficha del primer equipo: había nacido una estrella.

Rashford acude a su primer gran torneo con la selección nacional

Tras ser el rookie de moda en la Premier League, Rashford fue llamado para acudir a la Eurocopa de 2016 en Francia. El inglés se convertiría en el jugador británico más joven en disputarla. Aunque no anotó goles, tuvo tiempo de jugar dos partidos para apuntarse a su casillero.

Su primera temporada en el primer equipo

Rashford cambió el dorsal número 39 que portó en el año de su estreno por el 19. El inglés venía de jugar la Eurocopa con su selección, y con ese gran estado de forma, Rashford salió a comerse la temporada 2016/17. El originario de Manchester anotó once goles y repartió siete asistencias en 53 partidos, un balance bastante bueno teniendo en cuenta que, en aquel entonces, Rashford tenía 19 años. Además, el inglés tuvo tiempo de ayudar a clasificar a su equipo a la Copa del Mundo de 2018 anotando un gol y dando dos asistencias de gol.

El año 2018, clavado en el corazón de Marcus

2018 fue un año que seguramente jamás olvidará el futbolista inglés. El mancunian mejoró sus registros: con 13 goles y 9 asistencias en 52 partidos.

Rashford anotando un gol en su debut en Champions / @ChampionsLeague en X

El inglés seguía creciendo a pasos agigantados, y su gran año le valió para que Southgate le convocara para su primera Copa del Mundo.

El inglés se fue de Rusia sin anotar goles, pero con la bonita sensación de haber debutado en las dos grandes competiciones que todo jugador sueña con jugar.

El inglés siguió creciendo en las siguientes temporadas: en la 2018/19, anotó 13 goles y dio 10 asistencias de gol en 47 partidos, pero su clímax llegaría en la 2019/20.

Marcus Rashford has now scored 10+ goals for Man United in all competitions for the last three seasons:



✅ 2016/17 (11 goals)

✅ 2017/18 (13 goals)

✅ 2018/19 (10 goals)



It's only February. pic.twitter.com/gakLnPOHJ2 — Squawka (@Squawka) February 3, 2019

Con 22 goles y 12 asistencias de gol a su espalda, Rashford participó en 34 goles en 44 partidos en toda la temporada, siendo su mejor registro hasta la fecha.

In 2019-20, Marcus Rashford has 20 goal contributions (14 – ⚽ | 6 – 🅰). He has 10 goals and 4 assists in his last 11 games.



0.92 goal contributions per 90!



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YgtSt2PtQY — UtdArena (@UtdArena) December 18, 2019

Rashford, el hombre de moda

Su apoteósica temporada le valió para llevarse el respeto y admiración del mundo, que veía como el pequeño Rashford se hacía más y más grande, hasta el punto de que parecía que estaba destinado a liderar al Manchester United de generaciones venideras. El inglés comenzó su trayectoria profesional con un valor de mercado de tres millones de euros, y en verano de 2020, Rashford tenía un valor de 80 millones de euros, siendo de lo mejorcito que podías adquirir en el mercado.

Con su desborde y pegada, el inglés mostró su faceta más goleadora, y parecía encaminado a ser el rey de Manchester y de Inglaterra.

A la altura de la expectativas

El futbolista inglés siguió rompiendo récords con el club que le formó, y en la temporada 2020/21, Rashford anotó 21 goles y dio 15 asistencias de gol, demostrando estar a la altura de las expectativas tras sacar una versión que lleva estando vigente tres temporadas consecutivas. El inglés parecía ser el mejor del mundo en su posición, y ello le valió para recibir otra gran sorpresa.

🔥¡Rashford ayer estaba imparable! Cañón listo y fuego, en 2 minutos mandó al RB Leipzig a casa.#MUNRBL 5-0#UCL pic.twitter.com/OGWk8a5LwP [Vía @MovistarFutbol] — Yaass Casino (@YaassCasino) October 29, 2020

Rashford, de nuevo con la selección nacional

El mancunian acudió a la Eurocopa de 2021 con la misión de estrenar su casillero con los Three Lions en un gran torneo. Tras no anotar en el Mundial de Rusia 2018 ni en la Eurocopa de Francia 2016, el inglés quería quitarse la espina de una vez por todas.

Algo ha cambiado en el mancunian

Sin embargo, Rashford fue suplente durante toda la competición. Southgate decidió darle su puesto a Sterling, y el británico quedó mermado psicológicamente. Tras disputar cinco de siete partidos de la Eurocopa, y uno de ellos saliendo únicamente para participar en la tanda de penaltis de la final que perderían desde los once metros, el inglés se marchó de la Eurocopa perdiendo la final, y con la moral por los suelos. Tras su increíble año en el United, Southgate fue muy duro con el inglés y no le dio tantas oportunidades como al resto de sus compañeros (Sterling y Grealish).

Se acabó la calma

La temporada 2021/22 fue un acoso y derribo para Marcus Rashford. Tras demostrar ser un jugador top, la Eurocopa le pasó factura, y el inglés mostró un nivel totalmente incomprensible teniendo en cuenta la calidad que atesora. Si además de estar fallón, le sumamos que volvió Cristiano Ronaldo, Rashford estaba en una situación crítica. Sus compañeros y miembros del staff del club no sabían qué le ocurría a Rashford, y pasaban los meses y el británico seguía sin dar con la tecla. Mientras Ronaldo llevaba en volandas al equipo, Rashford era más un estorbo que un apoyo, y eso solo hacía empeorar las cosas.

