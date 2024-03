En la misma línea que hasta ahora

Ambos conjuntos vienen en situaciones delicadas, con sensaciones negativas en cuanto a la seguridad que desprende cada equipo y esa falta de confianza en ellos mismos trae muchos errores no forzados, muchas imprecisiones y, sobretodo, muchas dudas.

En salida de balón ninguno de los dos conjuntos conseguía darle una limpieza a sus jugadas y se veía claramente como trenzaban dos o tres pases y enseguida buscaban quitarse el balón de encima sin ningún tipo de intención o tratando de dirigir un posible ataque. Tanto el Manchester United, que ha notado mucho que Bruno no bajaba hasta la base de la jugada para ayudar a sacar la pelota jugada, como el Everton, que le quema la pelota en cuanto se le acerca un jugador rival, han dado la sensación de no saber qué hacer con el balón ni saber cómo superar la primera línea de presión; y es aquí donde entra la altísima importancia de las segundas jugadas en partidos tan entorpecidos y de tanto barro.

Varane en el calentamiento previo al partido de hoy vs Everton / Manchester United

Esta falta de claridad a la hora de saber qué proponer con balón o, incluso, de saber qué es lo que tratan de provocar con la pelota en los pies y con los movimientos del resto de jugadores trae muchos fallos y algunos de ellos muy cerca de la portería de alguno de los dos equipos, lo cual ha sido una de las principales fuentes de peligro para ambos equipos. y ha sido lo que ha penalizado al Everton en el resultado ya que, en este nivel y con la exigencia que requieren estos partidos, condena mucho el no estar concentrado y preciso al 100%.

Garnacho creciendo a pasos agigantados

Sí, Alejandro Garnacho está alcanzando un nivel sublime y hoy ha hecho un partido sobresaliente provocando los dos penaltis que, posteriormente, convirtieron Rashford y Bruno Fernandes siendo estos los dos únicos tantos del encuentro.

No sólo por los penaltis fue nombrado mejor jugador del partido sino que el argentino ha sido de los pocos por no decir el único que ha propuesto algo en ataque siendo la principal amenaza, la sociedad Bruno-Garnacho ha sido la que ha sacado el partido adelante y los que borraron una tarde no muy agradable para los aficionados mancunianos, sin un juego brillante, sin unas sensaciones de superioridad claras y un sabor amargo pese a la victoria de hoy en Old Trafford.

Garnacho saludando a la afición con el premio del mejor jugador del partido / Manchester United

Él está siendo de las pocas noticias buenas este año para el United, junto a la irrupción de Mainoo y el buen momento que tuvo Højlund, convirtiéndose en jugador cada vez más maduro, un jugador que va siendo más influyente en cada partido y demostrando la valentía que posee para coger la responsabilidad en la zona ofensiva porque Rashford, una jornada más, volvió a estar inoperante y no marcó la diferencia en un día que su equipo realmente lo necesitaba. Garnacho está creciendo mucho y el United está haciéndolo con él.

Everton sin hambre ni mordiente

Durante todo el encuentro hemos visto un Everton que no ha generado apenas peligro más allá de algún balón parado o alguna segunda jugada en la frontal del área definida con muy poca precisión. Incluso con el marcador abajo y en una situación que invita a dar un paso al frente y tomar riesgos para poder optar a al menos puntuar en un campo muy complicado pero ante un equipo que tampoco está en su mejor momento ni mucho menos.

Ha sido tan escasa la manera de incidir en área rival y en la presión al United que ha habido minutos que no ha pasado literalmente nada en el encuentro, era simplemente el conjunto local moviendo la pelota de lado a lado, sin ellos tampoco intentar penetrar en el bloque defensivo del Everton pero, realmente, no les convenía que pasase nada extraño ya que eran ellos los que se encontraban con un resultado positivo y no tenían por qué precipitarse en ninguna de sus jugadas.

McNeil celebrando el gol antes de meterlo vs Brighton / Everton

Por otra parte, no hay que quitarle mérito a Dwight McNeil debido a que ha sido el único salvarle junto a Jordan Pickford en el conjunto de Liverpool. Todo lo que pasaba en la zona ofensiva Toffee lo fabricaban sus pies pero sin acompañamiento y sin resultado, si no era él quien lideraba esos ataques o intentaba generar algo de peligro, el United ni se hubiese despeinado defensivamente hablando. La única sensación que brindaba el encuentro era que, para que el Everton lograse recortar algo de distancia en el marcador, tenía que ser McNeil quien frotase la lámpara y surgiese la magia o que la zaga mancuniana cometiese un error, porque sino los de Liverpool no estaban ni cerca de anotar un gol.

Vulnerabilidad defensiva

Normalmente los conjuntos que dirige Sean Dyche se caracterizan por su solidez defensiva y suelen ser bloques muy sólidos a los cuales es muy difícil verle errores como ser blandos y no ser contundentes, de hecho, conocemos a Tarkowski por la dureza con la que afronta sus duelos y la seguridad que da a la zaga, pero este Everon tiene muchas lagunas en la parte de proteger la portería de Jordan Pickford

Sean Dyche saludando a la afición en un partido de Premier League / Premier League

En el día de hoy, hemos visto que con muy poco sufría mucho, con un simple golpeo a la espalda de la zaga eran acciones que causaban muchos apuros y no se defendían con esa sobriedad que acostumbran los equipos del entrenador inglés.

Esta sensación de fragilidad es un reflejo de la temporada Toffee en la que su hogar se está desmoronando poco a poco y no se sabe si se va a poder sostener en pie. La situación cada vez es más delicada, con Luton y Forest pisándole los talones y su bajo y pobre rendimiento la situación cada vez es más crítica, preocupa y mucho.