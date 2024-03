La magnitud de la pegada

El Liverpool de Klopp, como sabemos, es uno de los equipos con mayor arsenal en la zona ofensiva de toda Europa, tanto por la diversidad de jugadores y el amplio abanico de alternativas que maneja en su baraja como por la eficacia a la hora de ser diferenciales en diferentes campos; jugadores que necesitan lo mínimo para generar un daño irreversible.

Por otra parte, la lanza de ataque del Sparta Praga tiene jugadores que son muy verticales y con una calidad para marcar diferencias y poder hacer daño pero sin ser tan decisivos en los últimos metros y esto fue lo que inclinó la balanza hacia los ingleses.

Cody Gakpo tratando de driblar a Kairinen en el encuentro de hoy / Sparta Praha

Esta diferencia en la pegada y en la eficacia en área rival no habla de la falta de argumentos del equipo checo sino de la artillería que tiene el conjunto Red porque resultar tan fino y ser tan preciso tanto como a la hora de definir como a la hora del último pase y en un ataque dinámico no es moco de pavo, y más teniendo que enfrentarse este domingo en un partido esperadísimo y que será clave en esta recta final de la temporada frente a su principal perseguidor en Premier League: El Manchester City de Pep Guardiola.

Un partido sin respiro

El encuentro que reunía hoy al actual líder de la Premier League y al actual líder de la Liga Checa ha sido un auténtico torbellino de ataques, de idas y vueltas constantes y todo lo contrario a lo que un partido controlado se refiere. Es cierto que, el partido tuvo un vértigo en el que, poco a poco, fue decayendo a medida que la brecha se iba haciendo más grande en el marcador pero el desequilibrio ha sido la tónica principal del partido en lo que, como el marcador refleja, fue el Liverpool el que salió más beneficiado en ese intercambio de golpes.

La primera parte acabó con un 0-3 a favor de los hoy visitantes pero no por ello eso significa que el Sparta no haya generado peligro, de hecho, fueron los checos los que protagonizaron las acciones de más peligro en esta primera mitad, poniendo al Liverpool contra las cuerdas en más de una ocasión y, de nuevo, teniendo que ser Kelleher el héroe del equipo inglés. Un día en el que no empezó saliendo de inició el capitán Van Dijk y se notó de lo lindo, con muy poco generaban mucho daño y no había una sensación de seguridad y tranquilidad en el entramado Red, lo cual con el neerlandés pocas veces ocurre.

Robertson y Kuchta disputando un balón / Sparta Praha

Las numerosas intervenciones del irlandés hablan, hoy, muy mal de la vigilancia y el manejo de los espacios en la espalda de la defensa Red. Robertson y Joe Gómez fueron víctimas de la profundidad que ofrecían en las bandas tanto del eslovaco Haraslin en la banda izquierda, jugador que se desenvuelve muy bien de espaldas, un gran primer toque y un gran primer control, añadiendo la capacidad de ganar la espalda con su velocidad que superó a Gómez con balones verticales que le hicieron mucho daño al inglés. Tanto por la banda derecha Birmančević con la ayuda de Angelo Preciado en la banda derecha, siendo el ecuatoriano un peligro permanente a la hora de hacer la superioridad y dañar la espalda de Robertson.

Konaté y Quansah no fueron tan resolutivos cuando tenían que hacer la cobertura y cerrarle los espacios exteriores a las flechas checas, lo cual fue la principal fuente de peligro de los hoy locales pero sí que estaban bien ubicados a la hora de taponar tiros y en las segundas jugadas de dichas jugadas en las que el principal salvador Red era Kelleher. Fueron más importantes en la salida de balón, sobretodo el canterano Jarell Quansah que tomó las riendas de una salida limpia siendo muy valiente sabiendo fijar atrayendo una marca para liberar al jugador que se encontrase con el rival que empezaba a presionar al jugador inglés, es decir, si buscaba sacar la pelota con Endo o Mac Allister, conducía hacia delante atrayendo al jugador que marcaba a uno de los dos y, así, liberándoles de dicha marca para superar una línea de presión.

Darwin en el momento justo

El uruguayo hoy fue uno de los mejores jugadores del encuentro en el Generali Arena metiendo dos golazos para casi sellar una diferencia importante en el encuentro pero, lo realmente importante de esos goles son el peso anímico que tienen tanto en el Liverpool, dando esa tranquilidad y mostrando la seguridad plena en él mismo, como para un Sparta que, en el momento del 0-2, estaba siendo el equipo que más cerca estaba de anotar el siguiente gol del encuentro con continuas llegadas y dominando el ritmo del partido, por lo que, dicho tanto enmudeció por completo a la caldera que estaba siendo el feudo checo en un momento de pura adrenalina para los suyos. Algo similar en lo emocional con el gol contra el Forest en los últimos segundos del encuentro que le daban 3 puntos al Liverpool que podían significar el hecho de acercar el trofeo de la Premier League a sus vitrinas.

El jugador charrúa está firmando una temporada en la que está haciendo desaparecer cualquier tipo de duda que pudo generarse el año pasado en una temporada en la que se le cuestionó esa finura y esa calidad para transformar ocasiones claras de gol. Sin embargo, en lo que llevamos de temporada lleva 16 goles entre todas las competiciones, en la que disputaba hoy, UEFA Europa League lleva 4 goles y 1 asistencia en 7 partidos; capital para las aspiraciones Reds al título.

