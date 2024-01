Palacios sostiene al Bayer en la cima

Como continuación de la fecha 17 del regreso de la Bundesliga en el 2024, Leverkusen visitó a Augsburgo hoy sábado 13 de enero en el WWK Arena. El cuadro del danés Jess Thorup viene de una racha no tan favorable en las últimas cinco fechas, acumulando dos derrotas, dos empates y sólo una victoria en los cinco encuentros de Bundesliga antes de finalizar el 2023. Por ello, el club del sur de Alemania se ubicó en el puesto 11 de la tabla, con oportunidad de escalar al 9° puesto en caso de salir vicctorioso en casa.

Por otro lado se encuentra al único invicto de la temporada, Bayer Leverkusen. Sin necesidad de una mayor explicación, el equipo comandado por el español Xabi Alonso aún desconoce la derrota en la presente entrega de Bundesliga, y por ello se posiciona en el primer lugar de la tabla mientras Bayern Múnich —que viene de golear a Hoffenheim en la presente fecha— le respira en la nuca a sólo cuatro puntos de diferencia. Es por esto la importancia de la victoria de este encuentro que, para una competencia para el liderato tan reñida, cualquiera de estos enfrentamientos es crucial para estar cada vez más cerca del premio mayor.

Foto: @FCAugsburg

El visitante intenta pero no concreta

Bayer Leverkusen desde sus últimos encuentros ha tomado la costumbre de dar inicio a un partido equilbrado, dándose comodidad a sí mismo y al rival, para luego descifrar el juego de su contrario y darle vuelco al encuentro después de cierto tiempo.

Foto: @bayer04fussball

Y en la presente fecha en el WWK Arena no fue la excepción. Fueron pocas las oportunidades en que el equipo de Xabi Alonso estuvo a centímetros de la primera anotación del encuentro. Es el caso de Álex Grimaldo, que con un disparo directo no logró dar con la portería de Finn Dahmen en reiteradas ocasiones, mientras el rival no perdía oportunidades para poner en peligro a los visitantes.

Marcador sostenido durante los 90 minutos

La posesión de la esférica pertenecía indudablemente para el equipo visitante y líder de la Bundesliga. Y a pesar de ser el generador de oportunidades, no hacía a Leverkusen exento de interceptaciones de Augsburgo o de mala suerte en disparos al arco de Dahmen. Robert Andrich, Exequiel Palacios, Granit Xhaka y Jeremie Frimpong destacaron al momento de llegar al arco rival, pero en ningún momento dio abasto para sorprender al local con una anotación.

A pesar de un arduo intento de Phillip Tietz al minuto 73 por parte de Augsburgo y asegurar la victoria con la mínima, el VAR hace de las suyas marcando un fuera de juego para los locales y equilibra nuevamente el marcador de un encuentro que ya no conocía la emoción característia de la Bundesliga.

Foto: @FCAugsburg

Augsburgo no encontró la suerte que necesitaba en su propia cancha, pues cada intento medianamente cercano a una anotación terminaba dictaminado por el juez de línea como un fuera de lugar.

Exequiel Palacios en acción

Los minutos reglamentarios del encuentro ya habían acabado y sólo quedaban escasos cinco minutos de reposición. Leverkusen había perdido la ventaja en puntos que poseía ante Bayern Múnich en el segundo lugar, quedando a tan sólo un punto de arrebatarle el liderato y su primer liga en 120 años de creación del cuadro de 'Las Aspirinas'.

Con una escasa probabilidad de gol de un poco mas del 20%, el argentino asistido por Grimaldo, logra encajar la esférica en el arco a pocos segundos del pitazo final del árbitro Sven Jablonski. Y con esta tardía anotación, Leverkusen aplaza una reñida disputa con el grande Bayern Múnich de Thomas Tuchel por el primer lugar en la tabla.

Foto: @Bayer04fussball

Para la futura fecha 18, en continuación de esta emocionante y novedosa temporada, Leverkusen se enfrentará con el difícil rival RB Leipzig en el Red Bull Arena el próximo sábado 20 de enero, que hoy por fortuna sufrió una derrota por la mínima ante Eintracht Frankfurt.

Y el domingo 21 será la fecha decisiva para Augsburgo, no sólo para aprovechar la oporunidad de escalar unos puntos más, sino de quitarse el peso de encima de la persecución en puntos de su futuro rival, Borussia Mönchengladbach. El equipo de 'Los Potros' se encuentra un punto por detrás de Augsburgo, que está a la espera del último enfrentamiento de lapresente fecha mañana 14 de enero.