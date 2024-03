El Brentford visita el Emirates Stadium, un terreno muy difícil de afrontar por la gran racha del Arsenal, con victoria en 10 de los 13 partidos que ha disputado en su feudo en la presente Premier League.

El Arsenal llega sin perder ningún partido de liga en este año, ganando los 7 partidos que ha disputado, marcando 31 goles y recibiendo tan solo 3. Los de Arteta buscan ampliar la racha para seguir luchando el liderato y quizás posicionarse como líder en esta jornada, tras el partido en el que se enfrentan los dos primeros, Liverpool y Manchester City. Solo un empate entre estos equipos podrían dejar el liderato al Arsenal en caso de ganar.

Por otro lado, el Brentford viene de empatar contra el Chelsea, pero eso no camufla su mal rendimiento esta temporada. Los de Thomas Frank se posicionan en el 15º puesto superando por 6 puntos al Luton Town, quien se posiciona en puestos de descenso con un partido pendiente de jugar.

El Brentford fuera de su campo han perdido en 9 ocasiones de los 13 partidos que han disputado.

El mes de febrero del Arsenal ha sido inmejorable, ganando todo lo disputado menos en Champions y anotando 28 goles, lo que hizo que Mikel Arteta consiguiese el premio a mejor entrenador del mes. Sin embargo, esto no fue un simple espejismo, sino que siguieron su racha goleadora ganando el pasado 4 de marzo por 6 goles al Sheffield United. Estos números les hacen ser el equipo con más goles anotados con 68 tantos, destacando desde el punto de penal (8 goles), goles de cabeza (14) y desde dentro del área (62).

Pero, todo buen ataque requiere y viene de una buena defensa, siendo el equipo con más porterías a 0 del campeonato (11) y con dos porteros distintos, David Raya (9) y Ramsdale (2). El inglés será el encargado de defender las redes en el encuentro contra el Brentford por la ausencia del español por una cláusula que le impide jugar contra su equipo de procedencia al estar cedido. Además, son el equipo con menos goles recibidos con 23 por el gran trabajo defensivo que aplica Arteta a su equipo, liderado por William Saliba.

En el caso de que juegue Leandro Trossard el belga disputaría su partido nº 400 en su carrera a nivel profesional.

El Brentford no destaca en nada bueno pero tienen un entrenador de talla mundial como es Thomas Frank, sin embargo, las lesiones en defensa e irregularidad del equipo no le han permitido situarse en puestos de tranquilidad como la pasada temporada donde acabaron 9º, muy cerca de los puestos europeos.

En defensa tienen a Ben Mee y a Ethan Pinnock lesionados, dos bajas muy importantes que provocan una sangría en la zaga. A pesar de eso, son el 2º equipo que más balones intercepta con 273, eso no quita la cantidad abismal de goles que tienen en contra, superando ya los recibidos la pasada temporada.

Sin Mark Flekken quizás la historia sería mucho más trágica, ya que las actuaciones del portero neerlandés le han hecho ganarse el puesto como indiscutible con 84 paradas realizadas, incluyendo el premio a mejor salvada del mes de febrero.

Sin embargo, en ataque son el único equipo que ha anotado dos goles de libre directo y son el 3º equipo con más balones en largo de toda la liga (1.583), aprovechando los galones de jugadores como Toney, Mbeumo y Maupay.

En el caso de que juegue Yoane Wissa el congoleño conseguiría su partido nº 100 con el Brentford.

En los últimos partidos que se enfrentaron los gunners y the bees fueron 4 victorias para el Arsenal y un empate, sin embargo, históricamente se han encontrado en 17 ocasiones, repartidos con 7 victorias gunners, 6 del Brentford y 4 empates. 10 de estos partidos fueron jugados entre el año 1935 y 1947, donde el Brentford superaba con creces al Arsenal, en la historia reciente es todo lo contrario.

Mikel Arteta, como suele acostumbrar, realizó una rueda de prensa previa al partido donde habló de la vuelta de Ramsdale, lesiones, etc.

Noticias del Arsenal:

"Tenemos varios jugadores de vuelta, Martinelli y Saka con pequeños problemas, pero estamos bastante seguros que puedan formar parte del partido, tendremos que esperar y ver cómo están mañana".

Tiempo de juego de Aaron Ramsdale:

"Está totalmente preparado, entrena muy bien todos los días. Está desesperado por jugar como el resto de chicos que no han tenido tantas oportunidades, pero el sábado es un gran día para él".

El último partido en el Emirates contra el Brentford:

"Cada partido que dejamos puntos duele. Tenemos mucho por jugar, la dificultad del partido siempre es muy dura. Ya nos hemos enfrentado dos veces esta temporada y sufrimos, siempre sufrimos contra el Brentford. El sábado espero un partido muy similar".

Centrarse en el partido del Brentford y no pensar en el Partido City vs Liverpool:

"Esto es lo único que podemos controlar: desempeñarnos bien, jugar mejor que ellos y ganarnos el derecho a ganar el partido. Hagámoslo y, si lo hacemos, el domingo será un partido hermoso para cualquier aficionado al fútbol, y sin duda, lo estaré viendo".

🗞️ Ramsdale's return 🗞️ Staying motivated 🗞️ Our opponents on Saturday Read every word from Mikel's pre-Brentford press conference 👇

Por parte del Brentford, Flekken agradeció a la gente por votarle como la mejor parada del mes de febrero y expresó su alegría hacia el Brentford por confiar en él.

“It feels good to be in a position where I can be important to our team.”



Congratulations, Mark 👏🇳🇱