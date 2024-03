El jugador anómalo en el Palace

A lo largo de la temporada hemos visto a un Tottenham estar dispuesto a recibir una bofetada para despertar y empezar a competir, una vez más, así fue. Eberechi Eze adelantó a los Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium con un lanzamiento de tiro libre que no consiguió repeler Vicario, falta provocada por él en un contragolpe fulgurante y una falta perfectamente forzada por el joven inglés que, parece ser la oveja negra de este Palace en lo que a ser diferente y diferencial, me explico.

A diferente me refiero con un jugador con unas características técnicas y tácticas nada similares a la de sus compañeros, él es un jugador muy fino y con una calidad en las cortas distancias capaces de definir un partido y al que le gusta jugar más liberado, siendo un jugador más independiente pese a tener una gran capacidad asociativa y a que le gusta aparecer de segunda línea y también mediante conducciones con toques precisos y buscando el desequilibrio, siempre viendo el fútbol de cara, sin ser tan bregador como Mateta y sin buscar tantos choques y el contacto al igual que jugadas tan trabadas como las que intenta fabricar para nutrirse de ellas el Palace.

Eberechi Eze celebrando el gol que adelantaba en el encuentro al Crystal Palace frente al Tottenham / Crystal Palace

Por otro lado, a diferencial, hago referencia a la capacidad de incidir en el partido que, con un sólo fogonazo, es capaz de abrir el marcador y marcar la diferencia en el partido con apenas ocasiones para su equipo, siendo él quien arma el ataque y quien termina la jugada de esa maravillosa forma; yo me lo guiso y yo me lo como. Lo cual, no significa que Eze no sepa o no asuma las responsabilidades al nivel que pide Glasner que son un comprometido y ordenado trabajo defensivo sino que es capaz de “camaleonizarse” en un equipo que quizá no potencia al máximo todas las aptitudes que caracteriza el inglés pero sí que maximiza y desarrolla otro estilo diferente al suyo que le hace evolucionar progresivamente como futbolista.

Por lo que, el Palace tiene una naturaleza y un estilo que desarrolla un bloque compacto que podríamos asemejar a “El juego de la cuerda”: si los atacantes estiran al equipo y se transportan a campo contrario, la distancia entre líneas es exactamente igual que si estuviesen volcados en campo propio, y viceversa. Por lo que, profundizar y personificar tanto este método de juego, te hace un equipo muy fuerte en disputas y duelos a la par que de un orden máximo, defensiva y ofensivamente, pudiendo poblar ambas áreas y disipar o generar mucho peligro. Por lo que, Eze, está está sabiendo desarrollar este estilo mezclándolo con sus cualidades.

El despertar de los Spurs

¿Cómo podemos explicar que un 0-1 perdiendo jugando de local es más peligroso que un 0-0 para los visitantes? Este gol significó incendiar por completo el estadio, causó el efecto contrario que hubiese buscador Oliver Glasner que en su segundo partido en el banquillo londinense se veía por delante en un campo más que complicado ante un rival optando a puestos Champions y que, siendo completamente objetivos, obteniendo un resultado que hubiese sido merecido por parte sus chicos haciendo un trabajo defensivo excelente y maximizando al máximo sus oportunidades cuando rondaban por el área rival; lo que podríamos haber considerado una victoria “Made in Palace”.

Lo cierto es que todo cambió, de un Tottenham errático, sin dinamismo en sus ataques y completando un encuentro con faltas de alternativas y escasez de peligro en la portería de Johnstone. Cuando el Crystal Palace se adelantó en el marcador, los Spurs habían tirado una sóla vez a puerta: dominio sin ningún tipo de fisuras en la zaga Eagle. El Crystal Palace armó un entramado defensivo extremadamente estrecho reduciendo en muy pocos metros sus líneas, invitando al Tottenham a incidir por las bandas.

Maddison conduciendo un balón hoy frente al Crystal Palace / Tottenham

Los hoy visitantes habían conseguido que cada vez que los jugadores creativos del rival como, por ejemplo, Maddison cogiesen la pelota e intentasen generar algo de vértigo y desequilibrio, se encontrasen de bruces con Lerma o Wharton, lo cual imposibilitaba que estos agitadores natos brillasen y sacasen a relucir sus grandes cualidades ofensivas.





El fútbol es para los más vivos

Pese a una gran solidaridad defensiva del Palace, lleno de pirañas esperando su momento para morder y herir al Tottenham, los de Postecoglou no renunciaron a su esencia y a su estilo de juego: centrar todo su foco en atacar y no bajar los brazos pese a un resultado muy negativo.

Si analizamos los goles del Tottenham enseguida seremos conscientes de que todos tienen el mismo origen o está protagonizado por la misma cuestión: alto grado de concentración y quizá pizcas de desconexión el Palace. En este altísimo nivel cada desliz es un castigo irreparable y los locales hoy han sabido exprimir cada imprecisión para sumar goles en su casillero y poder darle la vuelta a un partido que estaba siendo gris en cuanto a juego y rendimiento para los Spurs.

El primer gol que ponía las tablas en el marcador a nombre de Timo Werner, que fue su primer gol en Premier League, tiene como origen un resbalón que sabe aprovechar Brennan Johnson, que entró en la segunda mitad dándole vitalidad y energía a su equipo, y un posterior rebote en la disputa para servirle el gol en bandeja al alemán que, previamente, tuvo un mano a mano contra Johnstone que no pudo convertir precedido de una mala presión alta del Crystal Palace concediendo mucho espacio para correr a los Spurs, que tienen auténticos galgos en la lanza de ataque.

