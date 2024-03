En la Serie A, separan únicamente siete puntos al cuarto clasificado del séptimo, es decir, que un error minúsculo puede decidir entrar en competiciones europeas o quedarte sin nada (el formato de la liga italiana es: cuarto clasificado a Champions, quinto a Europa League, sexto a fase previa de Conference League y el séptimo fuera de todo). Viendo esta situación, quedar en un puesto u otro lo decidirán detalles muy precisos y los equipos que se encentran en esta franja de la tabla deberán ser muy cuidadosos, sobre todo en los cruces entre ellos.

El sueño del Petroniani

Parece surrealista decir que un equipo que en la temporada 2014/2015 jugaba en la Serie B (hace casi diez años) esté entre los cuatro primeros de una de las ligas más duras y competitivas de toda Europa. Pues sí, el Bologna de Thiago Motta se encuentra en la cuarta posición con una cifra de 51 puntos en 27 partidos. Es sin duda el equipo revelación de la temporada 2023/2024 y con jugadores aparente desconocidos, aunque con una calidad superlativa como Joshua Zirkzee o Riccardo Orsolini, está llegando más lejos y el que tiene una situación más favorable para lograr el sueño de jugar la Champions League la temporada siguiente, pues tiene un colchón de cuatro puntos con respecto al quinto, la Roma que cuenta con 47 puntos. A los boloñeses aun les quedan encuentros dificilísimos como recibir a los primeros clasificados, el Inter de Milán o visitar el Diego Armando Maradona y en esas misma semana jugar con la Vecchia Signora en el Stadio Renato Dall'Ara. Es un calendario poco apetecible y del que se espera que el Bologna saque pocos puntos, pero si hay un equipo capaz de hacer milagros, son ellos.

Foto de equipo tras ganar a la Atalanta / instagram: @bolognafc1909

AS Roma, una de cal y una de arena

Los futbolistas de Daniele de Rossi, y hace bien poco de José Mourinho, están en puestos de Europa League a cuatro de entrar en la máxima competición de clubes europea. Viendo nombre por nombre la plantilla del equipo romano a principio de temporada, en todas las predicciones estaba entre los tres primeros e incluso podría pelear la Serie A. Pues nada de nada viendo la situación del club, los aficionados de A Maggica se darían con un canto en los dientes si consiguen darle la vuelta a a situación actual y arrebatarle la cuarta plaza al Bologna. El juego de los capitolinos no se entiende sin sus dos máximas figuras: Romelu Lukaku y Paulo Dybala. El belga y el argentino han hecho que no se recuerde la terrible lesión de ligamento cruzado del inglés Tammy Abraham. El ex de la Juventus ha anotado catorce goles en lo que va de temporada y el ex de los Blues dieciocho. El calendario de la Roma es sin duda el peor de todos, pues le falta visitar San Siro o el Diego Armando Maradona y recibir su estadio a la Juve o a la Atalanta. También hay que añadir que siguen vivos en Europa League, otra vía que pueden usar para intentar jugar la Copa de Europa la campaña posterior. Es un trofeo que a los romanos se les da bastante bien, pues son subcampeones vigentes de esta y en su último partido le endosaron un 4-0 al Brighton Hove Albion.

De Rossi y Lukaku / instagram: @officialasroma

Resurgimiento de la Atalanta

El escuadra de Lombardía hace cuatro temporadas llegó a jugar los cuartos de final de la Champions League , fase bastante avanzada para el poder adquisitivo del club. Pero ya no están Duván Zapata, Ilicic y compañía y la Atalanta va a sudar sangre para volver a ser lo que eran. Con un grupo de futbolistas con poco caché en Europa, Gian Piero Gasperini tiene a los de Bérgamo sextos con 46 puntos, a uno de la Roma y cinco del Bolonia, por tanto a cinco de los puestos Champions. Con futbolistas como Teun Koopmeiners como máximo goleador (diez goles) y Charles De Ketelaere como máximo asistente y a su vez goleador también (diez tantos y siete pases de gol) la Atalanta está en en puesto que le concedería jugar la fase previa de la Conference League. La Atalanta no ha sido eliminada de la Europa League, pero tiene mucho más complicado pasar de ronda pues tiene enfrente a uno de los equipo de moda en Europa, el líder indiscutivo de la liga portuguesa: el Sporting de Portugal de Viktor Gyokeres. Los Orbici han pasado ya los peores partidos en la Serie A, solo les queda ir al Juventus Stadium y recibir a la Roma en el Gewiss Stadium.

La Atalanta celebrando un gol / instagram:@atalantabc

Nápoles: Un milagro de Maradona

El conjunto napolitano es el equipo que tiene la situación más desfavorable de los cuatro. Cuentan con 44 puntos y un partidos más que el resto, lo que le vale para estar séptimo y no jugar ninguna competición europea la temporada 2024/25. Con uno de los bajones más grandes de la temporada: sus dos estrellas, Khvicha Kvaratskhelia y Víctor Oshimen (el ariete se ausentó durante más de un mes debido a la Copa África) y a esto se suma la fragilidad en defensa que muestra el Nápoles, seguramente provocada por la marcha de Kim Min-Jae al FC Bayern de Múnich el pasado verano. Los Azurris son el único equipo de estos cuatro que han jugado la Champions esta temporada, y de hecho tienen posibilidades de pasar a cuartos pues en la ida de octavos empataron a uno con el FC Barcelona. En cuanto a sus siguientes partidos importantes, les queda ir al feudo de Inter de Milán y jugar en casa con Atalanta, Roma y Bologna. Francesco Calzona va a tener un trabajo muy complicado por delante para entrar en europa este año, pero Nápoles es una ciudad acostumbrada a ver milagros y con jugadores con una calidad tan grande como el georgiano y el nigeriano todo puede ser.

Kvarastkellia / instagram: @oficialsscnapoli

¿Tregua entre los cuatro?

Queda una pequeña probabilidad de que los cuatro equipos jueguen competiciones europeas esta temporada: que la Atalanta termine en sexto lugar de la tabla y gane la Coppa Italia, que le daría derecho a jugar la Europa League. Si esto termina así la posición de sexto lugar que permite entrar en Conference League se le cedería al Nápoles (si finalmente consigue mantener la séptima plaza). La Atalanta tiene que jugar la semifinal a doble partido con la Fiorentina en abril y si consiguen pasar se medirán en San Siro al vencedor del otro cruce, que es un Lazio-Juve. Conociendo este dato, se puede decir por primera vez que Azurris y La Dea celebrarán los triunfos de su rival por un bien común.