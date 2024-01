¿Ha nacido una estrella?

La media docena de goles que endosó la Juventus a la Salernitana no fue lo único que destacó en el juego de octavos de final de la Coppa Italia, sino también otro nueva encuentro brillante de la perla del filial, Kenan Yildiz.

Tan solo le bastaron 24 minutos en el partido para firmar una actuación sobresaliente, en la cual dejó muestras de su calidad que levantaron al Allianz Stadium de sus butacas, como por ejemplo la jugada del cuarto gol que, a pesar de haber sido en propia puerta, el principal artífice de que la pelota entrase fue el joven turco, o también el golazo que anotó en el 88" para poner el 5-1 en el electrónico.

Un futbolista de los que ya no quedan

Kenan es un jugador de perfil ofensivo que se caracteriza por su creatividad, dribling, explosividad y gran golpeo con ambas piernas- sí, has oído bien, ¡con las dos piernas!-, ya que, a pesar de que su pierna buena sea la derecha, también tiene un excelente golpeo con la zurda.

Yildiz chutando | X: @juventusfc

Chavales como estos son la esperanza que demuestra que el fútbol de la calle aún sigue vivo. En un deporte en el que poco a poco está desapareciendo la creatividad y el descaro en los jugadores, ejemplares como este son muy poco frecuentes de ver y muy valorados en el mercado.

Un espejo donde mirarse

Todo jugador joven es siempre relacionado con alguna figura futbolística a la que se parece e incluso a veces llega a intentar imitar sus acciones dentro y fuera de los terrenos de juego. En el caso de Yildiz, el jugador con el cual le relacionan es el mítico mediapunta italiano Alessandro Del Piero.

Del Piero celebrando un gol | Transfermarkt

Los aficionados juventinos enlazan a ambos jugadores, ya que, el turco, juega en la misma posición y celebra los goles de la misma manera que el italiano, además, muchos internautas amantes del fútbol les comparan en cuanto a su estilo futbolístico.

En cuanto a mi opinión personal, no estoy de acuerdo con asemejarles según sus características en el terreno de juego, ya que, según todo lo que visto, Yildiz me parece un jugador más potente y explosivo, mientras que Del Piero considero que destaca más su por su elegancia e inteligencia. A pesar de eso, sí que es verdad que, en cuanto a regate y golpeo de balón, se me hacen algo similares.

Orígenes bávaros

A pesar de estar jugando en el filial de La Vecchia Signora, Kenan no se ha formado en las categorías inferiores de este. El pasado del joven turco pasó por las categorías inferiores del Bayern de Múnich, conjunto por el cuál fichó en el año 2012 procedente del equipo de su ciudad natal, Jahn Regensburg SSV.

Yildiz en las categorías inferiores del Bayern FC | Instagram: @kenanyildiz_official

El jugador pasó casi toda su etapa formativa (10 años) en el Bayern FC, hasta que en el mercado de verano de la temporada 2022/2023, Yildiz no renueva con el conjunto alemán y firma por el equipo juvenil de la Juventus, club al que actualmente pertenece.

Otro dato interesante es, que en los últimos meses de contrato con el Bayern, varios medios de prestigio como Mundo Deportivo, hablaban sobre un posible fichaje del turco por el FC Barcelona, el cuál finalmente no llegó a ocurrir.

¿Mamá o papá?

Como hemos podido ver, la vida de esta joven perla ha estado llena de elecciones difíciles en el ámbito futbolístico. Sin embargo, de las más importantes fue, la hora de escoger para que selección jugar, si para el país donde nació y creció (Alemania) o para la nación de la cuál es su familia (Turquía).

La decisión de Yildiz fue jugar con la selección otomana. Las raíces familiares acabaron decantándose por delante del lugar que le vio crecer.

Yildiz con la Selección turca | Instagram: @kenanyildiz_official

El atacante juventino lleva jugando con Turquía desde la selección Sub-17, pasando por la Sub-21 hasta llegar a la Selección absoluta. Su debut en esta fue el 12 de Octubre del pasado 2023, en un partido de clasificación para la Eurocopa contra Croacia, en el que entró en los minutos finales para cerrar la victoria turca por 0-1.

Kenan Yildiz no es el único jugador turco-alemán en la historia del fútbol, ya que hay una lista de varios futbolistas talentosos con las mismas ambas nacionalidades, como lo son Mesut Özil, Nuri Şahin o İlkay Gündoğan. Si el joven bianconero continua jugando al nivel que está demostrando, seguro que entrará este privilegiado grupo.

Una Juve a largo plazo

El club de la ciudad de Turín nos ha acostumbrado a nuevos jugadores jóvenes con mucha calidad en estos últimos años. Por un lado ha estado haciendo muy buen trabajo con la cantera y por otro ha fichado varios talentos emergentes, juntando así bastantes jugadores de baja edad para hacer contraste con los más veteranos de la plantilla.

Chiesa (26 años), Kean (23 años), Vlahovic (23 años), Miretti (20 años), Fagioli (22 años), Locatelli (25 años), Cambiaso (23), Gatti (25 años) o el mismo Kenan (18 años), son varios de los jugadores que pertenecen a ese proyecto que intentará regresar a la Juventus a lo más alto del fútbol italiano.