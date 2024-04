Aunque ninguno de los dos este viviendo los mejores momentos de su historia reciente este jueves a las 21:15 hrs, dos de los equipos que más se han visto las caras se reencuentran en Stamford Bridge para disputar la jornada 31 de la Premier League, en donde están necesitados de demostrar la estabilidad de sus proyectos deportivos algo que en esta temporada se ha puesto en duda pues se esperaba que pudieran estar peleando por el Top 4 y ha sido todo lo contrario estando uno en la posición 11 y el otro en el sexto lugar de la clasificación.

Situación de ambos equipos

Durante el mes de marzo los dos pudieron conseguir algo de regularidad en cuanto a sus resultados, pero no en las sensaciones de juego. Por un lado, el Chelsea sumó 5 de 9 puntos empatando ante Brentford como Burnley y obtuvo la victoria ante el Newcastle al igual que contra el Leicester permitiéndoles acceder a las semifinales de la FA Cup y poder optar por un título aún luego de caer en la EFL Cup.

Celebración entre jugadores del Chelsea | Imagen: @ChelseaFC

En cuanto a los visitantes también clasificaron a las semifinales de la copa tras haber eliminado al Liverpool en tiempos extras en un duelo espectacular. Respecto a la Premier en 3 partidos consiguió una victoria, un empate y una derrota siendo está en el derby de Manchester.

Antecedentes

Su más reciente duelo fue en la jornada 15 de la Premier League el 6 de diciembre de 2023. Este acabó con victoria para los hammers de 2 a 1 con doblete de McTominay.

Desde 2017, la escuadra londinense no sabe lo que es triunfar ni como local ni como visitante ante el Manchester por la Premier League

En la balanza histórica, llevan la delantera los diablos rojos sumando 80 victorias, 60 empates y 54 derrotas en los 194 duelos que han tenido a lo largo de la historia.

Ruedas de prensa previas al partido

Mauricio Pochettino charló sobre lo hablado con los futbolistas tras la jornada anterior: “Fueron unos buenos días para hablar sobre el lenguaje corporal, la energía, la capacidad de vivir con la presión, de rendir mejor y dar un paso adelante. Podemos encontrar excusas, pero al final tenemos que rendir mañana y serán los mismos muchachos en el campo porque ese es el equipo que tenemos. Ellos son los actores principales que necesitan dar un paso al frente y decir: "estamos aquí, tenemos carácter, vamos a demostrar que merecemos jugar en este club increíble".

Lisandro y Lindelof en un partido | Imagen: @ManUtd

Por otra parte, Erik Ten Hag comentó sobre las lesiones que han mermado a la plantilla "No puedes evitarlo y también ves que no somos sólo nosotros. Los estándares de la Premier League, en términos de intensidad, son tan altos y la sobrecarga en el calendario, también con el fútbol internacional, es tan grande. Tenemos a todos los internacionales en nuestra plantilla, y se ve que no somos sólo nosotros. El City tiene problemas, el Liverpool tiene problemas, el Newcastle tiene problemas, hay muchos otros equipos. En este momento, sobre todo el departamento defensivo con problemas. Pero, en el centro del campo y en la delantera, los jugadores están disponibles".

Jarred Gillett, el árbitro del partido

El colegiado australiano sera el encargado de dirigir el encuentro. Este será el quinto encuentro de esta campana donde al menos uno de los dos esté en el terreno de juego.

Como asistentes tendrá a Darren Cann y Neil Davies. Como cuarto arbitro a Tom Bramall, mientras David Coote estará del VAR.

Convocatorias del partido

Para este duelo ambos recuperan a varios elementos importantes. Se espera que Gusto, Sanchez, Chalobah y Chukwuemeka estén en la banca al hacer presencia en los entrenamientos siendo las únicas bajas James, Fofana, Lavia, Ugochukwu y Nkunku de los locales.

Con el United se han recuperado Evans al igual que Varane mientras Dialo regresa de su suspensión. Los que no estarán disponibles son Shaw, Malacia, Martial, Martínez y Lindelof.

Posibles alineaciones

Chelsea: Petrovic; Disasi, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernández; Gallagher, Palmer, Sterling; Jackson

Manchester United: Onana; Bissaka, Maguire, Varane, Dalot; Casemiro, Mainoo; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund.