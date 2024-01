Una exhibición de Salah deja al Liverpool líder en solitario

Abría el nuevo año con el choque correspondiente a la jornada 20 de la Premier League entre Liverpool y Newcastle United. Los de Jürgen Klopp llegaban líderes al partido tras vencer en Sheffield en el encuntro intersemanal y los diversos tropiezos del Arsenal durante las fechas navideñas. Los ‘reds’ son uno de los candidatos a sacar del trono del campeonato inglés al Manchester City, que suma tres títulos ligueros consecutivos. Los ‘Magpies’ por su parte, afrontaban el duelo en Merseyside tras un mes de diciembre aciago con la eliminación de la Champions League y los malos resultados cosechados en la Premier League con solo dos victorias en seis partidos, lo que les ha hecho caerse de las posiciones con billete a la Liga de Campeones.

La lluvia y la intensidad sobre el terreno de juego hacían prever un partido trepidante en Anfield y así ha sido. Comenzaba el choque con el juego de presión como factor común en los planteamientos de Jürgen Klopp y Eddie Howe, aunque el Liverpool llevaba la iniciativa, ya que sus hombres de ataque estaban inspirados, en especial Mohamed Salah y Luis Díaz. En el 18’ le han anulado un gol al jugador cafetero que revoloteaba constantemente cerca de la portería del conjunto ‘Geordie’. 3 minutos más tarde en otro acercamiento más del ex jugador del Porto, el colegiado indicaba penalti para los de Merseyside tras una dura entrada de Sven Botman. Sin embargo, Martin Dúbravka, quien ha realizado un partido memorable a pesar de la derrota, le ha atajaba el disparo a Mohamed Salah.

El choque no tenía respiro y en el 36’ el Liverpool ha vuelto a tener la oportunidad de adelantarse en el marcador en un mano a mano de Darwin Nuñez, pero, el guardameta eslovaco ha estado sobresaliente. Y en la siguiente jugada el árbitro ha anulado otro tanto, pero, en este caso al Newcastle United un testarazo de Dan Burn por fuera de juego previo. Con un ritmo imparable y un intento de gol del año de Trent Alexander-Arnold con una volea al alcance de muy pocos, el choque se ha ido al descanso con 0-0.

Imagen: PA

A la vuelta de vestuarios estaba la incertidumbre de si ambos equipos fueran capaces de aguantar el trote del primer periodo, pero, a los cuatro minutos de comenzar, Mohamed Salah ha puesto el 1-0 tras una jugada muy elaborada en la que Darwin Nuñez le ha dejado el tanto en bandeja. Tras ello, los locales han seguido insistiendo en busca de ampliar la ventaja, pero, un Dúbravka sensacional lo ha evitado. Y en el fútbol ya se sabe que cuando desperdicias las oportunidades se paga caro. En el 54’ ha salido a la contra el Newcastle United con una jugada individual de mucha calidad de Anthony Gordon que le ha puesto el esférico en profundidad a Alexander Isak para resolver e igualar el encuentro. Parecía de película el partido, entre las múltiples ocasiones erradas, la exhibición de Dúvravka y las contras letales de los visitantes.

Tras realizar varios cambios, en el 74’ los de Klopp se han vuelto a poner por delante en el marcador con un gol de Curtis Jones a asistencia de Diogo Jota en una jugada comandada por Salah. El propio jugador egipcio ha vuelto a estar sublime cuatro minutos más tarde con un pase de exterior que le ha regalado el gol a Cody Gakpo para poner el 3-1. Parecía la sentencia definitva al encuentro, sin embargo, en el 81’ Sven Botman le ha metido de nuevo picante al partido con un testarazo a la salida de un córner para colocar el 3-2 en el electrónico. Sin embargo, ha sido un espejismo por parte de los de Eddie Howe. A falta de cinco minutos del final ha salido a la contra Diogo Jota en busca del cuarto gol y ha acabado provocando un penalti, que ha transformado Mohamed Salah para el 4-2 definitivo.

Liverpool FC

The Egyptian King

Un día más Mohamed Salah ha vuelto a maravillar a los aficionados de Anfield con una actuación sobresaliente. Por más que pasen los años, sigue siendo el estandarte del Liverpool desde que llegara a Merseyside en 2017. En el encuentro ante el Newscastle ha sido un dolor de cabeza constante para la de defensa de los ‘Magpies’. Dos goles y una asistencia ha sumado para su cuenta personal y los registros podrían haber sido mayores sino llega a ser por Martin Dubravka. Su temporada está siendo espectacular, en un año de muchas incógnitas por la regeneración de la plantilla ‘red’, suma 18 dianas y 8 asistencias y los de Klopp son uno de los favoritos a alzarse con la Premier League. Además de ello, en cuanto a números sigue entrando en los libros de historia del campeonato inglés, ya que se ha convertido en el 5º jugador en marcar 150 goles en competición ligera con un solo equipo (lleva 151). Sigue en el ranking a Harry Kane (213), Sergio Agüero (184), Wayne Rooney (183) y Thierry Henry (175).

Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Salvaguardas Magpie

Si el partido ha estado entretenido hasta los últimos instantes ha sido por Martin Dubravka, quien ha sostenido al Newcastle en el encuentro con sus 10 paradas, quedándose a cuatro del récord que ostenta desde 2017 David de Gea con 14. En un momento de dudas para los de Eddie Howe con la portería tras la lesión de Nick Pope y los malos resultados, el guardameta eslovaco ha recordado al gran nivel que tuvo en temporadas anteriores salvaguardando los palos del conjunto de St. James’ Park. Habrá que ver de cara a los próximos encuentros como actúa el ex guardameta del Sparta Praha y si sigue siendo un seguro de vida para los ‘Magpies’.

@PremierLeague

FICHA DEL PARTIDO

Liverpool (4-3-3): Alisson, T.Alexander-Arnold, I.Konaté, V. Van Dijk, Joe Gomez, Wataru Endo, D. Szoboszlai, Curtis Jones, Mohamed Salah, Luis Díaz y Darwin Nuñez.

Newcastle United (4-3-3): M.Dúbravka, T. Livramento, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn, Bruno Guimarães, Lewis Miley, S. Longstaff, Joelinton, Anthony Gordon y Alexander Isak.

Goles: Mohamed Salah (Liverpool) 49’ 1-0, Alexander Isak (Newcastle United) 54’ 1-1, Curtis Jones (Liverpool) 74’ 2-1, Cody Gakpo (Liverpool) 78’ 3-1, Sven Botman (Newcastle United) 81’ 3-2 y Mohamed Salah (Liverpool) 86’ 4-2.

Tarjetas: Amarilla: Bruno Guimarães 28’, Luis Díaz 45’, Lewis Miley 45+2’, T.Alexander-Arnold 45+5’, Wataru Endo 65’, Joelinton 66’, M.Dubravka 84’ y S.Longstaff 89’.

Cambios: M.Almirón por Lewis Miley (NEW) en el 54’, R.Gravenberch por D.Szoboszlai (LIV), Cody Gakpo por Darwin Nuñez (LIV) y Diogo Jota por Luis Díaz (LIV) en el 64’, A. Mac Allister por Wataru Endo (LIV) en el 75’, J. Lascelles por Dan Burn (NEW) y Lewis Hall por Joelinton (NEW) en el 82’.

Estadio: Anfield

Árbitro: Anthony Taylor