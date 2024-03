La próxima jornada de la Premier League será testigo del último Klopp-Pep de la historia de los enfrentamientos entre Liverpool y Manchester City, ya que el técnico alemán dejará de dirigir a los ‘reds’ el próximo mes de junio por decisión propia. Será el final de una saga que temporada tras temporada se ha ido superando y que dejará una huella imborrable en el fútbol europeo. Cierto es, que ha habido episodios que no quedarán para el recuerdo, pero la emoción siempre ha estado presente desde se encontraran en el camino por primera vez.que en julio de 2013 en un duelo de Supercopa Alemana.

Un recorrido que no sabemos dónde tendrá su final, ya que, durante los próximos meses se pueden volver a topar en la FA Cup. Para los más románticos el mejor final posible a esta historia sería un duelo por el título copero inglés en Wembley, los dos equipos que han marcado la última década del fútbol británico enfrentándose cara a cara en el escenario por antonomasia para todo amante del balompié. A pesar de ello, siempre quedará la espinita clavada de no haber podido disfrutar de una final de Champions League entre el Liverpool de Jürgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola. 2022 parecía el año, pero, la historia de nunca acabar de la Liga de Campeones se interpuso en sus caminos.

Anécdotas, mensajes de elogio, emoción y, sobre todo, la igualdad han sido la tónica de este duelo. No hay más que ver los datos, en el histórico, contando sus respectivas etapas en Alemania, 12 victorias para Klopp, 11 para Pep y 6 empates. Y en sus duelos en Inglaterra, también se lleva la palma el entrenador del Liverpool con 8 choques a su favor ante los 7 del preparador ‘citizen’, y seis encuentros en lo no se equilibró la balanza hacía ninguno de los dos.

Jürgen Klopp y Pep Guardiola charlando durante un encuentro. | Fuente: GettyImages

Como hemos destacado anteriormente, el respeto entre ambos también ha sido un factor fundamental para que este duelo se trate como un ‘clásico moderno’ yendo más allá del verde. Previo al choque de la próxima jornada en Anfield, Jürgen Klopp quiso destacar la figura de Guardiola por enésima vez: “La forma en la que influyó en el fútbol.... A pesar de la cantidad de trofeos que ganó, cuando lo ves se comporta, es como si nunca hubiera ganado nada. Su deseo es extraordinario. Es un excelente entrenador. Pep me hizo un mejor entrenador. Sé que soy bastante bueno en lo que hago, sé que no soy malo, pero él es el mejor".

El técnico catalán no se ha quedado atrás en este aspecto y ha mostrado su total respeto y admiración hacía el exentrenador del Borussia Dortmund: “Respeto completamente su decisión. Hablé con él y tuve la sensación de que tarde o temprano volverá. Le encanta el fútbol y explicó perfectamente el motivo. En la Premier League será la última vez, pero quizás nos encontremos en la FA Cup. Él no juega, pero de la forma en que hace jugar al fútbol a sus equipos siempre se aprende. Siempre fue un placer y lo será también el domingo”.

El partido que marcó un antes y un después

El 14 de enero de 2018, se encentraban Liverpool y Manchester City en Anfield. Los visitantes llegaban lanzados a Anfield ocupando el liderato de la Premier League con una ventaja de quince puntos respecto al segundo clasificado y siendo el equipo favorito a todo en Europa. En cambio, los ‘reds’ estaban en un periodo de regeneración, en el que habían regresado a la Champions League, pero, nadie les colocaba en las quinielas para optar a ningún título. Sin embargo, este encuentro significo un punto de inflexión para los de Merseyside.

Un 4-3 de época, donde los de Klopp se llegaron a poner 4-1 en el electrónico con una exhibición de una delantera que marcaría gran parte de la historia del Liverpool. Entre Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, hicieron lo que quisieron con la defensa del Manchester City en ocho minutos de ensueño, lo que a Pep Guardiola a verse en la necesidad de realizar una gran apuesta económica por un central. 16 días más tarde, se oficializaba la llegada de Aymeric Laporte al Manchester City tras abonar su cláusula de 65 millones de euros al Athletic Club de Bilbao.

Los jugadores del Liverpool celebrando un gol ante el Manchester City en Premier League. | Fuente: GettyImages

Cierto es, que el técnico catalán siempre ha tomada la figura del central como un elemento principal para el desarrollo de su juego y llevaban meses atrás merodeando jugadores, como Virgil Van Dijk, quien finalmente recaló en Anfield. Una transferencia que no llegó a buen puerto, tal y como se mostró en el documental de Amazon Prime, All or Nothing, ya que los directivos ‘citizens’ veían excesivamente alto el precio de venta del futbolista neerlandés.

En lo que respecta al choque, previamente hemos destacado que fue un antes y un después para los ‘reds’, quienes a raíz de aquel partido volvieron a los focos principales de Europa y han sido uno de los clubes que más títulos y más guerra han dado en el viejo continente. Anfield, siempre se ha considerado para los contrincantes como una visita al dentista, pero durante la etapa de Klopp aún más. De hecho, aquella temporada ‘reds’ y ‘Sky Blues’ se volvieron a enfrentar en Liga de Campeones y el cuadro de Merseryside, desdibujó una vez más al equipo de Guardiola en Cuartos de Final, convirtiéndose una de las eliminatorias más destacadas entre equipos ingleses de la historia de las competiciones europeas.

Los jugadores del Liverpool celebrando un gol ante el Manchester City en la eliminatoria de Champions League de 2018. | Fuente: REUTERS

Una nueva era

Los choques entre Liverpool y Manchester City se han convertido en el inicio de una nueva era en la Premier League. En las últimas décadas, los duelos principales del campeonato inglés solían ser entre Manchester United y Arsenal, se podía meter en la ecuación al Chelsea a raíz de la llegada de Abramovich o incluso, al mismo Liverpool. Pero, con Klopp y Pep, esta historia se ha modificado por completo, ya que actualmente estos partidos se ven con mayor expectación que nunca, recordando, salvando las distancias, a los partidos entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, cuando estaban en su filas Leo Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente.

Todo ello, se debe en gran parte a la constante lucha en los últimos años por la Premier League de ambos equipos. De hecho, las últimas cinco ediciones están en su palmarés, cuatro para el Manchester City y una para el Liverpool. Pero, si hay dos carreras por el título que destacar son las de las temporadas 2018/19 y 2021/22, donde los hombres de Guardiola se llevaron el campeonato sobre la bocina, jugándose el todo por el todo en la última jornada.