El inglés acabó la temporada con cinco goles y dos asistencias de gol en 32 partidos: eran sus peores números desde que es profesional.

La temporada 2022/23 no mejoró la situación del inglés, y aunque la prensa y aficionados situaban al canterano en la rampa de salida, su entrenador y la directiva apostaron que volvería la mejor versión del inglés.

El Mundial, un punto de inflexión

Rashford fue convocado para la Copa del Mundo en Qatar, y resultaría ser un punto de inflexión para el jugador, que completó un torneo sensacional.

Aunque Southgate siguió sin tenerle en cuenta en el 11 inicial, el mancunian decidió entrar en él por su cuenta.

Rashford hace historia

El jugador logró anotar por fin el gol que tanto se le resistía. En su debut ante Irán, el inglés anotó su primer gol en un gran torneo con la selección inglesa.

Rashford anotaría tres goles en su estancia en el país del golfo Pérsico, y le daría una inyección de moral que plasmaría en Inglaterra.

Volvió la mejor versión de Rashford

Tras el Mundial de Qatar, Rashford volvió a Manchester en un estado de forma impecable. El inglés volvió a ser quien era, y volvió a regalarle goles y regates a los aficionados mancunians.

El británico se convirtió en una máquina insaciable de marcar goles, y lo demostró marcando 18 goles y repartiendo 4 asistencias tras su vuelta del Mundial. Rashford volvió a ese pico de forma que tanto se esperaba de un jugador con semejante nivel, y rápidamente lo notó su equipo.

Marcus Rashford, en su mejor estado de forma, tiene pocos competidores.

El Man United resurge. Cuarta victoria y hoy vs un Arsenal que llegaba invicto. Bruno y Eriksen han lanzado a Rashford para destrozar al rival al espacio y Old Trafford vuelve a sonreír



¡Gracias por acompañarnos junto al gran @Miguel_An_Roman en @DAZN_ES! pic.twitter.com/LhEQYXk51U — Nacho González (@nacho8gonz) September 4, 2022

Otro récord destrozado por Marcus

Rashford es el hombre récord del United, y es que, tras su vuelta de Qatar, Rashford encadenó 11 partidos seguidos anotando gol, es decir, tres meses seguidos. Números de animal y dignos de su calidad son los que estaba dando el extremo inglés.

Sus grandes actuaciones individuales hicieron olvidar a Cristiano, y ayudó a su equipo a llegar a los cuartos de final de la Europa League.

Rashford anotó 30 goles esa temporada, siendo sus mejores registros en Old Trafford.

Tras un lustro de ausencia, vuelven los títulos al teatro de los sueños

Los hombres de Ten Hag ganaron la FA Cup en un partido en el que Rashford, como venía haciendo, brillaría marcando un buen gol. Tras la Europa League de 2017, último título hasta la fecha, el United volvía a celebrar uno nuevo.

Felicidades al Man United, merecido campeón de League Cup. Qué rápido y con qué acierto ha recuperado Ten Hag el espíritu insaciable del club con Casemiro, Licha y Rashford como líderes.



¡Un placer contarlo en @DAZN_ES junto a @guillenfran y @AlexDeLlano! pic.twitter.com/bifdm1mVXL — Nacho González (@nacho8gonz) February 26, 2023

Rashford terminó la temporada con 30 goles y 11 asistencias de gol, siendo sus mejores registros desde que es profesional.

Rashford vuelve a decaer

A pesar del espectacular año que firmó Rashford, la temporada 2023/24 se le ha complicado a Rashford. Totalmente negado, es suplente de Garnacho y solo lleva dos goles en 23 partidos. Parece ser que a Rashford se le ha agotado la gasolina.

¿Qué le pasa a Rashford?

Como dije antes, cuando Rashford está en su mejor estado de forma, tiene pocos competidores. Sin embargo, su mejor versión brilla como una estrella fugaz. Aparece en ciertos momentos, pero después está mucho tiempo en la sombra. Un jugador de 'momentos'.

Hace un año estaba en el mejor momento de su carrera: regresó del Mundial de Qatar marcando dieciséis goles y repartiendo cuatro asistencias en diecisiete partidos. Participó en veinte goles en los mencionados duelos, y era uno de los mejores extremos del mundo.

Esta temporada está completamente en la sombra. De ser titular indiscutible y la principal arma del Manchester United, a ser el suplente de Alejandro Garnacho, que pese a jugar por la izquierda, le ha adelantado claramente por la derecha.

Por desgracia para los ‘red devils’, no es la primera vez que Rashford baja considerablemente su nivel. En la temporada 2021/22 no pasó de los cinco goles. Pero en la 2022/23 firmó un curso espectacular: treinta goles acompañados de once asistencias.

El problema que presenta Rashford es que sus picos altos son muy buenos, tan buenos que le hace ser de los mejores acostado a la banda, pero sus picos bajos de forma le hacen estar totalmente apagado. Para ser un jugador top, se debe rendir siempre, y no por momentos, tal y como hace Marcus.

La duda que queda en el aire es: ¿volverá Rashford a su mejor nivel?