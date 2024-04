Empate que no deja contento a nadie en el London Stadium. No tardó en llegar el tanto del Tottenham en un centro de Werner para que Brennan Johnson empujase el balón. El principal ataque del West Ham fueron los corners cerrados con los que Vicario sufría muchísimo y así llegó el empate de Zouma. En la segunda mitad el Tottenham fue mejor pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos.

El partido comenzó con una presión altísima a la defensa del Tottenham en la que Van De Ven volvía hoy tras un periodo de lesión. Esta presión la consiguió superar el Tottenham para marcar el primer gol. El balón acabó en la banda de Werner que se marchó en velocidad de Coufal, puso el balón atrás para que Brennan Johnson empujase el cuero.

Quinto gol del galés que esta haciendo una gran temporada en el Tottenham.

Querían más los Spurs

El Tottenham ejercía una gran presión tras perdida en campo rival. Pedro Porro estuvo a punto de anotar el segundo con un disparo exterior. En las transiciones el West Ham se echaba de menos a Edsón Álvarez que hoy cumplía su segundo partido se sanción.

No tardó en igualar el encuentro el conjunto de David Moyes. Sacó el córner cerrado Bowen y Zouma remató con la espalda en el área chica. Error de Vicario que tuvo que salir a por ese balón, el italiano debe mejorar en las jugadas a balón parado, ya que los equipos de la Premier lo saben y ya son varios que lo hacen frente al Tottenham.

El partido bajó algo el ritmo y en el ataque del West Ham se notó que Jarrod Bowen no tenía el día. Vicario le hizo una gran intervención a Ward-Prowse en una falta exterior.

Duelo de dieces

Ambos dieces tuvieron un duelo intenso durante todo el partido, el hecho de que Paquetá jugase en el pivote hizo que tuviese gran parte del partido uno con el otro. En una de las acciones Paquetá le dejó un recado a Maddison, tras esa acción, el brasileño le pidió perdón pero el inglés no le tendió la mano

Maddison quitandole la mano a Lucas Paquetá/ Fuente: Getty Images

Salió mejor en la segunda mitad el West Ham

El West Ham tuvo una acción clarísima, un pase en largo desde su campo para dejar mano a mano a Antonio, Van de Ven le ganó en velocidad y le quitó el balón pero se resbaló dejando de nuevo a Antonio. El jamaicano disparó raso al cuerpo de Vicario, el nueve del West Ham realizó un pésimo disparo.

El Tottenham se fue llevando el partido a su terreno. Llegando a instalarse en campo rival con el dominio total de la posesión. Gran partido de Brennan Johnson que se marcho tocado por Lo Celso, fue el mejor junto a Maddison en el ataque del conjunto de Ange Postecoglou. Werner desde el gol en los primeros minutos apenas apareció mas en el ataque de los visitantes.

Pese a que el balón era del Tottenham, era un ataque con una circulación de balón muy lenta y que apenas tenía fluidez. El poco peligro que tenía era por que los laterales subían al ataque por dentro.

Se le acabaron las pilas a ambos equipos

Ya en el descuento, el partido se rompió por completo y ambos equipos pudieron anotar el segundo en transiciones. El mayor error lo tuvo Kulusevski en un contraataque que estaban cuatro contra seis pero el sueco prefirió centrar en vez de contemporizar a esperar a que llegaran el resto de sus compañeros.

Se notaba que ambos conjuntos venían de jugar el finde semana y llegaron muy justos al tramo final del partido. Este finde semana volverán a tener otro encuentro