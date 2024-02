El arte de la presión adelantada

El Liverpool ha convertido la complicada tarea de ahogar al rival en su propia salida de balón cerca de su área en algo que causa placer a cualquier aficionado a este deporte. El conjunto de Klopp tiene la capacidad de atosigar y enjaular posicionándose muy altos en cuanto a la altura de la prisión, aprovechar cada mínimo control mal hecho, cada toque extra de balón, cada indecisión del rival para lanzar a su equipo al ataque mediante un robo en zona de máximo peligro.

Arenga de los jugadores del Liverpool antes del partido / Liverpool

¿Cómo logran tener esa eficacia en una presión tan arriesgada? Sabemos que el Liverpool es sinónimo de Rock and roll y eso implica serlo en todas las fases del partido, no únicamente en los contragolpes y ataques, sino en la intensidad de apretar al rival, en la garra de todos sus jugadores para forzar y terminar provocando el fallo rival. Esa agresividad era vital para no dejar pensar a jugadores como Caicedo, Enzo o incluso Palmer que venían en busca de crear superioridad pero siempre que lograban conectar con la pelota, lo hacían de espaldas a la portería rival y con una sombra Red constante. Los momentos en los que estas acciones del equipo de Klopp abruman son al principio de cada parte, los 10-15 primeros minutos de ambas partes son un completo infierno para hoy el Chelsea convirtiendo en, todo lo que pase y todo el peligro que se genere en esos primeros tramos de cada parte, tenga un intenso color rojo.

Laterales casi emparejados con los propios laterales rivales, dependiendo de en qué costado se saque la pelota, es decir, si sacan la pelota por la banda de Ben Chilwell, el lateral derecho que era Conor Bradley asumió el rol de no dejar sacar la pelota limpia al inglés y provocar errores cerca del arco de Petrovic y, Robertson, lateral de la otra banda, cerraba cerca de los centrales formando una línea de 3 atrás, con el resguardo de Wataru Endo, capaz de corregir cualquier presión fallida o, dicho de otra manera, una salida del Chelsea algo deteriorada sin ser clara del todo, de hecho, uno de estos robos en salida de balón propiciaron el primer balón estrellado al palo por Cody Gakpo.

Virgil e Ibu

La pareja de centrales que forman Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté es, con total seguridad, la mejor dupla en la zaga de la defensa del Liverpool en toda la era Klopp. Cierto es que Matip protagonizó partidos y temporadas al lado de Van Dijk llenos de gloria y solvencia, siendo dos jugadores que se coordinaban muy bien y había una gran sintonía entre ellos, pero la ligeramente tardía irrupción del cariñosamente llamado por la parroquia Red cada vez que interviene en un corte o acción defensiva “Ibu”, es la pareja que mejor se ha complementado con el neerlandés desde su llegada a Anfield.

Hoy han demostrado el alto grado de entendimiento que tienen y la capacidad de secar a cualquiera, sobretodo la virtud de intervenir y ser decisivo en todas las zonas del campo en las que lo son, la cantidad de espacio que pueden llegar abarcar y ser tajantes en cada jugada, hoy bajándole la persiana a Jackson en cada jugada; ha sido un tremendo escándalo y una completa pesadilla para el senegalés.

Konaté, Van Dijk y Kelleher celebrando una acción defensiva de su equipo / Getty Images

Es difícil decidirse con uno hoy para escoger el MVP del partido ya que, han sido capitales para mantener la portería a cero, junto al brillante papel de Kelleher, dando un recital de bloquear tiros, de defender balones parados, de reflejos y rapidez defensiva, de tirar la línea ante flechas como Sterling y Jackson… un completo show de ambos y, aunque ese gol puede inclinar un poco la balanza hacia el capitán del Liverpool, sería injusto quitarle peso a la barbaridad de encuentro que ha firmado Konaté.

No son simples porteros suplentes

Los protagonistas de estar muy cerca de calificar como la final como “La final maldita en Wembley” o “Salta la sorpresa y la final se decidirá desde los 11 metros” fueron Đorđe Petrović y Caoimhín Kelleher. El serbio y el irlandés hicieron un partido soberbio en cada uno de sus arcos aprovechando las ausencias de Allison, en el caso de Kelleher, y de Robert Sánchez que, por temas personales estuvo varias semanas fuera, y el portero serbio le ha comido la tostada y se ha hecho, de momento, con su hueco en el 11.

Caoimhín Kelleher en un partido de UEL / Liverpool

Hablamos de la importancia de estar en el momento oportuno y actuar de forma pletórica como hoy los dos guardametas, y se le suma mérito y dificultad al estar en unos equipos de un nivel de exigencia tan alto. En el Liverpool, con la defensa que posee, es difícil poder ser dañino de verdad pero si de 15 acciones tienes que intervenir sólo en 1, esa jugada tienes que enseñar los motivos por los cuales te encuentras en la meta de ese prestigioso club. De otra manera se puede leer el papel del serbio en el chelsea debido a que, es un equipo más vulnerable y que concede muchas más acciones de peligro rival, por lo que, sus intervenciones son más que meritorias porque cuantas más veces acechen tu portería, más opciones de encajar goles.

