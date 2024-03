Manchester City consiguió empatar contra Liverpool a 1 en Anfield, en un encuentro muy parejo y que puso más fuerte la pelea por levantar la Premier. A continuación, las reflexiones de Pep Guardiola.

La lección de la rivalidad

Para comenzar habló sobre cómo ha evolucionado este duelo a lo largo de 9 años: “Es un partido que definió la posición de ambos clubes durante muchos años. Este es nuestro oponente y ni una sola vez han caído, tal vez una temporada, pero siempre estarán ahí".

Saludo entre Pep y Klopp | Imagen: @ManCityES

“Hoy reflexioné con los muchachos sobre lo que hemos hecho a lo largo de los años contra el equipo de Jurgen. Damos más crédito por lo que hemos hecho." añadió.

Disputa por el titulo

Sobre la cerrada lucha que llevan ante los gunners y reds por ser campeón de Premier argumentó: “Para nosotros ya estaba claro. El año pasado, el Arsenal regresó y permaneció allí durante mucho tiempo porque es un equipo joven con un entrenador excepcional. Aún quedan 10 partidos por jugar, 30 puntos por jugar, un punto de diferencia. Eso es lo importante”.

Las claves del partido

Por último, reflexionó sobre cómo se decantó el partido para los reds y el mantener el empate: "Antes del gol tuvimos ocasiones con mucha personalidad en la primera parte y después fue difícil porque tenían a Endo y Mac Allister y pases adicionales y calidad para jugar antes, tal vez fueron más directos. Regalamos el penalti y tarde o temprano en este estadio tienes 15 o 20 minutos en los que es como un tsunami. Vienen por todos, tienen el balón y todo".

Pre entrenamiento Phil Foden

“Después, cuando entró Mateo [Kovacic], hicimos pases adicionales, y ese es el objetivo. En el primer tiempo no es que no lo quisimos, es que ellos son fuertes en su presión en este estadio... no es fácil. Nunca renunciamos al intentar jugar. Con Mateo, John, Rodri y Phil dentro teníamos la calidad para mantener el balón como antes no podíamos. Tuvimos nuestras oportunidades, ellos tuvieron las suyas y al final del partido eso es lo que pasó. Hablamos de conservar el balón, pero a veces no se puede porque es el mejor equipo que he visto en presión alta" agregó.