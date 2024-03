Liverpool comenzará este jueves a las 18:45 horas su camino en la ronda de eliminación dentro de la Europa League visitando al Sparta Praha, para seguir persiguiendo la oportunidad de ganar todo en la 2023/24, y así poner fin a una época dorada bajo el mando de Klopp quien dirá adios al finalizar la temporada.

Situación de ambos conjuntos

Desde la última jornada de fase de grupos la cual se disputó en diciembre los reds tras caer ante el Royale Union Saint-Gilloise han sumado en 17 de los 18 partidos siguientes solo siendo derrotados por el Arsenal. En este plazo, también ya lograron levantar su primer título de cuatro posibles cuando vencieron al Chelsea en tiempo extra para convertir a Klopp en el tercer máximo entrenador con más títulos en la historia del club.

Liverpool celebrando la EFL Cup | Imagen: @LFC

En cuanto al conjunto checo tampoco se queda atrás. Quitando la caída en la ronda de playoff frente al Galatasaray desde el término de la fase de grupos donde pasaron como uno de los mejores segundos lugares llevan 11 jornadas sin conocer la derrota y actualmente son lideres de su liga.

Antecedentes

Su más reciente duelo se remonta al 24 de febrero de 2011 en la vuelta precisamente de esta misma instancia donde el Liverpool ganó 1-0 para avanzar a la siguiente etapa con anotación de Dirk Kuyt al 86'

En la balanza histórica, solo han tenido 2 enfrentamientos siendo un empate y victoria para los reds. En cuanto a equipos de ambos países ha habido 20 duelos previos con una inclinación hacia los ingleses de 12 ganados, 4 empates y 4 derrotas.

Ruedas de prensa previas al partido

Jurgen Klopp al arribar a suelo checo mencionó acerca del estilo de juego de su contrario y expectativas de la eliminatoria: “Los vimos ahora y fue una semana interesante para ellos. Una semana bastante especial, ganó el partido de copa y mantuvo la distancia en la tabla con un empate. El técnico ha dado la vuelta y, tras tanto tiempo, siendo campeones, juegan con la idea clara. Muy intenso pero nuestras ideas siempre son así, pero por muy buenas que sean nunca nos han jugado. Esperamos un partido difícil, pero esperamos que nosotros mismos hagamos un partido de primer nivel y, si lo hacemos, no será un placer jugar contra nosotros."

Por otra parte, Brian Priske comentó sobre lo hecho por Klopp y el Liverpool esta temporada al igual que, si hay diferencia en la preparación entre comenzar o cerrar una eliminatoria en casa: "Tengo mucho respeto por Klopp, como todos los demás, pero no me gusta centrarme en los entrenadores antes de los partidos, sino en el club en su conjunto. Primero que nada, me concentro en mi equipo y en cómo ganar. El Liverpool está jugando muy bien esta temporada y mis muchachos estarán muy ocupados. Además, es difícil estimar quién comenzará exactamente, considerando su tamaño. Sin embargo, nos interesa más su estilo de juego que el personal específico".

Brian Priske, entrenador del Sparta atendiendo a los medios de comunicación | Imagen: @ACSparta_CZ

"No importa si empezamos en casa o fuera, nuestra preparación es la misma. En Letná, por supuesto, los aficionados nos dan un poco más de energía, pero en general ambos partidos serán extremadamente desafiantes." añadió.

Jose María Sanchez Martinez, árbitro del partido

El colegiado español será el encargado de dirigir el encuentro. Este será su segundo encuentro de la temporada estando previamente en el Brighton vs Marseille y el 18 en toda su carrera como profesional.

Como asistentes tendrá a Raúl Cabañero al igual que ha Iñigo Prieto. Como cuarto arbitro a Gil Manzano, mientras Juan Martínez Munuera, estará del VAR.

Convocatorias del partido

Ambas escuadras han dado a conocer a sus 23 convocados. En cuanto a las novedades de la escuadra de Merseyside se encuentra la integración de Mohamed Salah quien reaparece en la lista tras casi un mes de ausencia, pero su estado aún permanece en duda para ver minutos en el terreno de juego. Los únicos que no harán el viaje al seguir recuperándose de sus respectivas lesiones son: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Bajcetic, Gravenberch, Doak, Alcantara, Jota y Jones.

En cuanto al rival los que no estarán disponibles para la ida por lesión serán: Pavelka, Pesek y Vindheim.

Posibles alineaciones

AC Sparta de Praga: Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Ángelo Preciado, Kaan Kairinen, Qazim Laçi, Haraslin, Wiesner; Olatunji, Jan Kuchta

Liverpool: Kelleher; Robertson, Van Dijk, Konaté, Arnold; Mac Allister, Szoboszlai, Endo; Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo