Con el paso de los años, el Manchester City no solo ha empleado grandes cifras de dinero en jugadores ya consolidados en el primer nivel, sino que también han aportado una parte en la consolidación de su cantera. El caso más reciente es el del estadounidense Cavan Sullivan, un joven de 14 años que fue fichado, según Fabrizio Romano, por los citizens.

A pesar de llegar a un acuerdo con el City, el artículo 19 del reglamento de la FIFA prohíbe la incorporación de transferencias internacionales (exclusivamente cuando se trata de continentes distintos) de futbolistas menores de 18 años. Por tanto, la joya estadounidense permanecerá en el Philadelphia Union hasta que cumpla los 18 años, mismo caso que, por ejemplo, Endrick con el Real Madrid.

Y aunque parezca que el Manchester City solo ficha gente de otras canteras, su filial ha sacado grandes nombres como los actuales jugadores del primer equipo Phil Foden o Rico Lewis, jugadores de la Premier League como Cole Palmer, Kieran Trippier, Tosin Adariboyo, Ben Mee, Tommy Doyle o James Trafford, jugadores top de la Bundesliga como Felix Nmecha o Jeremy Frimpong y leyendas como Kasper Schmeichel, Daniel Sturridge o, la leyenda del club rival, Ryan Giggs.

Quién es Cavan Sullivan

Cavan Sullivan es un mediapunta estadounidense que juega en la cantera del Philadephia Union de la MLS, donde ha debutado ya con el segundo equipo que se encuentra en la tercera división de Estados Unidos.

Con 14 años y 5 meses se convirtió en el cuarto jugador más joven en jugar un partido de esa categoría, por debajo de Luis Rivera, Máximo Carrizo y Axel Kei (jugadores que actualmente tienen ficha con el primer equipo del Salt Lake y New York City), además, Sullivan en su partido debut logró realizar una asistencia que suponía la remontada al minuto 81 frente al segundo equipo del New England Revolution. Esta venta supone la más elevada de un menor en la historia de la MLS, costándole a los de Guardiola unas cifras cercanas al millón de euros fijos mas variables que incluyen una bonificación y un porcentaje de la reventa.

El joven nacido en 2009 posee dos nacionalidades, la estadounidense y la alemana, sin embargo, es con los norteamericanos con los que está representando en el equipo sub15 (jugando 9 partidos) y con el sub16 (ya convocado).

Para analizar las cantidades aportadas hacia Sullivan, se ha realizado un estudio con 145 jugadores distintos que ficharon en alguna categoría inferior del Manchester City que tenían menos de 18 años y 6 meses. En dicho estudio, se revisarán los jugadores que ficharon más jóvenes, los jugadores que más costaron y el beneficio y pérdidas que les supusieron algunos jugadores.

Jugadores más jóvenes

Aunque Cavan Sullivan tenga una edad que llama mucho la atención a todos los seguidores del conjunto de Manchester no es el jugador más joven que se ha incorporado a las filas de la cantera bleu.

Nombre Edad fichaje Categoría ¿Cuánto costó? ¿Debutó? Izac Khan 9 años 2 meses Juvenil Desconocido No Aaron Jones 9 años 11 meses Juvenil 0€ No Bobby Duncan 10 años Juvenil Desconocido No Carlos Forbs 10 años 3 meses Juvenil Desconocido No Omar Rekik 10 años 6 meses Juvenil 0€ No Michael Okeke 10 años 8 meses Juvenil 0€ No Matthew Whittingham 10 años 8 meses Juvenil 0€ No Harvey Neville 11 años Juvenil Desconocido No O´Neil Alli 11 años 8 meses Juvenil 0€ No Iker Pozo 11 años 10 meses Juvenil Desconocido No Mahamadou Susoho 12 años 5 meses Juvenil Desconocido En 2023 True Grant 12 años 7 meses Juvenil 0€ No Micah Richards 13 años Juvenil 0€ En 2005 Rafael Camacho 13 años 1 mes Juvenil Desconocido No Sean Ka-Keung Tse 13 años 1 mes Juvenil Desconocido No

En este ranking Cavan Sullivan se situaría en el puesto nº 38, con 14 años y 6 meses.

Jugadores que costaron más dinero

Nombre ¿Cuánto costó? Edad de fichaje Categoría ¿Debutó? Pablo Moreno 10M € 18 años 1 mes U23 No Kayky 10M € 18 años 2 meses U23 En 2022 Filip Stevanovic 8,5M € 18 años 3 meses U23 No Dario Sarmiento 5M € 18 años 3 meses U23 No Félix Correia 4,55M € 18 años 6 meses U23 No Angeliño 4,5M € 16 años 5 meses U18 En 2016 Morgan Rogers 4,4M € 17 años U23 No Aleix García 4M € 18 años 1 mes U21 En 2016 José Pozo 2,8M € 15 años 11 meses U18 En 2014 Ivan Ilic 2,5M € 16 años 3 meses U18 No

En este ranking Cavan Sullivan se situaría en el puesto nº 21, costando 1 millón al Manchester City.

Con qué jugadores el City ha ganado más dinero

Nombre Beneficio Venta Fichaje Shaun Wright-Phillips 31,5M € 31,5M € 0 € Kelechi Iheanacho 26,6M € 27,7M € 1,1M € Romeo Lavia 20,76M € 22,26M € 1,5M € Jadon Sancho 20,418M € 20,59M € 172k € Brahim Díaz 16,65M € 17M € 350k € Carlos Forbs 14M € 14M € Desconocido Gavin Bazunu 13,5M € 14M € 500k € Rony Lopes 11M € 12M € 1M € Angus Gunn 11M € 11,3M € 300k € Jason Denayer 9,725M € 10M € 275k €

Con qué jugadores el City ha perdido más dinero

Nombre Pérdidas Fichaje Venta Kayky 10M € 10M € En el club Pablo Moreno 10M € 10M € 0 € Filip Stevanovic 8,5M € 8,5M € En el club Dario Sarmiento 5M € 5M € En el club Aleix García 4M € 4M € 0 € Morgan Rogers 3,2M € 4,4M € 1,2M € Kluiverth Aguilar 2,5M € 2,5M € Desconocido José Pozo 2,3M € 2,8M € 500k € Max Alleyne 1,8M € 1,8M € En el club Mohammed Aminu 1,8M € 1,8M € 0 €

En este ranking Cavan Sullivan se situaría en el puesto nº 15, costando 1M a los de Pep Guardiola.

Conclusión de las tablas

Dentro de los 145 jugadores nos encontramos a históricos como Denis Suarez, Shaun Wright-Phillips, John Guidetti o Micah Richards; jugadores actuales como Angeliño, Jadon Sancho, Bynoe-Gittens, Eric García o Adrien Rabiot; jugadores que la están rompiendo como Brahim Díaz o Aleix García y jugadores jóvenes que permanecen en el club como Oscar Bobb y Mahamadou Susoho.

De todos esos jugadores han llegado a debutar 32, es decir, un 22% de los que fichan de jóvenes.

Ahora un breve repaso de las cuatro gráficas vistas anteriormente:

En el primer gráfico estarían los jugadores más jóvenes. Jugadores que ficharon a los 9 años como Izac Khan, lateral izquierdo nacido en 2006, que fichó por el Manchester City en 2015 desde el Manchester United, sin embargo, actualmente se encuentra en el equipo U18 del Preston North End. Finalizan los 15 jugadores con Sean Ka-Keung Tse cuando fichó con 13 años y 1 mes en 2005, también desde el Manchester United, este jugador de Hong Kong se encuentra en el Radcliffe de una liga incomprobable de Inglaterra.

En la tabla donde se encuentran los jugadores que más dinero costaron destacan casi todos en una cosa, en que fueron fichados para el equipo sub-23, por tanto, algunos tuvieron participación con el primer equipo. Tenemos los ejemplo de los que costaron 10 millones, donde Kayky llegó a jugar un partido en la Premier League y juega actualmente en el Manchester City U21. En cambio Pablo Moreno tras las cesiones en el Girona se fue gratis a Portugal.

Como se decía al principio, el Manchester hace buenos negocios con los jugadores jóvenes, así se refleja en el inglés Shaun Wright-Phillips que tras ser fichado gratis desde la cantera del Nottingham Forest fue vendido nueve años después al Chelsea.

No todo son alegrías ya que no siempre salen las cosas como uno se espera y es que, salvo los cuatro jugadores que se permanecen en el club se perdieron 23,8 millones. Esto no son cifras demasiado elevadas para un club como es el City pero son pérdidas en jugadores en los que se confiaron en su momento.

Otros fichajes que se aproximan al City

Hay otros jugadores que se aproximan al club citizen, el primero de ellos es el lateral inglés del 2007 que juega en el New York City, equipo del City Group, Christian McFarlane. El joven ya forma parte del primer equipo de la MLS y es de los jugadores más prometedores que se encuentran en la competición estadounidense.

Por otro lado está Timeo Whisker, inglés de 15 años que se incorporará en verano con el equipo U18 tras abandonar la academia del Cardiff City.