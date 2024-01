El Brighton se choca ante la muralla del West Ham

El empate 0-0 entre el West Ham y el Brighton cierra la jornada 20 de la Premier League. El equipo de David Moyes llegaba al encuentro con 2 victorias de prestigio ante el Manchester United como local y en Anfield frente al líder de la Premier League, el Liverpool. Por parte de las ``eagles´´ hacían frente al partido tras una victoria importante contra el Tottenham en la última jornada, que le colocaba a 3 puntos de su rival de hoy, no obstante el equipo entrenado por De Zerbi, no ha logrado aprovechar la oportunidad ante un West Ham rocoso en defensa.

La situación de ambos y el ambiente del estadio podía pronosticar un partido trepidante por la pugna de un puesto en la Europa League. El encuentro comenzó tranquilo con posesiones largas del Brighton y con el West Ham esperando su oportunidad. En la primera llegada del partido el pivote mexicano, Edson Álvarez se internó en el área y fue derribado reclamando penalti sin éxito. En el minuto 12 de partido Jarod Bowen, el ex del Hull City realizó la primera ocasión seria del encuentro sin hallar portería. Ya en el minuto 18 una gran combinación entre Milner y Joao Pedro, el brasileño erró en la toma de decisiones. No obstante, tras unos primeros 20 minutos con el dominio del balón de los de De Zerbi, el extremos inglés, Bowen atentó a Steele con un disparo al palo en fuera de juego y en el minuto 27 un tiro raso fue blocado por el portero inglés.

Energetic start from El Machín 🇲🇽⚡️ pic.twitter.com/iyF8r5gRoe — West Ham United (@WestHam) January 2, 2024

En el 30' Ben Johnson frenó un contragolpe peligroso de Buonanotte y vio la primera y única tarjeta amarilla de todo el encuentro. Un minuto después, el portero de los ``hammers´´ tapó un remate con la derecha tras un centro de Jack Hinshelwood. Mediante transcurrían los minutos el Brighton seguía dominando la posesión y fue en el 41', donde el internacional con Alemania, Pascal Grob materializó un testarazo con la cabeza a pase de James Milner, donde Areola se vistió de héroe atajando el balón antes de finalizar la primera parte del partido.

Con el inicio de la segunda parte se esperaba una reacción inmediata por parte del West Ham, pero no fue así, porque el Brighton saltó a los terrenos de juego con una gran presión y con ganas de lograr el gol que abriera la lata en el electrónico. Un pase de Areola con la mano en dirección a la banda, lo aprovechó Bowen intentando una jugada sin acierto en el minuto 52 y un minuto después en el otro área del campo se reclamó mano de Emerson a favor del Brighton, que finalmente el árbitro no pitó nada. En el mismo minuto, después de una gran jugada entre Joao Pedro y Buonanotte, le cayó el balón a Welbeck y tras su disparo el portero francés volvió a realizar una parada de gran nivel. Tras seguir encerrando al West Ham en su propia portería, una gran internada del delantero brasileño marchándose de dos defensores, no pudo terminar con la suerte de introducir el balón en la red.

Fuente: @WestHamEspañol

El equipo de David Moyes no encontraba la manera de salir con el balón jugado y otra ocasión en el 65', tras un gran centro desde el carril a Jack Hinshelwood, el lateral de 18 años lo remató a quemarropa dirigiendo el esférico alto por la izquierda del ex portero del Real Madrid. Al poco tiempo de ser sustituido por cansancio, Welbeck se dirigió a los banquillos Ferguson en el 66' y dos minutos después un gran control orientado le ayudó a lograr un disparo muy cerca del palo derecho de la portería. Después de toda la segunda parte, en la que el West Ham se sometió a una presión constante del equipo entrenado por el técnico italiano, los cambios en el minuto 73 elevaron aún más el nivel del Brighton y el polaco Jakub Moder, uno de los jugadores que entraron al campo falló un remate rozando el larguero. Y finalmente Lallana a falta de pocos minutos del final realizó un disparo desde fuera del área, que fue bloqueado una vez más por Areola, para impedir el gol del equipo visitante.

Areola se convirtió una tarde más de Premier League en el héroe del West Ham efectuando 8 paradas, ante un Brighton que mereció hacerse con la victoria y aumentando la racha de 7 años de los 'hammers' evitando la derrota en el primer partido del año desde 2017 en la Premier League.

Fuente: https://www.beinsports.com

FICHA TÉCNICA

West Ham: Areola, Johnson, Emerson, Ogbonna, Mavropanos, Edson Álvarez, Soucek, Fornals, Benrahma (Mubama , m.73), Ward-Prowse, Bowen

Brighton: Steele, Estupiñan, Hinshelwood, Van Hecke, Webster (Moder , m.74), Gross, Milner, Gilmour, Buonanotte (Lallana , m.74), Joao Pedro, Welbeck (Ferguson , m.67)