Darwin celebrando unos de los dos tantos anotados hoy / Liverpool

Por otra parte, en la liga doméstica, lleva 10 goles y 7 asistencias en 25 partidos en los que está siendo un compañero de oro para Mo Salah y el colombiano Luis Díaz, haciendo notar una gran sintonía entre ellos. Sin ir más lejos, la conexión sudamericana entre “Lucho”, “Nunez” como le aclaman en Anfield y Mac Allister o “Macca”, que es como se dirigen sus compañeros hacia él, está siendo una de las noticias más enriquecedoras en el conjunto inglés dada la gran relación reflejada en el campo en forma de resultados y buen rendimiento.

El gran nivel que está brindando Darwin no sólo se ve respaldado con sus cifras anotadoras, que es un factor importante y más en el rol que se le atribuye en su posición, sino en su actitud que se vio cuestionada por, en algunas ocasiones, no saber controlar sus nervios o no saber manejar sus emociones impidiéndole brillar en el partido. La forma en la que está deslumbrando es estando concentrado los 90 minutos del partido y teniendo personalidad sin achicarse pese a las críticas recibidas anteriormente; le pedían exigencia y el correspondiente nivel y Darwin está demostrando el porqué es tan importante en este equipo a día de hoy y en el esquema de Klopp.

No es casualidad

La final de la Carabao en la que salió vencedor el Liverpool mediante un testarazo brillante de Van Dijk frente a un Chelsea que le puso las cosas muy complicadas tuvo como protagonista a Caoimhín Kelleher que destacó como el mejor del partido debido a las más que meritorias intervenciones que salvaron del apuro al Liverpool.

Hoy, volvió a ser de lo mejor del conjunto Red enmendando los errores que tuvo la defensa durante todo el partido y demostrando que lo que se vivió en aquella final no fue algo puntual ni nada relacionado con la suerte ya que, el irlandés es un verdadero gato.

Kelleher en una de sus paradas hoy / Sparta Praha

El conjunto checo nutre todos sus ataques en dos factores muy importantes en los partidos: balones parados y transiciones. El portero del Liverpool se ha mostrado seguro y confiado en el juego aéreo, ya sea con bloqueos o con manos salvadoras en pelotas que en los córners y faltas laterales tratan de sobrepasar el segundo palo buscando hacer cosquillas al meta irlandés, los cuales en ningún momento le incomodaron.

Salvó absolutamente todos los tiros que le hicieron, ahora bien, todos los disparos rivales porque el gol en propia de Bradley que, en el primer balón que tocó en su entrada en el descanso al partido fue para enviarlo al fondo de las mallas pero de su propia portería.

Este gran rendimiento que está protagonizando el segundo portero del Liverpool está dando mucho de qué hablar tanto dentro como fuera del club. En el club y en los aficionados les tranquiliza mucho ver que, teniendo un portero de talla mundial como lo es Allison lesionado, pueden estar calmados de que cuando le toca intervenir a Kelleher lo hace y de qué manera.

Pero, por otra parte, el buen papel que viene haciendo atrae los focos y el interés de otros clubes de importancia en Europa que, según la página de OneFootball, el Celtic ya ubicaba su diana en el irlandés tratando de firmarle como primer portero de la plantilla del equipo escocés debido a la reciente noticia de que su actual portero titular, Joe Hart, con pasado en equipos como el Manchester City, colgará las botas al final de esta misma temporada y, posteriormente a la final disputada frente al Chelsea se le vinculó con el equipo de Brendan Rodgers.

La importancia de saber defenderse con balón

A medida que iba avanzando el partido y el Liverpool conseguía pisotear cualquier tipo de esperanza que tuviese el Sparta de darle la vuelta al marcador, los locales bajaron la intensidad de los duelos, los ataques no generaban tanto desconcierto en la zaga Red y podríamos decir que fueron, progresivamente, bajando los brazos en el encuentro.

Sin embargo, seguían habiendo excesivas transiciones para un partido en el que, al liverpool, le convenía salir de ese vendaval de ocasiones y mantener la distancia abismal que les separaba entre ellos, de esta manera, poder masticar más los ataques, dosificar esfuerzos y dejar que los minutos pasen siendo ellos quienes decidan si se ataca o se duerme la pelota, se mete el soporífero al partido y no ocurre nada más para irse con los deberes más que hechos de cara a la vuelta en Anfield.

Salah y Krejci porfiando / Sparta Praha

Pese a ser superiores, esas transiciones y esa ausencia de control dan pie a que pueda haber ocasiones de gol claras que acorten la distancia y, en esto del fútbol, cualquier distancia en el resultado es pequeña con minutos por delante. Lo cierto es que Klopp fue cauteloso al meter a Szoboszlai dándole músculo y control al centro del campo e incorporando a Mo Salah que, con él, hemos visto que los ataques del Liverpool cogen otro color al igual que la manera de trenzar esas jugadas con una limpieza exquisita. Sabemos que tiene un pie de seda y una inteligencia para moverse y sabe leer los espacios que hasta lo hace parecer fácil, por lo que, cualquier segundo de más para pensar que tenga o cualquier metro de más que tenga, es un castigo para los intereses contrarios.