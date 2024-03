Conclusiones del partido

Al arribar a la conferencia destacó sobre el encuentro: "Los chicos empezaron el partido increíblemente bien. Estábamos realmente detrás de ellos, contra ellos y marcamos goles maravillosos. El 4-0 después de 14 minutos es realmente extraño, y a partir de ese momento se convirtió en un partido extraño. Pero, aun así, buen juego, entretenido. Obviamente, todos experimentamos atmósferas diferentes en Anfield, pero estoy muy feliz por todos nosotros, incluido el público, de que esto no fuera tan estresante como suele ser. Todo el mundo puede volver a casa con un ritmo cardíaco normal y así debe ser de vez en cuando.

Clark y Salah

El entrenador alemán aprovechó un momento para elogiar las actuaciones tanto de Bobby Clark como de Mohamed Salah donde mencionó "La segunda estadística ya no sorprende porque es un jugador excepcional. No era el plan que jugara 90 minutos. En realidad, el plan era sacarlo en el momento en que incorporamos a Mateusz, pero Clark se sentó frente a mí. así que quedó claro que no podemos hacer eso ahora. Mo tiene suficiente experiencia como para recuperarse durante el juego. Le dije que no defendiera más; creo que nunca le dije eso a un jugador".

Mohamed Salah | Imagen: @LFC

"Bobby, para ser honesto, es realmente agradable ver a los chicos desarrollarse y prosperar. Esa fue una gran actuación de Bobby. Una verdadera actuación. Gol si. Pero preparó cualquier gol recuperando el balón en lo alto, en una situación de presión muy alta: arriba, arriba, arriba. Y luego controlar un partido de fútbol, ​​con toda la emoción que definitivamente todavía tiene en su interior, es fantástico" agregó.

El rival

Como última respuesta, habló sobre el Sparta Praha "Hay una diferencia de calidad. Eso estaba claro antes del partido y siempre es así: si el equipo con mayor calidad muestra una buena actitud, como lo hicimos nosotros, entonces será complicado. Obviamente, durante mucho tiempo en mi vida trabajé para un club más pequeño (no es que el Sparta sea un club pequeño), pero trabajé en Alemania para un club más pequeño con el Mainz. Puedes ganar partidos, pero necesitas un poco de ayuda del oponente; no dimos ninguna ayuda".

"Los chicos mostraron una actitud excelente, excelente, excelente, por lo que fue difícil y luego todos sabemos cómo pueden ser estas cosas. Ahora es una semana difícil para el Sparta, pero mi sensación es cómo sus seguidores al menos disfrutaron del viaje y cómo se comportaron en el partido en casa cuando estuvimos allí, lo cual fue genial, ahora comienza el resto de la temporada y pueden luchar por el título. Si lo abordan de la manera correcta, algo de lo que no tengo ninguna duda, eso también puede ayudar" concluyó.