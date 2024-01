Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga: ¿hay ganadores y perdedores?

En la víspera de las fiestas navideñas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo a bien publicar la resolución del tan mediático ''caso Superliga'', respondiendo a las cuestiones prejudiciales que habían sido planteadas por el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Los medios no tardaron en comenzar a hablar de ''victoria de la Superliga'', ''varapalo a FIFA y a UEFA'', ''libertad en el fútbol'', y así un largo etcétera que parecía atisbar, cuando menos, que la nueva competición sería realidad en cuestión de tiempo.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Pese al optimismo de algunos medios de comunicación afines a dicha competición, basta con una simple lectura de la resolución para darnos cuenta de que la misma es realmente descafeinada y que, en realidad, ambas partes puede considerarse vencedoras de la contienda. O quizás ambas pierden...

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la resolución?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja bien claro un aspecto sobre la organización de competiciones de fútbol y la explotación de los derechos de difusión, manifestando que ambas cuestiones son, claramente, actividades económicas. En consecuencia, al tener esta consideración, y pese a las características específicas que presenta el deporte, han de respetar en todo momento las normas en materia de competencia.

Es evidente que FIFA y UEFA tienen una posición dominante en el sector del fútbol, pero esto, aunque podría ser un problema, no lo es por si solo. Me explico, FIFA y UEFA tienen la facultad de determinar en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, pero en todo momento debe acompañarse dicha potestad con la implementación de una serie de criterios que permitan garantizar el carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado de las medidas adoptadas.

Aquí es donde viene una de las pequeñas ''victorias para la Superliga''. Y es que, el TJUE hace constar que ''las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio de esta naturaleza y, en consecuencia, ambas están abusando de su posición dominante''. De igual manera, se establece que ''las normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios''.

Es cierto que esto, si se quedase aquí, podría entenderse como una clara victoria para la competición promovida por Florentino Pérez. No obstante, el golpe no se hace esperar, y el TJUE deja bien claro que ''una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada'', no pronunciándose en dicha Sentencia sobre el proyecto específicamente al no haber sido consultado de forma directa sobre el mismo.

Igualmente, en lo que respecta a la explotación de los derechos de difusión, el TJUE establece que las normas de FIFA y UEFA pueden perjudicar a los clubes europeos de fútbol, al conjunto de las empresas que operan en los mercados de los medios de difusión y, finalmente, a los consumidores y a los telespectadores, al impedirles beneficiarse de nuevas competiciones potencialmente innovadoras o interesantes. Podemos llamar a esto otra ''pequeña victoria'' para la Superliga.

En definitiva, y haciendo una importante labor de síntesis: UEFA y FIFA pueden establecer criterios para la creación e implementación de nuevas competiciones, pero estos han de ser transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados. Por lo tanto, la actual normativa de FIFA y UEFA que supedita a su autorización previa cualquier creación de una determinada competición de fútbol de clubes (sin establecerse qué criterios han de cumplirse para que proceda dicha autorización), es claramente contraria a la legalidad vigente y, en consecuencia, ni se puede aplicar ni se puede sancionar a aquellos clubes y jugadores que se posicionaron a favor de esta nueva competición europea de clubes.

Sin embargo, existe la posibilidad de que FIFA y UEFA elaboren e implementen la normativa que estimen pertinente sobre la cuestión objeto del litigio, siempre y cuando la misma no cierre el mercado y respete, en todo momento, los principios y el derecho de la Unión Europea. Y aquí tenemos lo que podemos considerar como un punto a favor de FIFA y UEFA puesto que la resolución, en realidad, avala la posibilidad de que ambas establezcan una normativa relativa a la autorización de creación de nuevas competiciones, siempre y cuando cumplan con lo mencionado anteriormente.

Esta cuestión ha sido muy bien analizada y explicada en Iusport por Irene Aguiar, abogada especialista en Derecho Deportivo, quien fue de las primeras en pronunciarse sobre el contenido de la Sentencia y sus posibles consecuencias.

Inter de Milán y Manchester City disputando la última final de la UEFA Champions League.

¿Ha quedado ya resuelta la cuestión?

Nada más lejos de la realidad.

No podemos olvidar que la Sentencia del TJUE no viene a resolver el ''caso Superliga'' sino que es, simplemente, una respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid.

Para aquellos lectores que no sean conocedores de lo que es una cuestión prejudicial, podríamos definirla como la posibilidad que tiene un Tribunal de cualquier Estado miembro de la Unión Europea para, en el contexto de un litigio del que esté conociendo, pregunte al TJUE acerca de la interpretación del Derecho de la Unión. Es decir, el TJUE no resuelve el litigio nacional, sino que será el propio Juzgado de Madrid el que deberá resolverla, quedando vinculado por la respuesta que ha dado el Tribunal europeo.

Pero cuidado, aquí aparecen dos cuestiones importantes:

1. El TJUE no se pronuncia directamente sobre si un proyecto como el de la Superliga debe ser autorizado por lo que este punto, tremendamente importante, tendrá que ser resuelto por el Juzgado español.

2. UEFA, que no está nada mal asesorada legalmente, ya se veía venir lo que podía ocurrir y, en consecuencia, aprobaron en el año 2022 un Reglamento de Autorización de Competiciones estableciendo, precisamente, todas las cuestiones relativas a los criterios que han de cumplirse para que sea posible la creación de una nueva competición, así como el procedimiento a seguir.

Ahora me surge otra cuestión, ¿dónde está el límite para determinar si los criterios que establece este nuevo reglamento son restrictivos de la competencia, así como decidir si los mismos son conformes a los principios de proporcionalidad, objetividad, transparencia y no discriminación? Pero bueno, dejemos esto para otro artículo.

Los aficionados del Liverpool protestan en contra de la Superliga.

Juguemos a ser adivinos: ¿Cuál es el futuro de la Superliga?

Esta cuestión, a día de hoy, no tiene una respuesta nada clara. Sin embargo, me aventuro a dar mi opinión personal.

Pese a que, desde un punto de vista legal la cuestión está realmente empatada, creo que como consecuencia de la Sentencia del TJUE ha surgido una nueva realidad que me hace pensar que la balanza se decantará a favor de FIFA y UEFA.

¿Qué necesito para crear una competición?: clubes.

¿Qué han dicho la mayoría de clubes?: que no quieren participar.

La inmensa mayoría de clubes que formaban parte en sus inicios de esta nueva competición ya han manifestado, bien por voluntad propia, bien por la presión de sus aficionados o bien por las ''cláusulas anti-Superliga'' implementadas por Federaciones como la italiana, que no formarán parte de la Superliga y que el camino correcto es trabajar de la mano de FIFA y UEFA para hacer que el formato de la Champions League (que por cierto cambiará a partir de este año 2024) sea interesante y rentable, futbolística y económicamente hablando.

Es cierto que para cambiar de opinión basta un segundo pero, a día de hoy, los clubes no quieren participar en la Superliga (excepto Real Madrid y F.C. Barcelona, quizás los dos equipos más implicados en la implementación del nuevo formato) y, por lo tanto, si la idea era crear una competición donde los mejores equipos se enfrentasen entre ellos y esos equipos no quieren participar, la competición pierde su sentido más intrínseco.

En resumen, dejemos que el tiempo pase y veamos el pronunciamiento definitivo del Juzgado de lo Mercantil de Madrid para poder determinar, de forma más clara, que ocurrirá en el futuro.

Por ahora, desde mi punto de vista, empate sin goles pero posesión para FIFA y EUFA.