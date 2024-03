El Nápoles ha resurgido entre sus propias cenizas, pese a seguir siendo un poco irregulares en algunos partidos, suman dos victorias y tres empates, teniendo partidos complicados como contra el Barcelona y la Juventus.

La temporada con Walter Mazzarri no cumplió con las expectativas esperadas y en los diecisiete encuentros que estuvo al frente del equipo, consiguió seis victorias, tres empates y ocho derrotas, dejándolo a más de cinco puntos de entrar en los puestos europeos

Cambio drástico con Calzona

La llegada de Francesco Calzona al conjunto italiano parecía una solución de emergencia, pero el técnico ha logrado una transformación sorprendente. El Nápoles de Calzona crece desde el balón. El equipo todavía sigue evidenciando una fragilidad defensiva alarmante y el técnico ha decidido ofrecer el esférico como solución.

El rendimiento ha sido creciente, con más intensidad, una presión más agresiva que permite recuperaciones rápidas tras pérdidas y más velocidad tanto en las circulaciones con balón como en el juego al espacio. En lo negativo, reconocido por el propio Calzona, su equipo ha encajado un gol en cada uno de sus cinco partidos en el cargo.

Francesco dando órdenes desde el banquillo / Fuente: OneFootball

El día que lo cambió todo

El Nápoles que se enfrentó al Barça (1-1) en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League disputado el pasado 21 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona, no tiene nada que ver con el que se va a encontrar el martes el equipo azulgrana en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

Calzona ha revitalizado a un equipo que no se parece al de la ida frente al Barça porque tiene más intensidad, mejor presión, velocidad y sus dos cracks están en plena forma.

Tras el empate en el Unipol Domus de Cagliari, el equipo cambió su mentalidad y dio un salto excelso en su juego tras poder entrenar bajo las órdenes de Calzona una semana. Si bien es cierto que esta pasada jornada el equipo sufrió un pequeño percance empatando con el Torino, desde su llegada no conocen la derrota y eso es una baza a favor para el enfrentamiento de mañana y para el resto de temporada, donde su objetivo principal, no es otro que no sea conseguir la clasificación a las competiciones europeas.

Últimos partidos

El Nápoles lleva cuatro partidos de la Serie A tras el 1-1 de la ida ante el Barça, siendo su primer encuentro como entrenador en liga, un empate en Cagliari (1-1), en un partido muy disputado en el que recibieron el gol del empate en el último minuto. Tras ello, llegaron dos victorias seguidas ante el Sassuolo (1-6), en el mejor partido del equipo en lo que va de temporada siendo un vendaval ofensivo y la Juventus (2-1) con un encuentro muy igualado, en el que cada equipo dominó una parte. Y su último partido ha sido un ligero frenazo este viernes en casa ante el Torino con otras tablas (1-1) donde merecieron más.

Primera final, en Montjuïc

Francesco Calzona, que debutó frente al Barcelona en el banquillo con sólo un par de días en el cargo, con una charla motivacional y poco más, le ha cambiado la cara a una escuadra que iba cuesta abajo con Walter Mazzarri. La apuesta realizado de Aurelio De Laurentiis por el seleccionador de Eslovaquia levantó el ánimo de los jugadores, a muchos de los cuales conocía ya que anteriormente había estado como integrante de los cuerpos técnicos de Maurizio Sarri y Luciano Spalletti.

El partido de mañana va a ser un 'match ball' para amos equipos, pero en el caso particular de los partenopeos va a tener mayor importancia, ya que es su primera final del año y después de sus últimos resultados, los aficionados del mundo del fútbol están expectantes por ver si han recuperado el nivel de las temporadas pasadas. Ante sus ojos, tienen un gran reto, el cuál es dejar al Barcelona sin pasar a los cuartos de final.

El partido de mañana en el Estadio Olímpico Lluís Companys correrá a cargo del árbitro holandés Danny Makkelie, allí en la montaña de Montjuic, los azules contarán con la presencia de hasta 2600 aficionados. Como punto positivo para los napolitanos, es que el Barcelona contará con las bajas de Alejandro Balde, Gavi, Pedri, Ferran Torres y Frenkie De Jong, mientras que ellos tienen las ausencias de los suplentes, Cyril Ngonge y Jens Cajuste.

Imagen de las camisetas de ambos conjuntos, con la ciudad condal de fondo / Fuente: X del Fútbol Club Barcelona

Dos de sus artífices

Sin duda una de las claves es que el entrenador italiano ha logrado recuperar la mejor versión de sus dos estrellas: Osimhen y Kvaratskhelia. El nigeriano ha vuelto a ser determinante con sus goles tras volver de la Copa África, a pesar del penalti fallado ante la Juve. El extremo, por su parte, vuelve a deslumbrar con su habilidad para el regate y su producción ofensiva constante.

El extremo georgiano de 23 años que comenzó 2024 enfadado con el mundo, con su agente hablando de una posible salida aunque tiene contrato hasta 2027 e incluso con la sombra de un pulso de egos y de lucha de entornos con el otro crack, el delantero centro nigeriano de 25 años.

Imagen de las dos estrellas del Nápoles celebrando / Fuente: Diario AS

Incluso el georgiano se fue enfadado del campo cuando el técnico italiano le cambió ante el Barça en el 67’ con 0-1 antes del 1-1 del ariete africano en el 75’. No parecía el mejor inicio de la relación entre Calzona y ‘Kvara’. Pero se entendieron pronto. Y si había algún conflicto con Osimhen, lo arreglaron.

De los 11 goles a favor que ha anotado el Nápoles durante estos cinco partidos con Calzona en el banquillo, cinco son de Osimhen, que fue el autor del gol ante el Barça. También está en forma el futbolista georgiano Khvicha Kvaratskhelia,, que ha transformado otros 4 goles en este tramo de temporada y está siendo clave en los esquemas del conjunto italiano.

Con el zurdo Politano, incisivo en la banda derecha a pierna cambiada, forman un tridente vertiginoso y potente que obligará a Xavi a extremar las precauciones defensivas. Otro jugador que ha cogido protagonismo con el cambio de entrenador es el mediocentro Hamed Junior Traoré.