Johnstone tapando el tiro de Werner impidiendo el primer gol en el encuentro de hoy / Crystal Palace

Por otro lado, el gol qu distancia y oficializa la remontada es el gol del Cuti Romero, un despiste a la hora del hombre que iba a sacar en un saque de banda pegado al córner en la banda derecha coge por sorpresa a la zaga del Palace y Maddison puede poner un centro sin oposición al Cuti que avasalla a Ward y pone el segundo en el luminoso; pillería y mucha viveza en esa acción.

Por último y para no variar en el germen del problema de los goles encajados por el Crystal Palace, un balón a la espalda que parecía tener controlado Richards o, a priori, parecía que él se haría con ese balón, el capitán surcoreano Heung-Min Son arrancó la moto medio segundo antes que el estadounidense y se plantó frente a Johnstone abriendo mucho más la brecha entre ambos conjuntos y significando el gol de la sentencia.





“Still Micky”

El rendimiento de Micky van de Ven en el Tottenham de Ange Postecoglou es absolutamente soberbio. Llegó procedente del Wolfsburgo siendo un fichaje aparentemente desconocido y del que no se sabía el techo que podía llegar a tener pero, viendo el nivel que está protagonizando el neerlandés, ¿tiene realmente techo?

La virtud que más está destacando desde que llegó a Londres es la velocidad que tiene a campo abierto, siendo un jugador alto y erguido, puede parecer que no tiene esa gran cualidad pero es asombrosa la zancada que posee y los metros que puede recorrer en escasos segundos. Esta virtud se ve en partidos como el de hoy, con el Tottenham muy volcado y dejando mucho espacio a la espalda pero, claro, teniendo a Micky es como para no estar tranquilo… Ya lo vimos en un “tweet” que respondió la cuenta oficial de los Spurs a una encuesta que publicó Maddison en su perfil de Instagram:

Sin embargo, esa no es la única buena noticia de los Spurs en relación con el neerlandés ya que, a parte de estar dando la seguridad y fiabilidad defensiva que necesitaban los “COYS” también está formando una dupla de centrales con el Cuti Romero, una dupla solvente y que se compenetran a las mil maravillas: el argentino ofrece esa agresividad en el corte, estando cómodo saliendo de su posición y, a la vez, con mucha efectividad en cuanto a robos y disputas ganadoras. Y, por otra parte, Micky es capaz de rectificar esas salidas en falso y esos huecos que quedan libres cuando el Cuti interviene en una zona alejada a su posición. Uno diestro y el otro zurdo, uno es pura garra y el otro nada le corre horchata por las venas, uno moreno y otro rubio, uno sudamericano y otro europeo; son Micky y Cuti y Cuti y Micky.





De menos a más

La primera parte fue protagonista la constante neutralización de los jugadores creativos de los Spurs y la poca amplitud que estaba ofreciendo el equipo de Postecoglou a sus ataques. ¿Qué ventajas ofrece darle amplitud a la fase ofensiva ante una defensa tan cerrada? En primer lugar, mantener la amenaza en la banda, pese a que igual la jugada se encuentre en la banda contraria, provoca que el lateral o carrilero que marca a este extremo, en vez de cerrarse al lado del central, se mantenga en un espacio intermedio entre dicho extremo y el central más cercano a él que puede aprovechar otro jugador de segunda línea, es decir, digamos que Werner en vez de meterse en el pasillo interior cuando tiene el balón Kulusevski, se abre por completo a banda y mantiene esa amenaza alejada de la jugada, esto provocará que su marca (Daniel Muñoz) no se cierre en exceso casi pegado a Joel Ward, sino que se ponga en una zona intermedia, generando el espacio para que un jugador de segunda línea como, por ejemplo, Bentancur aproveche entre Muñoz y Ward y, a la vez, Werner pueda encontrarse un uno contra uno en banda.

Por otra parte y fundamental para un equipo como los Spurs, mantener a Werner completamente abierto en banda, hace que el anteriormente nombrado “juego de la cuerda” se vaya deteriorando ya que el desgaste existe y cuando quieran llegar a banda cada vez lleguen más mermados. Y por último, este movimiento de la zaga Eagle genera que, si el balón pasa por los pasillos interiores al tener que estirar tanto el bloque tengan más tiempo para pensar los jugadores como Maddison y menos tiempo para llegar a interceptar los jugadores como Jefferson Lerma.

Son celebrando el tercer gol hoy ante el Crystal Palace / Tottenham

Es por ello que, la velocidad de circulación y el ritmo que implementen los jugadores locales, sea alto y difícil de digerir porque ante una defensa y un bloque tan bien plantado, con las ideas tan interioridades y que tan seguro se estaba encontrando, iba a ser muy difícil poderle doblegar pero, finalmente, vimos a un Tottenham más reconocible en todos los aspectos, tanto a la actitud y la fe que hemos visto para poder darle la vuelta al marcador, como a la disposición en ataque de todos los jugadores, con mucha más actividad de los jugadores más creativos y de fiar tantos ataques a las bandas y forzar esas situaciones de uno contra uno tan complicadas de defender y sumando opciones de poder disputar la campaña siguiente la máxima competición europea: la UEFA Champions League.