Đorđe Petrović celebrando un gol de su equipo en un partido de Premier League / Chelsea

Y si queremos rizar el rizo, ser tan determinantes en un momento tan importante en un escenario tan icónico como lo es una final en Wembley teniendo pocas intervenciones a lo largo de la temporada en el equipo sin una dinámica tan activa como la que podría ser la de un portero titular, tiene más valor y habla todavía mejor del nivel de ambos. Aunque haya sido el Liverpool el vencedor, tanto el serbio como el irlandés tienen motivos más que suficientes para irse muy contentos con el partido que han hecho hoy.





La crueldad del fútbol

Las finales también nos enseñan la otra cara de la moneda, el yin y el yang de nuestro deporte. El partido que ha protagonizado el Chelsea es la línea a seguir en cuanto a intensidad, búsqueda de cohesión en el equipo y sensaciones. Quizá este equipo todavía no sea la piña que igual es el Liverpool, pero recordemos que es un equipo en progreso de serlo y no un equipo que lleva siéndolo años atrás.

En ocasiones hemos de echar la vista atrás y ser consciente de la mala racha que trae desde el año pasado y como esta temporada ha conseguido llevar la dinámica de menos a más en vez de algo constantemente con resultados negativos y sin esperanza alguna. Evidentemente es una final y lo único que buscas es ganarla, sin consuelo que valga si se diese lo contrario, pero llegar a una final no es fácil para nadie y menos ante el líder de la liga que, sí, con muchas bajas importantes, pero que saben competir igual por su experiencia en finales anteriores y por la capacidad competitiva que tienen.

Enzo Fernández desolado después de su derrota hoy en la final de la Carabao Cup / Chelsea

La manera en la que han competido poniéndoles en algunas ocasiones entre la espalda y la pared y de no ser por actuaciones individuales y muy puntuales, el partido podría haberse decantado hacia el lado Blue, pese a que la iniciativa la tuvo el liverpool; todo lo que el Chelsea generaba ocurría en consecuencia a lo que el conjunto de Klopp proponía pero eso no quita lo bien que compitieron los chicos de Pochettino y lo cerca que estuvieron de llevarse la Carabao a sus vitrinas, siendo la primera del director técnico argentino con el conjunto londinense y en todas sus etapas en Inglaterra.





Puro fútbol inglés

Las acciones en las que predominan los “tackles” con intercambio de palabras entre jugadores, en las que vemos que ninguno logra domesticar la pelota habiendo repetidos choques y disputas dignas de denominar al partido como “Guerra de guerrillas”, en las que el partido se vuelve loco con muchos intercambios de golpes con la multitud encantada con esos delirios de cada equipo a la hora de incorporarse y montar un contragolpe después de casi encajar un gol… es puro fútbol inglés y se eriza la piel cuando juntas tantas emociones tan intensas en tan poco tiempo y, aunque a los que vemos el partido nos irradia adrenalina, a los entrenadores dudo mucho que eso les haga estar precisamente tranquilos y les contente lo más mínimo.

Conor Gallagher es un jugador “vintage” y lo vemos en cada acción: sabe pugnar sin importar cómo y quién sea su rival, no sabe lo que es una presión en bloque medio, no entiende una disputa sin un choque y sin que uno de los dos o los dos jugadores acaben en el verde; es tremendo lo cómodo que se siente en todas esas acciones de puro desenfreno y máxima tensión en las que otros querrían evitar para no provocar un mal mayor o un golpe con el rival, tremendo lo del jugador inglés.

Conor Gallagher conduciendo un balón / Chelsea

“Baby Liverpool”

El Liverpool se plantaba en la final de la Carabao Cup con innumerables bajas y de una magnitud desmedida junto a una convocatoria llena de jóvenes promesas con muy breves momentos en el primer equipo pero que hoy tenían que remar y ayudar al Liverpool a levantar su 10º título copero.

Lesiones y ausencias como las de Salah, Darwin Núñez, Diogo Jota y Trent Alexander-Arnold, entre otros, eran bajas muy sensibles a las que se sumó Gravenberch que en el minuto 28 tuvo que ser retirado en camilla por una entrada desmedida de Caicedo en la que no consideró Chris Kavanagh ni falta y el VAR también decidió no intervenir al no considerar esa acción con intencionalidad de lesionar o al no considerarse una acción temeraria. Empezó Elliot en banda pero ante la lesión del neerlandés, Conor Bradley, que lleva semanas siendo un jugador clave en este Liverpool y consagrándose en el 11 titular, pasó a zona más ofensiva ubicándose de extremo y Joe Gómez de lateral.

Conor Bradley retando a Ben Chilwell en el encuentro de hoy / Liverpool

Por otra parte, salieron y destacaron los jóvenes Bobby Clark, dando mucho dinamismo y aportando la energía y calidad por dentro que necesitaba el liverpool, James McConnell, que generó contraste entre la calma y el atrevimiento en los momentos justos y precisos para los suyos, Jayden Danns, que se ubicó como referencia en ataque y tuvo mucha presencia en zona ofensiva dejando un muy buen sabor de boca y siendo un olor de cabeza para Disasi y Colwill, que antes no tenían una amenaza que les fijase y desordenase, y por último, Jarell Quansah, que sí que le hemos visto más en Premier League en la zaga defensiva y mostrando solidez y contundencia; hay cantera para rato en el lado rojo de Merseyside.