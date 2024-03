El Milan acaba aprovechando la diferencia numérica con la que ha contado desde el minuto 26 para llevarse a Praga un resultado favorable con 2 goles de diferencia, acariciando así el pase a los cuartos de final.

El equipo de Trpisovsky lo ha dado todo jugando casi todo el encuentro con un jugador menos, pero finalmente cuando parecía ponerse todo de cara con el 3-2 y los pitos en San Siro, el extremo portugués les bajó de la nube para aumentar la distancia.

Bajas

Il Diavolo llegaba al partido únicamente con la baja de Tommaso Pobega por una lesión muscular, mientras que su rival, los Červenobílí se han quedado sin poder disponer entre los convocados a Ondrej Kolar (lesión ocular), David Pech (recuperándose de una rotura de ligamentos de la rodilla), Petr Sevcik y Sheriff Sinyan por problemas de salud y Christos Zafeiris por una lesión en el tobillo.

Inicio apagado

El partido comenzó sim apenas jugadas, exceptuando un disparo de falta del lateral derecho italiano Alessandro Florenzi que se marchó rozando el larguero. Tripisovsky diseñó un plan de defensas individuales que no permitió al Milan dominar y triangular en la zona de tres cuartos durante gran parte del primer acto. Hasta que.....

Imagen del capitán visitante rompiendo a Leao / Fuente: X del SK Slavia Praha

Festival de goles para acabar el primer tiempo

En el minuto 26, una desafortunada acción del lateral izquierdo senegalés Malick Diouf, dejó a su equipo con uno menos para el resto del encuentro. Esto provocó que tras una rápida combinación de pases, los locales encontraran aislado en banda a Rafael Leao y el luso sirvió un balón perfecto a la cabeza de un Olivier Giroud que no falló. Sin embargo, el Slavia tras el gol reaccionó, y a la siguiente jugada Doudera cazó una volea fantástica ante la que no pudo hacer nada Maignan. El encuentro seguía loco y el Milán conseguía aprovechar a su especialista desde el córner Florenzi, el cuál asistió en sólo dos minutos a Reijnders y a posteriori a Ruben Loftus-Cheek, marchándose así con una buena renta al descanso.

Foto de la celebración de Ruben Loftus-Cheek / Fuente: X del AC Milan

Segunda parte dominada por los visitantes

Uno de los errores que cometió el equipo de Pioli fue conformarse con el resultado y no salir a por más. Y esta tranquilidad la aprovecharon los de Praga para a partir del balón parado, donde se igualan las fuerzas, el recién entrado al terreno de juego Ivan Schranz cazó una volea tras una falta lateral que fue imparable para el meta francés e hizo soñar a los checos, estallando así la afición negroazul. Las dudas empezaron a inundar a los once hombres del Milan que se encontraban en el terreno de juego y, por momento, los de Trpisovsky amenazaron con el empate.

Imagen del 3-2 que marcaron los visitantes / Fuente: X del SK Slavia Praha

Se terminó la ilusión

Y debido a los intentos y empeño que proponían los visitantes, un desaparecido Leao, aprovechó una ocasión con una magnífica conducción por banda izquierda, en la que nadie pudo pararlo, para darle el pase de la muerte a su compañero Christian Pulisic, para poner el definitivo 4-2 en el marcador.

Finalmente, demasiado castigo para un Slavia de Praga valiente y luchador que jugó más de una hora con un jugador menos, en nada más y nada menos que un estadio tan mítico como es San Siro.

Imagen de la asistencia de Rafael Leao a Pulisic / Fuente: X del AC Milan

Jugadores destacados

El jugador más destacado del partido el extremo estadounidense, Christian Pulisic, seguido de sus compañeros Giroud, Adli y Florenzi que en 45 minutos repartió dos asistencias. Por el lado de los visitantes, ha destacado el punta Ivan Schranz que nada más entró marcó el 3-2, el mediapunta Provod y el extremo derecho y autor del primer tanto de los suyos, Doudera.

Estadísticas

Los locales tuvieron 64% de posesión de balón y realizaron un total de 17 remates siendo 7 de ellos a portería. Además, tuvieron a su favor 8 córneres, hicieron 8 faltas y Maignan no paró ningún disparo.

Mientras que por parte de los visitantes, estos mantuvieron el 36% de la posesión, chutaron 9 veces y 2 fueron a puerta. Lanzaron 4 córneres, hicieron 9 faltas, Staněk paró 3 chutes.

Declaraciones

Estas han sido las declaraciones más destacadas del técnico visitante, Jindřich Trpišovský, "Si jugamos once contra once, podemos presionar aún más al rival. Tengo que elogiar a nuestro equipo, marcamos dos goles con diez jugadores y en algunos momentos afrontaron bien las acciones del equipo local. Necesitamos el mismo resultado que conseguimos ante la Roma. Estoy convencido de que ganaremos en casa y lucharemos por el pase de ronda".

Y sobre que cambiaría del partido y su planteamiento, "Me arrepiento de muchas cosas. Principalmente porque no pudimos acabar los once. Estoy feliz de cómo los muchachos lograron lidiar con esto. Lamento los goles encajados a balón parado. También lamento el cuarto gol, pero fue un bonito partido, es difícil de defender. Quiero felicitar a Doudis por un bonito gol, Zmrzka jugó por primera vez en el once inicial, Schranz también marcó bien. Para los niños, estas son experiencias enormes y recuerdos para toda la vida”.

Ficha técnica

AC Milan: Maignan, Theo Hernández, Matteo Gabbia (46' Fikayo Tomori), Simon Kjær, Florenzi (46' Calabria), Yacine Adli, Tijjani Reijnders (80' Bennacer), Christian Pulisic, Loftus-Cheek (Luka Jović), Rafael Leão y Giroud (80' Okafor).

SK Slavia Praga: Jindřich Staněk, Tomáš Vlček, Tomáš Holeš, Zima, Diouf, Masopust (87' Michal Tomic), Oscar Dorley, Douděra (87' Conrad Wallem), Provod (83' Jurecka), Ondřej Zmrzlý (83' Jan Boril) y Chytil (61' Schranz).

Estadio: San Siro

Asistencia: 64.642 espectadores

Árbitro: Halil Umut Meler.

Cartulinas amarillas: 2' Florenzi y 72' Calabria

Tarjeta roja: 26' Malick Diouf

Goles: 1-0 (34' Giroud) 1-1 (36' Doudera) 2-1 (44' Reijnders) 3-1 (45+1' Loftus-Cheek) 3-2 (65' Schranz) 4-2 (85' Pulisic