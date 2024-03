En los últimos tiempos los ultras han ganado un gran peso dentro del fútbol, pues a través de sus cánticos o usando cualquier tipo de instrumento han dado una nota de alegría a los campos de la máxima élite. Sin embargo, estos frentes de animación también sirven como lugar de escondite para personas que solo buscan formar problemas y que para nada disfrutan con el fútbol, de hecho no lo ven como una pasión, sino como una excusa.

Lo más lejano a la palabra aficionado

El término aficionado/a tiene según la RAE dos definiciones, la primera es la que interesa aquí, pues se considera a un aficionado como "una persona que tiene afición o gusto por alguna actividad o por un espectáculo al que asiste con frecuencia".

Esto es algo con lo que los integrantes más radicales de un grupo ultra no se pueden identificar y es algo que está a la vista, pues desde siempre los ultras han sido protagonistas de imágenes y momentos que poco tienen que ver con la pasión que mueve el fútbol y el deporte en general, pues estos individuos se dedican a montar escándalos, peleándose de manera salvaje con otras aficiones o incluso entre ellos, causando disturbios por enfrentarse a los cuerpos de seguridad y lo más grave, en algunos casos el comportamiento de este tipo de gente en algunas ocasiones cuesta algo que es irrecuperable una vida.

Las aficiones más radicales

Tal y como se mencionaba anteriormente, siempre salen en los informativos o en los programas deportivos y tertulias incidentes provocados por algún grupo radical, normalemente equipos de Francia, Grecia, Polonia e Italia. ¿Por qué?

Lógicamente no todos los grupos ultras de todos los equipos de estos países son peligrosos, sino que como en todo son unos pocos, como ocurre en el caso de Francia con los ultras del Olympique de Marsella, donde amenazaron de muerte a su ya exentrenador Marcelino García Toral para que abandonara el banquillo de la entidad, y además esta temporada provocaron la suspensión de su partido ante el Olympique de Lyon por herir en el ojo a su entrenador, Fabio Grosso.

​ Imagen de Grosso con el ojo vendado/ COPE

Esto es similar a lo que ocurre en Polonia con el Legia de Varsovia, equipo al que la UEFA le ha cerrado el campo o la grada de animación en varias ocasiones, principalmente por sus conductas antideportivas fuera del campo, aunque con la última sanción se les agudizó el ingenio e instalaron su frente en otra grada de su estadio.

​ Imagen del tifo de los ultras del Legia en contra de la UEFA/ Marca

En Italia se llevan la palma

Es triste decirlo, pero el fútbol italiano, que siempre ha destacado por ser admirado por Europa y el mundo, y que ha dado jugadores, entrenadores, equipos y estilos de juego que pertenecen a la historia de este deporte, es sin duda el más salpicado por estas conductas totalmente en contra de los valores del deporte y de los mínimos criterios de conducta que deben tener las personas.

En Italia casi todos los equipos cuentan con un grupo, dentro de sus ultras, que siempre se hacen notar, ya sea por unas cosas o por otras, pero en su mayoría todas son de carácter extra deportivo.

SSC Nápoles, unos ultras con amistades peligrosas

Los ultras, y en general la ciudad de Nápoles, viven integrados con la gran cantidad de mafias y organizaciones que se encargan de realizar cualquier tipo de actividad ilegal.

Tanto es así que los propios mafiosos están inmersos en la actualidad de su club, llegando en varias ocasiones a cruzar varias líneas que a muchos les parecen infranqueables en casi cualquier lugar.

Y es que la temporada pasada miembros de una mafia de la ciudad, le robaron y le desguazaron el coche al entrenador de la pasada campaña Lucciano Spalleti, quien en palabras de los ladrones no vería su coche hasta que no abandonaste la ciudad partenopea.

Esto ocurrió en octubre de 2021 y no fue hasta junio de 2023, tras ganar el último Scudetto, cuando el técnico transalpino se marchó, que no le devolvieron el coche, o mejor dicho lo que quedaba de él, pues solo recibió de vuelta el volante, pues según los ladrones habían vendido el resto de piezas. Esto fue bien encajado por el ahora seleccionador de Italia, pero no es lo más habitual.

​ Spalleti con el volante de su coche/ TUDN

SS Lazio, un frente vigilado por la UEFA

La afición del equipo romanista siempre ha sido, como todas las italianas, muy pasional y elocuente, pero sus ultras lo llevan mucho más allá, expresando siempre que han tenido ocasión sus tendencias a la extrema derecha, en concreto a una ideología que reinó durante años en Italia.

Este tipo de muestras le han traído más de un problema a los radicales blanquicelestes, pues especialmente en Europa han tenido graves enfrentamientos con otras aficiones.

Como incidente más recordado hay que hablar del ocurrido en nuestro país hace ya varios años, concretamente en el 2011 en un partido de la UEFA Europa League que enfrentaba a los capitalinos contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, en las horas previas en los aledaños se produjeron todo tipo de peleas, disturbios y todo tipo de conducta reprobable para cualquier aficionado al deporte.

​ Ultras de la Lazio en la grada/ Marca

Desde ese día la UEFA está muy pendiente de todo lo que haga este grupo de radicales, tanto en su estadio como fuera de él.

¿Dónde está el punto medio?

Como se ha dicho anteriormente, no todos los participantes de un grupo ultra tienen por qué ser de una ideología extremista ni tampoco tienen por qué ser violentos ni conflictivos. De hecho, a algunos de los que siempre están en estas polémicas, ni siquiera les gusta el fútbol, pues solo lo ven como la excusa para montar un circo.

​ Aficionados animando/ TO BHMA

Lo que se quiere dejar claro es que sin ultras, sin grada de animación, en general sin la pasión, el fútbol se muere, porque la pasión es el motor de este deporte, por lo que la presencia de ultras o de grupos de animación no es ni mucho menos negativa para el fútbol. Lo que sí es perjudicial son todas aquellas personas que se esconden en estos colectivos y acaban destrozando todo, es por eso la solución para el problema pasa por hacer que todo aquel individuo, lleve la camiseta que lleve y venga del país que venga, sea duramente castigado para que no sigan ensuciando el fútbol.