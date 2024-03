Tras el empate a 1 contra Manchester City, Jurgen Klopp compareció ante los medios de comunicación donde dio sus impresiones de lo sucedido en el duelo de la jornada 28.

Carrera por el titulo

Cuestionado sobre la lucha que hay por el campeonato respondió: "Creo que nunca he estado involucrado en una carrera por el título con tres equipos. Alemania solía ser el Bayern, pero en un año salimos campeones y fue el Leverkusen. Y aquí, por lo general, solo había un equipo que se convertía en campeón y nosotros nos interpusimos en el medio una vez. No creo que haya habido una tercera vez. No sé. Literalmente no sé si cambia algo. Nos quedan 10 partidos por jugar, así que obviamente no hay nada decidido".

Hay muchos juegos. El siguiente en la liga es el Brighton en casa, tradicionalmente no es nuestro rival favorito. No es que pensemos: 'Gracias a Dios es Brighton'. Ellos juegan muy bien al fútbol y ese es un partido difícil para nosotros. En un momento jugamos contra el Tottenham aquí, tenemos que ir al Aston Villa y cosas así. El City juega contra el Arsenal, juega contra el Tottenham y el Aston Villa también. Hay tantos equipos peleando, tanta calidad. Lo único que necesito por el momento es que preferiría tener 30 puntos entre nosotros y todo lo demás, pero lo realista es ¿estamos realmente en esa carrera desde el punto de vista del rendimiento? Hoy vi un equipo que está en la posición correcta, así que ahora veamos qué podemos hacer.

Nivel de la plantilla

Referente a los jóvenes, titulares y los cambios realizados comentó: “Obviamente entró Mohamed Salah, el primer pase, estoy seguro, fue a Díaz, solo frente a la portería. Esa es la cualidad que tiene y no pudimos utilizarlo adecuadamente.

“Szoboszlai luchó por sí mismo, tenía muchas ganas de jugar y quería jugar desesperadamente. Jarell Quansah, ¡Dios mío! Me gustaría ver los comentarios cuando viste la alineación y Konate no puede jugar. Jarell Quansah contra Haaland, cómo lo ve la gente. Excepcional".

“Conor Bradley. Harvey Elliott. Todavía tiene 20 y hoy juega ocho posiciones. Increíble partido de fútbol. Y todos los demás obviamente: lo que hicieron Mac Allister y Endo, lo que hizo Virgil.

Van Dijk levantando brazo | Imagen: @LFC

“Y Andy Robertson regresó, finalmente regresó. Robbo ha vuelto, obviamente, pero siempre esperamos que vuelvas y que juegues tu mejor fútbol inmediatamente. Eso no es tan fácil. Y vi al viejo Robbo y estoy muy contento con eso.

“¡Joe Gómez! y en el frente, todos eran un puñado y era muy difícil jugar contra ellos. Debo decir que fue un partido de fútbol maravilloso. Es un punto. Hemos demostrado que estamos en lo cierto y eso es todo”.

Sensaciones del partido

Finalizó comentando acerca de la evolución de su equipo y su satisfacción por lo mostrado: "En la escala que califico los partidos de fútbol, ​​no hay escala más alta que jugar el mejor fútbol que puedas jugar contra el Man City, causando al City los problemas que les causamos hoy. No estuve aquí en la rueda de prensa, pero probablemente Pep también lo vio, que este era un partido diferente a otros partidos que jugamos contra ellos. Muchas veces cuando ganábamos era contraataque, rapidez de pensamiento, tiros desde lejos. La forma en que jugamos hoy en el medio campo fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador; para ser honesto, pudimos hacer eso contra ellos. Ves una situación en la que Luis Díaz contra [Kyle] Walker, quien es oficialmente el [jugador] más rápido en la Premier League, creo que dijeron eso recientemente, y Rodri y él salen de eso. ¡Es absolutamente increíble! Entonces los chicos realmente lo querían, una actuación realmente buena, un corazón enorme, una atmósfera sensacional, un punto. Avancemos".